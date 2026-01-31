Vlani sa postarala o faux pas, teraz sa tešila právom. Česko ma prvú majsterku sveta

MS v cyklokrose 2026
Výsledky junioriek:
1.
Barbora Bukovská
Česko
44:55 min
2.
Lise Revolová
Francúzsko
+ 15 s
3.
Lucie Grohová
Česko
+ 35 s
4.
Giorgia Pellizottiová
Taliansko
+ 44 s
5.
Shana Huberová
Švajčiarsko
+ 48 s
6.
Nynke Jochemsová
Holandsko
+ 1:09 min
17.
Lujza Bartošíková
Slovensko
+ 3:08 min
29.
Karolína Bortelová
Slovensko
+ 5:03 min
Česká juniorka Barbora Bukovská sa stala majsterkou sveta v cyklokrose, keď na druhé miesto odsunula obhajkyňu titulu Lise Revolovú z Francúzska.
Úspech českých farieb podčiarkla na šampionáte v holandskom Hulste bronzom Lucie Grohová, ktorá na svoju krajanku stratila v cieli 35 sekúnd.
Sedemnásťročná Bukovská získala pre Česko svetové zlato v cyklokrose po 12 rokoch. Doteraz posledné vyjazdil v roku 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar.
V ženských kategóriách sa to pred Bukovskou nikomu nepodarilo.
"Cítila som sa veľmi silná, je to najlepší deň celej sezóny. Je to ako sen, naozaj nádherný sen. Vôbec neviem, čo k tomu povedať viac," vravela Bukovská, ktorá je zároveň juniorskou majsterkou Európy.
Zároveň si napravila chuť po vlaňajšom faux pas, keď sa predčasne tešila z víťazstva. Vtedy si totiž neuvedomila, že do konca zostáva ešte jeden okruh.
Dvojnásobné zastúpenie malo v pretekoch aj Slovensko. Lujza Bartošíková obsadila s vyše trojminútovým odstupom 17. miesto a Karolínu Bortelovú klasifikovali v 43-člennej konkurencii na 29. pozícii.