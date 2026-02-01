    VIDEO: Holandského fenoména nikto nezastavil. Van der Poel získal rekordný titul

    Mathieu Van der Poel
    Mathieu Van der Poel (Autor: X/UCI Cyclocross)
    TASR|1. feb 2026 o 16:48
    Majstrom sveta v cyklokrose sa stal ôsmykrát, najviac v histórii.

    MS v cyklokrose 2026

    Výsledky pretekov mužov - elite:

    1.

    Mathieu van der Poel 

    Holandsko

    1:00:25 h

    2.

    Tibor Del Grosso

    Holandsko

    + 35 s

    3.

    Thibau Nys

    Belgicko

    + 46 s

    4.

    Joris Nieuwenhuis

    Holandsko

    + 55 s

    5.

    Filippo Fontana

    Taliansko

     +55 s

    6.

    Gerben Kuypers

    Belgicko

    + 58 s

    Holanďan Mathieu van der Poel sa stal majstrom sveta v cyklokrose v súťaži elite mužov.

    Domáci favorit triumfoval na šampionáte v Hulste suverénnym spôsobom pred krajanom Tiborom del Grossom, tretí skončil Belgičan Thibau Nys.

    Van der Poel získal už svoje ôsme zlato v tejto disciplíne, čím vytvoril nový historický rekord. Doteraz sa o zápis delil s Erikom de Vlaeminckom (7).

    VIDEO: Van der Poel získal ôsmy titul na MS v cyklokrose

    Van der Poel sa hneď v úvode odpútal od svojich rivalov a neustále zvyšoval svoj náskok. Ten natiahol až na minútu a potom s prehľadom kontroloval vývoj na čele až do konca.

    Holandský pretekár tak po dlhých 53 rokoch zmazal „bradatý“ rekord de Vlaemincka. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.

    „Je to jednoducho niečo špeciálne. Keď som začínal s cyklistikou, chcel som sa raz stať majstrom sveta medzi profesionálmi. Teraz mám najviac titulov v histórii. Je to neuveriteľné,“ citovala 31-ročného Holanďana agentúra DPA.

    Van der Poel zároveň vyrovnal absolútny rekord krajanky Marianne Vosovej, ktorá vybojovala osem titulov v elite žien.

    ﻿Van der Poelov najväčší rival Wout van Aert prišiel o štart na MS pre zranenie. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.

    dnes 16:48
