Chladoňová opäť útočila na titul majsterky sveta, viedla ešte aj v poslednom kole

    Viktória Chladoňová počas MS v cyklokrose 2026.
    Viktória Chladoňová počas MS v cyklokrose 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    1. feb 2026 o 13:55 (aktualizované 1. feb 2026 o 14:20)
    Viktória Chladoňová získala na MS v cyklokrose striebornú medailu.

    MS v cyklokrose 2026

    Výsledky pretekov žien U23:

    1.

    Leonie Bentveldová

    Holandsko

    43:08 min

    2.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    + 11 s

    3.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    + 57 s

    4.

    Fleur Moorsová

    Belgicko

    + 1:14 min

    5.

    Amandine Mullerová

    Francúzsko

    + 1:20 min

    6.

    Vida Lopezová

    USA

    + 1:23 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa v nedeľu v holandskom meste Hulst stala vicemajsterkou sveta v cyklokrose do 23 rokov.

    Po tom, čo vlani skončila pri debute v tejto kategórii na šiestom mieste, bola tentokrát silnejšia a potvrdila výbornú formu zo Svetového pohára. 

    V záverečnom kole bojovala o dúhový dres s domácou Leonie Bentveldovou, na istý čas sa jej vzdialila, ale napokon bola Holanďanka nad jej sily. Tretia bola majsterka sveta z cestných pretekov Célia Geryová.

    Priebeh pretekov žien U23

    Chladoňová nemala práve najlepší štart a strácala bezmála desať sekúnd na vedúce pretekárky. Na konci prvého z piatich kôl ich však dostihla a bolo zrejmé, že sa zapojí do súboja o cenné kovy.

    Už v druhom okruhu dokonca začala stupňovať tempo a osamostatnila sa na čele, kde si vybojovala približne päťsekundový náskok pred Bentveldovou, Francúzkou Geryovou a tiež Belgičankou Fleur Moorsovou.

    VIDEO: Viktória Chladoňová počas MS v cyklokrose 2026

    V treťom kole sa súboj o titul zúžil na slovensko-holandské duo, pretože Geryová spadla, musela meniť bicykel a podobne ako Moorsová stratila kontakt. 

    Bentveldová následne zmazala malú stratu na Chladoňovú a hoci sa zdalo, že mám tzv. momentum na svojej strane, mladá Slovenka sa jej udržala. 

    Do posledného kola vstupovali plece pri pleci, tempo udávala Chladoňová.

    V jednom z náročných strmých zjazdov však ukázala domáca cyklistka väčšiu guráž, prešla ho odvážnejšie, rýchlejšie a vypracovala si dôležitý náskok. 

    Ten sa už rodáčke zo Soblahova nepodarilo zmazať a pár desiatok metrov pred cieľom bolo jasné, že získa striebornú medailu. V cieľovej rovinke si stihla tľapnúť s fanúšikmi a na jej tvári bol vidieť úsmev.

    Pre Chladoňovú je to tretia strieborná medaila z MS U23 za niečo vyše štyri mesiace. Vlani bola na cestných MS druhá v časovke a rovnako v hromadných pretekoch, kde ju v závere zdolala Célia Geryová.

