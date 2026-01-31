    Vlani sa postarala o faux pas, teraz sa tešila právom. Česko ma prvú majsterku sveta

    Češka Barbora Bukovská sa stala juniorskou majsterkou sveta v cyklokrose 2026.
    Češka Barbora Bukovská sa stala juniorskou majsterkou sveta v cyklokrose 2026. (Autor: UCI Cyclocross/ X)
    Sportnet, ČTK|31. jan 2026 o 13:01
    ShareTweet0

    Barbora Bukovská pridala k európskemu titulu aj ten z MS.

    MS v cyklokrose 2026

    Výsledky junioriek:

    1.

    Barbora Bukovská 

    Česko

    44:55 min

    2.

    Lise Revolová

    Francúzsko

    + 15 s

    3.

    Lucie Grohová

    Česko

    + 35 s

    4.

    Giorgia Pellizottiová

    Taliansko

    + 44 s

    5.

    Shana Huberová

    Švajčiarsko

    + 48 s

    6.

    Nynke Jochemsová

    Holandsko

    + 1:09 min

    17.

    Lujza Bartošíková

    Slovensko

    + 3:08 min

    29.

    Karolína Bortelová

    Slovensko

    + 5:03 min

    Česká juniorka Barbora Bukovská sa stala majsterkou sveta v cyklokrose, keď na druhé miesto odsunula obhajkyňu titulu Lise Revolovú z Francúzska.

    Úspech českých farieb podčiarkla na šampionáte v holandskom Hulste bronzom Lucie Grohová, ktorá na svoju krajanku stratila v cieli 35 sekúnd. 

    Sedemnásťročná Bukovská získala pre Česko svetové zlato v cyklokrose po 12 rokoch. Doteraz posledné vyjazdil v roku 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar.

    V ženských kategóriách sa to pred Bukovskou nikomu nepodarilo. 

    "Cítila som sa veľmi silná, je to najlepší deň celej sezóny. Je to ako sen, naozaj nádherný sen. Vôbec neviem, čo k tomu povedať viac," vravela Bukovská, ktorá je zároveň juniorskou majsterkou Európy. 

    Zároveň si napravila chuť po vlaňajšom faux pas, keď sa predčasne tešila z víťazstva. Vtedy si totiž neuvedomila, že do konca zostáva ešte jeden okruh. 

    Dvojnásobné zastúpenie malo v pretekoch aj Slovensko. Lujza Bartošíková obsadila s vyše trojminútovým odstupom 17. miesto a Karolínu Bortelovú klasifikovali v 43-člennej konkurencii na 29. pozícii.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Češka Barbora Bukovská sa stala juniorskou majsterkou sveta v cyklokrose 2026.
    Češka Barbora Bukovská sa stala juniorskou majsterkou sveta v cyklokrose 2026.
    Vlani sa postarala o faux pas, teraz sa tešila právom. Česko ma prvú majsterku sveta
    dnes 13:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Vlani sa postarala o faux pas, teraz sa tešila právom. Česko ma prvú majsterku sveta