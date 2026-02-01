VIDEO: Holandského fenoména nikto nezastavil. Van der Poel získal rekordný titul

MS v cyklokrose 2026
Výsledky pretekov mužov - elite:
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
1:00:25 h
2.
Tibor Del Grosso
Holandsko
+ 35 s
3.
Thibau Nys
Belgicko
+ 46 s
4.
Joris Nieuwenhuis
Holandsko
+ 55 s
5.
Filippo Fontana
Taliansko
+55 s
6.
Gerben Kuypers
Belgicko
+ 58 s
Holanďan Mathieu van der Poel sa stal majstrom sveta v cyklokrose v súťaži elite mužov.
Domáci favorit triumfoval na šampionáte v Hulste suverénnym spôsobom pred krajanom Tiborom del Grossom, tretí skončil Belgičan Thibau Nys.
Van der Poel získal už svoje ôsme zlato v tejto disciplíne, čím vytvoril nový historický rekord. Doteraz sa o zápis delil s Erikom de Vlaeminckom (7).
VIDEO: Van der Poel získal ôsmy titul na MS v cyklokrose
Van der Poel sa hneď v úvode odpútal od svojich rivalov a neustále zvyšoval svoj náskok. Ten natiahol až na minútu a potom s prehľadom kontroloval vývoj na čele až do konca.
Holandský pretekár tak po dlhých 53 rokoch zmazal „bradatý“ rekord de Vlaemincka. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.
„Je to jednoducho niečo špeciálne. Keď som začínal s cyklistikou, chcel som sa raz stať majstrom sveta medzi profesionálmi. Teraz mám najviac titulov v histórii. Je to neuveriteľné,“ citovala 31-ročného Holanďana agentúra DPA.
Van der Poel zároveň vyrovnal absolútny rekord krajanky Marianne Vosovej, ktorá vybojovala osem titulov v elite žien.
Van der Poelov najväčší rival Wout van Aert prišiel o štart na MS pre zranenie. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.