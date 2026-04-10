Ronaldo má priepastný náskok. Rebríček TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov v roku 2025

Cristiano Ronaldo. (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
Sportnet|10. apr 2026 o 06:00
Rebríček je plný hviezdnych mien, pričom v prvej desiatke figurujú aj bejzbalisti či golfista. Ktorí športovci si za uplynulé obdobie zarobili najviac?

Športovci si v minulom roku prilepšili o viac ako 6 miliard amerických dolárov. Čo je pokles o viac ako 2% oproti minulému roku. Portál Sportico.com každoročne prináša rebríček TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov.

V rebríčku má najväčšie zastúpenie USA so 61 športovcami. Celkovo sú v tabuľke reprezentanti z 28 krajín a ôsmich športov, z ktorých je najúspešnejší basketbal.

Prvenstvo si už tretí rok po sebe drží a teda najlepšie zarábajúcim športovcom za uplynulý rok je Cristiano Ronaldo s 260 miliónmi dolárov.

Na druhé miesto sa posunul mexický boxerista Calvaro Álvarez, ktorý si v minulom roku prilepšil o 137 miliónov dolárov.

V prvej desiatke nastali mnohé zmeny

Oproti minulému roku nastali zmeny nie len v TOP 100, ale aj v prvej desiatke. Lionel Messi sa svojimi príjmami v Interi Miami posunul na tretie miesto.

Najlepšie zarábajúcim basketbalistom pre rok 2025 je nestarnúca legenda LeBron James, ktorý si prilepšil o viac ako 128 miliónov dolárov. Okrem neho sú v TOP 10 aj Curry a Durant.

V prvej desiatke sú aj dvaja bejzbalisti, Dominikánec Juan Soto a Japonec Shohei Ohtani. Tesne za TOP 10 zostal Lewis Hamilton, ktorý je so 100 miliónmi najlepšie zarábajúcim motoršportovým pretekárom.

Ženy stále mimo TOP 100

Napriek rastúcej popularite a komerčnému potenciálu ženského športu zostávajú športovkyne výrazne pozadu za mužmi v platoch, odmenách aj sponzorských zmluvách. Mediálne pokrytie je stále nedostatočné, čo obmedzuje ich viditeľnosť aj príležitosti na zárobok.

Ženy v športe navyše čelia aj prekážkam ako online útoky či sexualizácia. Zároveň sú slabo zastúpené v riadiacich pozíciách, takže len zriedka rozhodujú o financovaní a podpore, ktoré by mohli pomôcť zmenšiť tento rozdiel.

V tomto roku je najlepšie zarábajúcou športovkyňou tenistka Cori Gauffová, ktorá sa však s príjmami cez 30 miliónov nedostala ani do TOP 100 najlepšie zarábajúcich športovcov.

Saudská Arábia s najvýraznejším vplyvom

Rastúci vplyv Saudskej Arábie v športe je čoraz výraznejší, čo dokazujú zmluvy viacerých hviezd ako Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez, Karim Benzema či Jon Rahm. Álvarez napríklad v máji zvíťazil nad Williamom Scullom v Rijáde.

Benzema podpísal v roku 2023 kontrakt s Al-Ittihad za podobných podmienok, aké mal Ronaldo v Al-Nassr, zatiaľ čo Rahm dokončil druhý rok lukratívnej viacročnej dohody s LIV Golf v hodnote približne 300 miliónov dolárov.

V NBA sa LeBron James opäť stal najlepšie zarábajúcim hráčom, keď predbehol Stephena Curryho najmä vďaka vyšším príjmom zo sponzoringu (80 miliónov vs. 50 miliónov dolárov).

Curryho pokles súvisí aj s ukončením spolupráce so značkou Under Armour a momentálne nemá zmluvu na športovú obuv.

Pozrite si rebríček TOP 100 najviac zarábajúcich športovcov za rok 2025.

TOP 100: Najlepšie zarábajúci športovci v roku 2025

sumy sú uvedené v dolároch

P.

ŠPORTOVEC

ŠPORT

TÍM

KRAJINA

PLAT

PRÍJMY Z REKLÁM

SPOLU

1

Cristiano Ronaldo

futbal

Al-Nassr

POR

200 mil. $

60 mil. $

260 mil. $

2

Canelo Álvarez 

box 


MEX

125 mil. $

12 mil. $

137 mil. $

3

Lionel Messi

futbal

Inter Miami

ARG

60 mil. $

70 mil. $

130 mil. $

4

Juan Soto

bejzbal

New York Mets

DOM

122,2 mil. $

7 mil. $

129,2 mil. $

5

LeBron James

basketbal

Los Angeles Lakers

USA

48,7 mil. $

80 mil. $

128,7 mil. $

6

Karim Benzema

futbal

Al-Ittihad

FRA

110 mil. $

5 mil. $

115 mil. $

7

Stephen Curry

basketbal

Golden State Warriors

USA

55,4 mil. $

50 mil. $

105,4 mil. $

8

Shohei Ohtani

bejzbal

Los Angeles Dodgers

JPN

2,5 mil. $

100 mil. $

102,5 mil. $

9

Kevin Durant

basketbal

Houston Rockets

USA

50,8 mil. $

50 mil. $

100,8 mil. $

10

Jon Rahm

golf


ESP

84,7 mil. $

16 mil. $

100,7 mil. $

11

Lewis Hamilton

formula 1

Ferrari

GBR

70 mil. $

30 mil. $

100 mil. $

12

Kylian Mbappé

futbal

Real Madrid 

FRA

70 mil. $

25 mil. $

95 mil. $

13

Giannis Antetokounmpo

basketbal

Milwaukee Bucks

GRE

49,3 mil. $

45 mil. $

94,3 mil. $

14

Rory McIlroy

golf


NIR

36,2 mil. $

55 mil. $

91,2 mil. $

15

Max Verstappen

formula 1

Red Bull Racing

NED

75 mil. $

8 mil. $

83 mil. $

16

Scottie Scheffler

golf


USA

50,9 mil. $

32 mil. $

82,9 mil. $

17

Patrick Mahomes

americký futbal

Kansas City Chiefs

USA

50,3 mil. $

30 mil. $

80,3 mil. $

18

Erling Haaland

futbal

Manchester City

NOR

51,9 mil. $

26 mil. $

77,9 mil. $

19

Josh Allen

americký futbal

Buffalo Bills

USA

58,2 mil. $

15 mil. $

73,2 mil. $

20

Justin Herbert

americký futbal

Los Angeles Chargers

USA

60,1 mil. $

11 mil. $ 

71,1 mil. $

21

Blake Snell

bejzbal

Los Angeles Dodgers

USA

65,3 mil. $

750 000 $

66 mil. $

21

Terence Crawford 

box


USA

60 mil. $

6 mil. $

66 mil. $

23

Bryson DeChambeau

golf


USA

42,7 mil. $

20 mil. $

62,7 mil. $

24

Anthony Edwards

basketbal

Minnesota Timberwolves

USA

42,2 mil. $

20 mil. $

62,2 mil. $

25

Naoya Inoue

box


JPN

45 mil. $

17 mil. $

62 mil. $

26

Joel Embiid 

basketbal

Philadelphia 76ers

SEN

51 mil. $

10 mil. $

61 mil. $

27

Jayson Tatum

basketbal

Boston Celtics

USA

42,4 mil. $

18 mil. $

60,4 mil. $

28

Jimmy Butler

basketbal

Golden State Warriors

USA

49,3 mil. $

11 mil. $

60,3 mil. $

29

Nikola Jokic

basketbal

Denver Nuggets

SRB

51,2 mil. $

9 mil. $

60,2 mil. $

30

Jake Paul

box


USA

50 mil. $

10 mil. $

60 mil. $

30

Neymar

futbal

Santos

BRA

40 mil. $

20 mil. $

60 mil. $

32

Devin Booker

basketbal

Phoenix Suns

USA

49 mil. $ 

10 mil. $

59 mil. $

32

Lando Norris

formula 1

McLaren

GBR

54 mil. $

5 mil. $

59 mil. $

34

Vinícius Júnior

futbal

Real Madrid

BRA

40 mil. $

18 mil. $

58 mil. $

35

Dak Prescott

americký futbal

Dallas Cowboys

USA

47,8 mil. $

10 mil. $

57,8 mil. $

35

Carlos Alcaraz

tenis


ESP

21,8 mil. $

36 mil. $

57,8 mil. $

37

Luka Dončič

basketbal

Los Angeles Lakers

SVN

42,7 mil. $

15 mil. $

57,7 mil. $

38

Shai Gilgeous-Alexander

basketbal

Oklahoma City Thunder

CAN

36,5 mil. $

20 mil. $

56,5 mil. $

39

Damian Lillard

basketbal

Portland Trail Blazers

USA

41,4 mil. $

15 mil. $

56,4 mil. $

40

Karl-Anthony Towns 

basketbal

New York Knicks

DOM

49,7 mil. $

5 mil. $

54,7 mil. $

41

Tiger Woods

golf


USA

438 000 $

54 mil. $

54,4 mil. $

42

Kawhi Leonard

americký futbal

Los Angeles Clippers

USA

47,6 mil. $

6,5 mil. $

54,1 mil. $

43

Tua Tagovailoa 

americký futbal

Miami Dolphins

USA

51 mil. $

3 mil. $

54 mil. $

43

Mohamed Salah

futbal

Liverpool

EGY

34 mil. $

20 mil. $

54 mil. $

45

Riyad  Mahrez 

futbal

Al-Ahli

ALG

52 mil. $

1,5 mil. $

52,5 mil. $

46

Tyrese Haliburton

basketbal

Indiana Pacers

USA

42,4 mil. $

11 mil. $

53,4 mil. $

47

Paul George

basketbal

Philadelphia 76ers

USA

48,3 mil. $

5 mil. $

53,3 mil. $

48

James Harden 

basketbal

Los Angeles Clippers

USA

34,9 mil. $ 

16 mil. $

50,9 mil. $

49

Jaylen Brown 

basketbal

Boston Celtics

USA

49,2 mil. $

1,5 mil. $

50,7 mil. $

50

Brock Purdy

americký futbal

San Francisco 49ers

USA

41,1 mil. $

9 mil. $

50,1 mil. $

50

Jannik Sinner

tenis


ITA

25,1 mil. $

25 mil. $

50,1 mil. $

52

Anthony Davis

basketbal

Dallas Mavericks

USA

46,5 mil. $

3,5 mil. $

50 mil. $

52

Sadio Mané

futbal

Al-Nassr

SEN

46 mil. $

4 mil. $

50 mil. $

54

Travis Kelce

americký futbal

Kansas City Chiefs

USA

17,6 mil. $

32 mil. $

49,6 mil. $

55

Donovan Mitchell

basketbal

Cleveland Cavaliers

USA

38,8 mil. $

10,5 mil. $

49,3 mil. $

55

Micah Parsons

americký futbal

Green Bay Packers

USA

45,3 mil. $

4 mil. $

49,3 mil. $

57

Jalen Hurts

americký futbal

Philadelphia Eagles

USA

42,9 mil. $

6 mil. $

48,9 mil. $

58

Matthew Stafford

americký futbal

Los Angeles Rams

USA

44,1 mil. $

4 mil. $

48,1 mil. $

59

Trevor Lawrence

americký futbal

Jacksonville Jaguars

USA

37,5 mil. $

10,5 mil. $

48 mil. $

60

Trae Young

basketbal

Washington Wizards

USA

42,7 mil. $

5 mil. $

47,7 mil. $

61

Zach LaVine 

basketbal

Sacramento Kings

USA

42,6 mil. $

5 mil. $

48,6 mil. $ 

61

Zion Williamson

basketbal

New Orleans Pelicans

USA

36,4 mil. $

11 mil. $

47,4 mil. $

63

Joaquin Niemann

golf


CHL

44,2 mil. $

3 mil. $

47,2 mil. $

64

Aaron Judge

bejzbal

New Yorks Yankees

USA

40,1 mil. $

7 mil. $

47,1 mil. $

65

Kyrie Irving

basketbal

Dallas Mavericks

USA

36,9 mil. $

10 mil. $

46,9 mil. $

66

Deshaun Watson

americký futbal

Cleveland Browns

USA

46 mil. $

750 000 $

46,8 mil. $

67

Lamar Jackson

americký futbal

Baltimore Ravens

USA

42,9 mil. $

3,5 mil. $

46,4 mil. $

68

T.J. Watt

americký futbal

Pittsburgh Steelers

USA

44,1 mil. $

2 mil. $

46,1 mil. $

69

Ja Morant

basketbal

Memphis Grizzlies

USA

36,5 mil. $

8 mil. $

44,5 mil. $

69

Bradley Beal

basketbal

Los Angeles Clippers

USA

36,5 mil. $

8 mil. $

44,5 mil. $

71

Ja'Marr Chase

americký futbal

Cincinnati Bengals

USA

40,9 mil. $

3,5 mil. $

44,4 mil. $

72

Jamal Murray

basketbal

Denver Nuggets

CAN

39,3 mil. $

5 mil. $

44,3 mil. $

73

Pascal Siakam

basketbal

Indiana Pacers

CMR

42,5 mil. $

1,5 mil. $

44 mil. $

74

Lauri Markkanen

basketbal

Utah Jazz

FIN

42,4 mil. $

1,5 mil. $

43,9 mil. $

75

Harry Kane

futbal

Bayern Munich

GBR

31,3 mil. $

12 mil. $

43,3 mil. $

76

Franz Wagner

basketbal

Orlando Magic

GER

39 mil. $

3,5 mil. $

42,5 mil. $

77

Zack Wheeler

bejzbal

Philadelphia Phillies

USA

42,1 mil. $

200 000 $

42,3 mil. $

78

Geno Smith

americký futbal

Las Vegas Raiders

USA

40 mil. $

1,5 mil. $

41,5 mil. $

79

LaMelo Ball

basketbal

Charlotte Hornets

USA

35 mil. $

6 mil. $

41 mil. $

79

Domantas Sabonis

basketbal

Sacramento Kings

LTU

39 mil. $

2 mil. $

41 mil. $

81

Michael Porter Jr.

basketbal

Brooklyn Nets

USA

35,6 mil. $

5 mil. $

40,6 mil. $

82

Jacob deGrom

bejzbal

Texas Rangers

USA

40 mil. $

300 000 $

40,3 mil. $

82

Joe Burrow

americký futbal

Cincinnati Bengals

USA

35,3 mil. $

5 mil. $

40,3 mil. $

84

De'Aaron Fox

basketbal

San Antonio Spurs

USA

34,6 mil. $

5 mil. $

39,6 mil. $

84

Rudy Gobert

basketbal

Minnesota Timberwolves

FRA

38,1 mil. $

1,5 mil. $

39,6 mil. $

86

Mike Trout

bejzbal

Los Angeles Angels

USA

35,5 mil. $

4 mil. $

39,5 mil. $

86

Justin Jefferson

americký futbal

Minnesota Vikings

USA

32 mil. $

7,5 mil. $

39,5 mil. $

86

Sam Darnold

americký futbal

Seattle Seahawks

USA

38,5 mil. $

1 mil. $

39,5 mil. $

86

Jude Bellingham

futbal

Real Madrid

GBR

26,5 mil. $

13 mil. $

39,5 mil. $

90

Baker Mayfield

americký futbal

Tampa Bay Buccaneers

USA

31,1 mil. $

8,3 mil. $

39,4 mil. $

91

Darius Garland

basketbal

Cleveland Cavaliers

USA

36,6 mil. $

2 mil. $

38,6 mil. $

92

Tyrese Maxey

basketbal

Philadelphia 76ers

USA

35 mil. $

3,5 mil. $

38,5 mil. $

93

Cade Cunningham

basketbal

Detroit Pistons

USA

28,2 mil. $

10 mil. $

38,2 mil. $

94

Anthony Rendon

bejzbal

Los Angeles Angels

USA

38 mil. $

100 000 $

38,1 mil. $

94

Rashawn Slater

americký futbal

Los Angeles Charges

USA

38,1 mil. $

50 000 $

38,1 mil. $

96

Gerrit Cole

bejzbal

New York Yankees

USA

36 mil. $

2 mil. $

38 mil. $

96

Cam Ward

americký futbal

Tennessee Titans

USA

33 mil. $

5 mil. $

38 mil. $

96

Oscar Piastri

formula 1

McLaren

AUS

35 mil. $

3 mil. $

38 mil. $

96

Robert Lewandowski

futbal

FC Barcelona

POL

26 mil. $

12 mil. $

38 mil. $

100

OG Anunoby

basketbal

New York Nick

GBR

37,1 mil. $

750 000 $

37,9 mil. $

