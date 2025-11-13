Šimon Nemec patrí medzi najmladších. Pozrite si, ktorí Slováci strelili hetrik v NHL

BRATISLAVA. Hetrik v NHL patrí medzi najväčšie individuálne úspechy, aké môže hokejista počas zápasu dosiahnuť.
Dostať sa medzi elitu, ktorá dokázala v najprestížnejšej hokejovej lige sveta streliť tri góly v jednom dueli, je dôkazom výnimočných schopností a formy.
Prvým Slovákom, ktorý dosiahol hetrik v NHL, bol legendárny Peter Šťastný. Jeho ofenzívny talent a prehľad na ľade z neho urobili jednu z najväčších osobností histórie Montrealu Canadiens a Quebec Nordiques.
Postupne sa k nemu pridali ďalší, ako Marián Hossa, Marián Gáborík, Miroslav Šatan či Pavol Demitra.
Každý z nich mal svoj vlastný štýl: Gáborík oslňoval rýchlosťou a výbušnosťou, Šatan bol známy chladnokrvnou efektivitou a Hossa komplexnosťou, ktorá z neho robila elitného útočníka v oboch smeroch.
Rekordérom v počte zápasov s aspoň tromi gólmi je Peter Bondra (19). Nasledujú ho Peter Šťastný (17) a Stan Mikita (16).
Viac ako desať hetrikov zaznamenali ešte Marián Gáborík (14) a viac ako päť Žigmund Pálffy (8), Marián Hossa (7) a Miroslav Šatan (7).
Prvý hetrik v kariére už má na svojom konte aj draftová jednotka z roku 2022 Juraj Slafkovský, ktorý bol druhým najmladším Slovákom s troma gólmi v zápase. Mladší bol iba Marián Gáborík.
Posledným strelcom troch gólov v jednom zápase je Šimon Nemec, ktorý takto zahviezdil v drese New Jersey Devils.
VIDEO: Hetrik Šimona Nemca
Meno
Vek
Počet hetrikov
Peter Bondra
22 rokov 294 dní
19
Peter Šťastný
24 rokov 155 dní
17
Stan Mikita
22 rokov 256 dní
16
Marián Gáborík
19 rokov 272 dní
14
Žigmund Pálffy
23 rokov 303 dní
8
Marián Hossa
21 rokov 311 dní
7
Miroslav Šatan
22 rokov 164 dní
7
Pavol Demitra
25 rokov 75 dní
4
Anton Šťastný
21 rokov 199 dní
3
Ladislav Nagy
24 rokov 179 dní
3
Marián Šťastný
29 rokov 286 dní
3
Marek Svatoš
23 rokov 115 dní
2
Jozef Stümpel
23 rokov 124 dní
2
Michal Handzuš
23 rokov 287 dní
2
Richard Zedník
24 rokov 299 dní
2
Ľubomír Višňovský
29 rokov 83 dní
2
Juraj Slafkovský
20 rokov 10 dní
1
Šimon Nemec
21 rokov a 271 dní
1
Richard Pánik
25 rokov 251 dní
1
Tomáš Tatar
26 rokov 16 dní
1
Vladimír Országh
26 rokov 189 dní
1
Ronald Petrovický
28 rokov 297 dní
1
Peter Ihnačák
30 rokov 314 dní
1
Tomáš Kopecký
31 rokov 21 dní
1
Zdeno Cíger
32 rokov 88 dní
1
Zdeno Chára
33 rokov 305 dní
1