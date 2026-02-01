Chladoňová opäť útočila na titul majsterky sveta, viedla ešte aj v poslednom kole

MS v cyklokrose 2026
Výsledky pretekov žien U23:
1.
Leonie Bentveldová
Holandsko
43:08 min
2.
Viktória Chladoňová
Slovensko
+ 11 s
3.
Célia Geryová
Francúzsko
+ 57 s
4.
Fleur Moorsová
Belgicko
+ 1:14 min
5.
Amandine Mullerová
Francúzsko
+ 1:20 min
6.
Vida Lopezová
USA
+ 1:23 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa v nedeľu v holandskom meste Hulst stala vicemajsterkou sveta v cyklokrose do 23 rokov.
Po tom, čo vlani skončila pri debute v tejto kategórii na šiestom mieste, bola tentokrát silnejšia a potvrdila výbornú formu zo Svetového pohára.
V záverečnom kole bojovala o dúhový dres s domácou Leonie Bentveldovou, na istý čas sa jej vzdialila, ale napokon bola Holanďanka nad jej sily. Tretia bola majsterka sveta z cestných pretekov Célia Geryová.
Priebeh pretekov žien U23
Chladoňová nemala práve najlepší štart a strácala bezmála desať sekúnd na vedúce pretekárky. Na konci prvého z piatich kôl ich však dostihla a bolo zrejmé, že sa zapojí do súboja o cenné kovy.
Už v druhom okruhu dokonca začala stupňovať tempo a osamostatnila sa na čele, kde si vybojovala približne päťsekundový náskok pred Bentveldovou, Francúzkou Geryovou a tiež Belgičankou Fleur Moorsovou.
VIDEO: Viktória Chladoňová počas MS v cyklokrose 2026
V treťom kole sa súboj o titul zúžil na slovensko-holandské duo, pretože Geryová spadla, musela meniť bicykel a podobne ako Moorsová stratila kontakt.
Bentveldová následne zmazala malú stratu na Chladoňovú a hoci sa zdalo, že mám tzv. momentum na svojej strane, mladá Slovenka sa jej udržala.
Do posledného kola vstupovali plece pri pleci, tempo udávala Chladoňová.
V jednom z náročných strmých zjazdov však ukázala domáca cyklistka väčšiu guráž, prešla ho odvážnejšie, rýchlejšie a vypracovala si dôležitý náskok.
Ten sa už rodáčke zo Soblahova nepodarilo zmazať a pár desiatok metrov pred cieľom bolo jasné, že získa striebornú medailu. V cieľovej rovinke si stihla tľapnúť s fanúšikmi a na jej tvári bol vidieť úsmev.
Pre Chladoňovú je to tretia strieborná medaila z MS U23 za niečo vyše štyri mesiace. Vlani bola na cestných MS druhá v časovke a rovnako v hromadných pretekoch, kde ju v závere zdolala Célia Geryová.