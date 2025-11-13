Šimon Nemec patrí medzi najmladších. Pozrite si, ktorí Slováci strelili hetrik v NHL

Slovenský hokejista Šimon Nemec.
Slovenský hokejista Šimon Nemec. (Autor: Sebastien Gervais)
Sportnet|13. nov 2025 o 10:00
Koľko a v akom veku strelili slovenskí hokejisti hetrik v NHL? Pozrite si tabuľku.

BRATISLAVA. Hetrik v NHL patrí medzi najväčšie individuálne úspechy, aké môže hokejista počas zápasu dosiahnuť.

Dostať sa medzi elitu, ktorá dokázala v najprestížnejšej hokejovej lige sveta streliť tri góly v jednom dueli, je dôkazom výnimočných schopností a formy.

Prvým Slovákom, ktorý dosiahol hetrik v NHL, bol legendárny Peter Šťastný. Jeho ofenzívny talent a prehľad na ľade z neho urobili jednu z najväčších osobností histórie Montrealu Canadiens a Quebec Nordiques.

Postupne sa k nemu pridali ďalší, ako Marián Hossa, Marián Gáborík, Miroslav Šatan či Pavol Demitra.

Každý z nich mal svoj vlastný štýl: Gáborík oslňoval rýchlosťou a výbušnosťou, Šatan bol známy chladnokrvnou efektivitou a Hossa komplexnosťou, ktorá z neho robila elitného útočníka v oboch smeroch.

Rekordérom v počte zápasov s aspoň tromi gólmi je Peter Bondra (19). Nasledujú ho Peter Šťastný (17) a Stan Mikita (16).

Viac ako desať hetrikov zaznamenali ešte Marián Gáborík (14) a viac ako päť Žigmund Pálffy (8), Marián Hossa (7) a Miroslav Šatan (7).

Prvý hetrik v kariére už má na svojom konte aj draftová jednotka z roku 2022 Juraj Slafkovský, ktorý bol druhým najmladším Slovákom s troma gólmi v zápase. Mladší bol iba Marián Gáborík.

Posledným strelcom troch gólov v jednom zápase je Šimon Nemec, ktorý takto zahviezdil v drese New Jersey Devils.

VIDEO: Hetrik Šimona Nemca

Hetriky Slovákov v NHL

Meno

Vek

Počet hetrikov

Peter Bondra

22 rokov 294 dní

19

Peter Šťastný

24 rokov 155 dní

17

Stan Mikita

22 rokov 256 dní

16

Marián Gáborík

19 rokov 272 dní

14

Žigmund Pálffy

23 rokov 303 dní

8

Marián Hossa

21 rokov 311 dní

7

Miroslav Šatan

22 rokov 164 dní

7

Pavol Demitra

25 rokov 75 dní

4

Anton Šťastný

21 rokov 199 dní

3

Ladislav Nagy

24 rokov 179 dní

3

Marián Šťastný

29 rokov 286 dní

3

Marek Svatoš

23 rokov 115 dní

2

Jozef Stümpel

23 rokov 124 dní

2

Michal Handzuš

23 rokov 287 dní

2

Richard Zedník

24 rokov 299 dní

2

Ľubomír Višňovský

29 rokov 83 dní

2

Juraj Slafkovský

20 rokov 10 dní

1

Šimon Nemec

21 rokov a 271 dní

1

Richard Pánik

25 rokov 251 dní

1

Tomáš Tatar

26 rokov 16 dní

1

Vladimír Országh

26 rokov 189 dní

1

Ronald Petrovický

28 rokov 297 dní

1

Peter Ihnačák

30 rokov 314 dní

1

Tomáš Kopecký

31 rokov 21 dní

1

Zdeno Cíger

32 rokov 88 dní

1

Zdeno Chára

33 rokov 305 dní

1

