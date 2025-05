ONLINE: Slovinsko - Kanada dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného textového prenosu z MS v hokeji v Dánsku a Švédsku. Dnes sa zameriame na zápas medzi Slovinskom a Kanadou.



Nominácia Slovinska



Brankári: Lukáš Horák (Olimpija Lublaň/ICEHL), Gašper Krošelj (Kometa Brno/ČR), Matija Pintarič (Grenoble/Fr.),



Obrancovia: Jan Čosič, Blaž Gregorc, Bine Mašič (Olimpija Ľubľana/ICEHL), Jan Goličič (Gatineau/QMJHL), Aleksandar Magovac (Amiens/Fr.), Matic Podlipnik (Kitzbühel/AlpsHL), Urban Podrekar (Flint/OHL), Miha Štebih (Třebíč/ČR),



Útočníci: Miha Berečič, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja (Olimpija Lublaň/ICEHL), Jan Drozg (Kunlun/KHL), Žan Jezovšek (Lindau/Nem.), Nace Langus (Augustana University/NCAA), Rok Macuh (Olomouc/ČR), Ken Ograjenšek (Linec/ICEHL), Filip Sitar (University Connecticut/NCAA),



Nominácia Kanady



Brankári: Louis/NHL), Marc-André Fleury (Minnesota/NHL), Dylan Garand (Hartford/AHL),



Obrancovia: Ryker Evans, Brandon Montour (obaja Seattle/NHL), Noah Dobson (New York Islanders/NHL), Mike Matheson (Montreal/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Jared Spurgeon (Minnesota/NHL), MacKenzie Weegar (Calgary/NHL),



Útočníci: Adam Fantilli, Kent Johnson (obaja Columbus/NHL), Tyson Foerster, Travis Konecny (obaja Philadelphia/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Will Cuylle (New York Rangers/NHL), Phillip Danault (Los Angeles/NHL), Barrett Hayton (Utah/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Ryan O'Reilly (Nashville/NHL), Brayden Schenn (St. Louis/NHL).