Ronaldo má priepastný náskok. Rebríček TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov v roku 2025

Športovci si v minulom roku prilepšili o viac ako 6 miliard amerických dolárov. Čo je pokles o viac ako 2% oproti minulému roku. Portál Sportico.com každoročne prináša rebríček TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov.
V rebríčku má najväčšie zastúpenie USA so 61 športovcami. Celkovo sú v tabuľke reprezentanti z 28 krajín a ôsmich športov, z ktorých je najúspešnejší basketbal.
Prvenstvo si už tretí rok po sebe drží a teda najlepšie zarábajúcim športovcom za uplynulý rok je Cristiano Ronaldo s 260 miliónmi dolárov.
Na druhé miesto sa posunul mexický boxerista Calvaro Álvarez, ktorý si v minulom roku prilepšil o 137 miliónov dolárov.
V prvej desiatke nastali mnohé zmeny
Oproti minulému roku nastali zmeny nie len v TOP 100, ale aj v prvej desiatke. Lionel Messi sa svojimi príjmami v Interi Miami posunul na tretie miesto.
Najlepšie zarábajúcim basketbalistom pre rok 2025 je nestarnúca legenda LeBron James, ktorý si prilepšil o viac ako 128 miliónov dolárov. Okrem neho sú v TOP 10 aj Curry a Durant.
V prvej desiatke sú aj dvaja bejzbalisti, Dominikánec Juan Soto a Japonec Shohei Ohtani. Tesne za TOP 10 zostal Lewis Hamilton, ktorý je so 100 miliónmi najlepšie zarábajúcim motoršportovým pretekárom.
Ženy stále mimo TOP 100
Napriek rastúcej popularite a komerčnému potenciálu ženského športu zostávajú športovkyne výrazne pozadu za mužmi v platoch, odmenách aj sponzorských zmluvách. Mediálne pokrytie je stále nedostatočné, čo obmedzuje ich viditeľnosť aj príležitosti na zárobok.
Ženy v športe navyše čelia aj prekážkam ako online útoky či sexualizácia. Zároveň sú slabo zastúpené v riadiacich pozíciách, takže len zriedka rozhodujú o financovaní a podpore, ktoré by mohli pomôcť zmenšiť tento rozdiel.
V tomto roku je najlepšie zarábajúcou športovkyňou tenistka Cori Gauffová, ktorá sa však s príjmami cez 30 miliónov nedostala ani do TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov.
Saudská Arábia s najvýraznejším vplyvom
Rastúci vplyv Saudskej Arábie v športe je čoraz výraznejší, čo dokazujú zmluvy viacerých hviezd ako Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez, Karim Benzema či Jon Rahm. Álvarez napríklad v máji zvíťazil nad Williamom Scullom v Rijáde.
Benzema podpísal v roku 2023 kontrakt s Al-Ittihad za podobných podmienok, aké mal Ronaldo v Al-Nassr, zatiaľ čo Rahm dokončil druhý rok lukratívnej viacročnej dohody s LIV Golf v hodnote približne 300 miliónov dolárov.
V NBA sa LeBron James opäť stal najlepšie zarábajúcim hráčom, keď predbehol Stephena Curryho najmä vďaka vyšším príjmom zo sponzoringu (80 miliónov vs. 50 miliónov dolárov).
Curryho pokles súvisí aj s ukončením spolupráce so značkou Under Armour a momentálne nemá zmluvu na športovú obuv.
Pozrite si rebríček TOP 100 najviac zarábajúcich športovcov za rok 2025.
TOP 100: Najlepšie zarábajúci športovci v roku 2025
* sumy sú uvedené v dolároch
P.
ŠPORTOVEC
ŠPORT
TÍM
KRAJINA
PLAT
PRÍJMY Z REKLÁM
SPOLU
1
Cristiano Ronaldo
futbal
Al-Nassr
POR
200 mil. $
60 mil. $
260 mil. $
2
Canelo Álvarez
box
MEX
125 mil. $
12 mil. $
137 mil. $
3
Lionel Messi
futbal
Inter Miami
ARG
60 mil. $
70 mil. $
130 mil. $
4
Juan Soto
bejzbal
New York Mets
DOM
122,2 mil. $
7 mil. $
129,2 mil. $
5
LeBron James
basketbal
Los Angeles Lakers
USA
48,7 mil. $
80 mil. $
128,7 mil. $
6
Karim Benzema
futbal
Al-Ittihad
FRA
110 mil. $
5 mil. $
115 mil. $
7
Stephen Curry
basketbal
Golden State Warriors
USA
55,4 mil. $
50 mil. $
105,4 mil. $
8
Shohei Ohtani
bejzbal
Los Angeles Dodgers
JPN
2,5 mil. $
100 mil. $
102,5 mil. $
9
Kevin Durant
basketbal
Houston Rockets
USA
50,8 mil. $
50 mil. $
100,8 mil. $
10
Jon Rahm
golf
ESP
84,7 mil. $
16 mil. $
100,7 mil. $
11
Lewis Hamilton
formula 1
Ferrari
GBR
70 mil. $
30 mil. $
100 mil. $
12
Kylian Mbappé
futbal
Real Madrid
FRA
70 mil. $
25 mil. $
95 mil. $
13
Giannis Antetokounmpo
basketbal
Milwaukee Bucks
GRE
49,3 mil. $
45 mil. $
94,3 mil. $
14
Rory McIlroy
golf
NIR
36,2 mil. $
55 mil. $
91,2 mil. $
15
Max Verstappen
formula 1
Red Bull Racing
NED
75 mil. $
8 mil. $
83 mil. $
16
Scottie Scheffler
golf
USA
50,9 mil. $
32 mil. $
82,9 mil. $
17
Patrick Mahomes
americký futbal
Kansas City Chiefs
USA
50,3 mil. $
30 mil. $
80,3 mil. $
18
Erling Haaland
futbal
Manchester City
NOR
51,9 mil. $
26 mil. $
77,9 mil. $
19
Josh Allen
americký futbal
Buffalo Bills
USA
58,2 mil. $
15 mil. $
73,2 mil. $
20
Justin Herbert
americký futbal
Los Angeles Chargers
USA
60,1 mil. $
11 mil. $
71,1 mil. $
21
Blake Snell
bejzbal
Los Angeles Dodgers
USA
65,3 mil. $
750 000 $
66 mil. $
21
Terence Crawford
box
USA
60 mil. $
6 mil. $
66 mil. $
23
Bryson DeChambeau
golf
USA
42,7 mil. $
20 mil. $
62,7 mil. $
24
Anthony Edwards
basketbal
Minnesota Timberwolves
USA
42,2 mil. $
20 mil. $
62,2 mil. $
25
Naoya Inoue
box
JPN
45 mil. $
17 mil. $
62 mil. $
26
Joel Embiid
basketbal
Philadelphia 76ers
SEN
51 mil. $
10 mil. $
61 mil. $
27
Jayson Tatum
basketbal
Boston Celtics
USA
42,4 mil. $
18 mil. $
60,4 mil. $
28
Jimmy Butler
basketbal
Golden State Warriors
USA
49,3 mil. $
11 mil. $
60,3 mil. $
29
Nikola Jokic
basketbal
Denver Nuggets
SRB
51,2 mil. $
9 mil. $
60,2 mil. $
30
Jake Paul
box
USA
50 mil. $
10 mil. $
60 mil. $
30
Neymar
futbal
Santos
BRA
40 mil. $
20 mil. $
60 mil. $
32
Devin Booker
basketbal
Phoenix Suns
USA
49 mil. $
10 mil. $
59 mil. $
32
Lando Norris
formula 1
McLaren
GBR
54 mil. $
5 mil. $
59 mil. $
34
Vinícius Júnior
futbal
Real Madrid
BRA
40 mil. $
18 mil. $
58 mil. $
35
Dak Prescott
americký futbal
Dallas Cowboys
USA
47,8 mil. $
10 mil. $
57,8 mil. $
35
Carlos Alcaraz
tenis
ESP
21,8 mil. $
36 mil. $
57,8 mil. $
37
Luka Dončič
basketbal
Los Angeles Lakers
SVN
42,7 mil. $
15 mil. $
57,7 mil. $
38
Shai Gilgeous-Alexander
basketbal
Oklahoma City Thunder
CAN
36,5 mil. $
20 mil. $
56,5 mil. $
39
Damian Lillard
basketbal
Portland Trail Blazers
USA
41,4 mil. $
15 mil. $
56,4 mil. $
40
Karl-Anthony Towns
basketbal
New York Knicks
DOM
49,7 mil. $
5 mil. $
54,7 mil. $
41
Tiger Woods
golf
USA
438 000 $
54 mil. $
54,4 mil. $
42
Kawhi Leonard
americký futbal
Los Angeles Clippers
USA
47,6 mil. $
6,5 mil. $
54,1 mil. $
43
Tua Tagovailoa
americký futbal
Miami Dolphins
USA
51 mil. $
3 mil. $
54 mil. $
43
Mohamed Salah
futbal
Liverpool
EGY
34 mil. $
20 mil. $
54 mil. $
45
Riyad Mahrez
futbal
Al-Ahli
ALG
52 mil. $
1,5 mil. $
52,5 mil. $
46
Tyrese Haliburton
basketbal
Indiana Pacers
USA
42,4 mil. $
11 mil. $
53,4 mil. $
47
Paul George
basketbal
Philadelphia 76ers
USA
48,3 mil. $
5 mil. $
53,3 mil. $
48
James Harden
basketbal
Los Angeles Clippers
USA
34,9 mil. $
16 mil. $
50,9 mil. $
49
Jaylen Brown
basketbal
Boston Celtics
USA
49,2 mil. $
1,5 mil. $
50,7 mil. $
50
Brock Purdy
americký futbal
San Francisco 49ers
USA
41,1 mil. $
9 mil. $
50,1 mil. $
50
Jannik Sinner
tenis
ITA
25,1 mil. $
25 mil. $
50,1 mil. $
52
Anthony Davis
basketbal
Dallas Mavericks
USA
46,5 mil. $
3,5 mil. $
50 mil. $
52
Sadio Mané
futbal
Al-Nassr
SEN
46 mil. $
4 mil. $
50 mil. $
54
Travis Kelce
americký futbal
Kansas City Chiefs
USA
17,6 mil. $
32 mil. $
49,6 mil. $
55
Donovan Mitchell
basketbal
Cleveland Cavaliers
USA
38,8 mil. $
10,5 mil. $
49,3 mil. $
55
Micah Parsons
americký futbal
Green Bay Packers
USA
45,3 mil. $
4 mil. $
49,3 mil. $
57
Jalen Hurts
americký futbal
Philadelphia Eagles
USA
42,9 mil. $
6 mil. $
48,9 mil. $
58
Matthew Stafford
americký futbal
Los Angeles Rams
USA
44,1 mil. $
4 mil. $
48,1 mil. $
59
Trevor Lawrence
americký futbal
Jacksonville Jaguars
USA
37,5 mil. $
10,5 mil. $
48 mil. $
60
Trae Young
basketbal
Washington Wizards
USA
42,7 mil. $
5 mil. $
47,7 mil. $
61
Zach LaVine
basketbal
Sacramento Kings
USA
42,6 mil. $
5 mil. $
48,6 mil. $
61
Zion Williamson
basketbal
New Orleans Pelicans
USA
36,4 mil. $
11 mil. $
47,4 mil. $
63
Joaquin Niemann
golf
CHL
44,2 mil. $
3 mil. $
47,2 mil. $
64
Aaron Judge
bejzbal
New Yorks Yankees
USA
40,1 mil. $
7 mil. $
47,1 mil. $
65
Kyrie Irving
basketbal
Dallas Mavericks
USA
36,9 mil. $
10 mil. $
46,9 mil. $
66
Deshaun Watson
americký futbal
Cleveland Browns
USA
46 mil. $
750 000 $
46,8 mil. $
67
Lamar Jackson
americký futbal
Baltimore Ravens
USA
42,9 mil. $
3,5 mil. $
46,4 mil. $
68
T.J. Watt
americký futbal
Pittsburgh Steelers
USA
44,1 mil. $
2 mil. $
46,1 mil. $
69
Ja Morant
basketbal
Memphis Grizzlies
USA
36,5 mil. $
8 mil. $
44,5 mil. $
69
Bradley Beal
basketbal
Los Angeles Clippers
USA
36,5 mil. $
8 mil. $
44,5 mil. $
71
Ja'Marr Chase
americký futbal
Cincinnati Bengals
USA
40,9 mil. $
3,5 mil. $
44,4 mil. $
72
Jamal Murray
basketbal
Denver Nuggets
CAN
39,3 mil. $
5 mil. $
44,3 mil. $
73
Pascal Siakam
basketbal
Indiana Pacers
CMR
42,5 mil. $
1,5 mil. $
44 mil. $
74
Lauri Markkanen
basketbal
Utah Jazz
FIN
42,4 mil. $
1,5 mil. $
43,9 mil. $
75
Harry Kane
futbal
Bayern Munich
GBR
31,3 mil. $
12 mil. $
43,3 mil. $
76
Franz Wagner
basketbal
Orlando Magic
GER
39 mil. $
3,5 mil. $
42,5 mil. $
77
Zack Wheeler
bejzbal
Philadelphia Phillies
USA
42,1 mil. $
200 000 $
42,3 mil. $
78
Geno Smith
americký futbal
Las Vegas Raiders
USA
40 mil. $
1,5 mil. $
41,5 mil. $
79
LaMelo Ball
basketbal
Charlotte Hornets
USA
35 mil. $
6 mil. $
41 mil. $
79
Domantas Sabonis
basketbal
Sacramento Kings
LTU
39 mil. $
2 mil. $
41 mil. $
81
Michael Porter Jr.
basketbal
Brooklyn Nets
USA
35,6 mil. $
5 mil. $
40,6 mil. $
82
Jacob deGrom
bejzbal
Texas Rangers
USA
40 mil. $
300 000 $
40,3 mil. $
82
Joe Burrow
americký futbal
Cincinnati Bengals
USA
35,3 mil. $
5 mil. $
40,3 mil. $
84
De'Aaron Fox
basketbal
San Antonio Spurs
USA
34,6 mil. $
5 mil. $
39,6 mil. $
84
Rudy Gobert
basketbal
Minnesota Timberwolves
FRA
38,1 mil. $
1,5 mil. $
39,6 mil. $
86
Mike Trout
bejzbal
Los Angeles Angels
USA
35,5 mil. $
4 mil. $
39,5 mil. $
86
Justin Jefferson
americký futbal
Minnesota Vikings
USA
32 mil. $
7,5 mil. $
39,5 mil. $
86
Sam Darnold
americký futbal
Seattle Seahawks
USA
38,5 mil. $
1 mil. $
39,5 mil. $
86
Jude Bellingham
futbal
Real Madrid
GBR
26,5 mil. $
13 mil. $
39,5 mil. $
90
Baker Mayfield
americký futbal
Tampa Bay Buccaneers
USA
31,1 mil. $
8,3 mil. $
39,4 mil. $
91
Darius Garland
basketbal
Cleveland Cavaliers
USA
36,6 mil. $
2 mil. $
38,6 mil. $
92
Tyrese Maxey
basketbal
Philadelphia 76ers
USA
35 mil. $
3,5 mil. $
38,5 mil. $
93
Cade Cunningham
basketbal
Detroit Pistons
USA
28,2 mil. $
10 mil. $
38,2 mil. $
94
Anthony Rendon
bejzbal
Los Angeles Angels
USA
38 mil. $
100 000 $
38,1 mil. $
94
Rashawn Slater
americký futbal
Los Angeles Charges
USA
38,1 mil. $
50 000 $
38,1 mil. $
96
Gerrit Cole
bejzbal
New York Yankees
USA
36 mil. $
2 mil. $
38 mil. $
96
Cam Ward
americký futbal
Tennessee Titans
USA
33 mil. $
5 mil. $
38 mil. $
96
Oscar Piastri
formula 1
McLaren
AUS
35 mil. $
3 mil. $
38 mil. $
96
Robert Lewandowski
futbal
FC Barcelona
POL
26 mil. $
12 mil. $
38 mil. $
100
OG Anunoby
basketbal
New York Nick
GBR
37,1 mil. $
750 000 $
37,9 mil. $