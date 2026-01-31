    VIDEO: Favoritka MS spadla, no má aspoň bronz. Češku sotila súperka, potom plakala

    Zľava Ceylin Alvaradová, Lucinda Brandová a Puck Pietersová pózujú s medailami
    Zľava Ceylin Alvaradová, Lucinda Brandová a Puck Pietersová pózujú s medailami
    Sportnet|31. jan 2026 o 16:35 (aktualizované 31. jan 2026 o 17:20)
    Lucinda Brandová získala druhý titul v kariére.

    MS v cyklokrose 2026

    Výsledky pretekov žien:

    1.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    49:16 min

    2.

    Ceylin Alvaradová

    Holandsko

    + 27 s

    3.

    Puck Pietersová

    Holandsko

    + 51 s

    4.

    Kata Blanka Vasová

    Maďarsko

    + 56 s

    5.

    Amandine Fouquenetová

    Francúzsko

    + 58 s

    6.

    Jolanda Neffová

    Švajčiarsko

    + 1:02 min

    Totálnym triumfom holandských farieb sa skončili sobotné preteky elite žien na majstrovstvách sveta v cyklokrose v Hulste.

    Zo zlatej medaily sa tešila Lucinda Brandová, ktorá o 27 sekúnd zdolala krajanku Ceylin Alvaradovú a získala svoj druhý titul v kariére.

    Tretia skončila ďalšia domáca reprezentantka a pri súčasnej forme hlavná favoritka Puck Pietersová (+51). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

    VIDEO: Lucinda Brandová triumfovala na MS v cyklokrose 2026

    Holandské pretekárky od úvodného zo šiestich kôl diktovali tempo. Aktívna bola najmä Pietersová, ktorej sa snažili držať Alvaradová s Brandovou.

    Pietersová však v treťom kole urobila chybu, keď spadla v krátkom zjazde. Nabrala tým výraznú stratu na svoje krajanky a vyradila sa z boja o zlato.

    V ňom bola uspela Brandová, ktorá síce deklasovala súperky vo Svetovom pohári, no pred MS ochorela, čo sa odzrkadlilo na jej forme. Sama hovorila, že sa necíti ako favoritka, ale napokon získala dúhový dres.

    V skupinke jazdkýň bojujúcich o tretie miesto bola dlho aj Kristýna Zemanová, ktorá minulý týždeň obsadila v pretekoch SP v Hoogerheide druhé miesto.

    VIDEO: Marion Norbert‑Riberolleová bola diskvalifikovaná

    V piatom kole však doplatila na kolíziu s Marion Norbert‑Riberolleovou, po ktorej obe spadli a Češke spadla aj reťaz, čo spôsobilo časovú stratu.

    Majsterka Belgicka v návale emócii dokonca sotila Zemanovú, za čo si vyslúžila diskvalifikáciu. Keď sa po chvíli dozvedela verdikt rozhodcov, odstavila bicykel, sadla si pri bariéru a rozplakala sa.

    MS v cyklokrose v nedeľu uzavrú zvyšné tri súťaže - preteky juniorov, žien do 23 rokov aj s Viktóriou Chladoňovou a napokon elitné preteky mužov.

