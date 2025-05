ONLINE: Nemecko - Maďarsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Maďarsko Maďarsko se po dvou letech opět probojovalo z Divize IA do elitní skupiny a má jediný cíl – udržet se mezi světovou špičkou i pro příští rok. Postup ale nebyl vůbec jistý až do posledního utkání. Maďarský tým musel v závěrečném duelu porazit Slovinsko, jinak by se z postupu radovala Itálie. Maďaři to však zvládli a po výhře 2:1 si s jedenácti body zajistili první místo v tabulce. Tahounem mužstva bude útočník Vilmos Galló , jenž má za sebou povedenou sezónu ve finské Liize. V dresu týmu KooKoo nasbíral v základní části 37 bodů, což ho zařadilo na solidní 50. místo v ligovém bodování. Kromě toho má Galló zkušenosti i z prestižní švédské SHL. Slabší stránkou maďarské reprezentace je obrana – z osmi nominovaných beků nepůsobí ani jeden v některé z top evropských soutěží, což může být proti silnějším soupeřům znát. Zajímavost: V maďarském dresu se letos představí Šimon Szathmáry , vnuk legendárního českého obránce Jana Suchého. Ten byl v 60. a 70. letech jedním z prvních průkopníků blokování střel vlastním tělem – tehdy revolučního, ale dnes už běžného obranného prvku. Uplynulé přípravné zápasy před MS: 6.5. Maďarsko – Kanada 0:6 2.5. Maďarsko – Slovinsko 2:4 26.4. Maďarsko – Dánsko 4:2 25.4. Maďarsko – Dánsko 2:6 19.4. Maďarsko – Norsko 2:0 18.4. Maďarsko – Norsko 5:3 11.4. Maďarsko – Rakousko 5:1 10.4. Maďarsko – Rakousko 4:2

