Holanďania vyhrali prvú súťaž na MS. Drámu priniesol súboj o bronz

MS v cyklokrose
výsledky - mix tímy:
1.
Holandsko
47:06 min
2.
Taliansko
+ 16 s
3.
Belgicko
+ 37 s
Holandskí reprezentanti sa stali majstrami sveta v súťaži miešaných tímov v cyklokrose v domácom Hulste.
Dvojica Shirin van Anrooijová a Tibor Del Gross dosiahla čas 47:06 minúty, o 16 sekúnd zaostalo Taliansko a najlepšiu trojku doplnili Belgičania (+37 s).
Holanďania boli vlani tretí, tento raz vybojovali víťazstvo na suchom, no šmykľavom povrchu. Domáci spočiatku viedli, potom boli za Talianmi, ktorých predstihli v predposlednom piatom kole.
Tesný bol súboj o bronz, keďže štyri sekundy za Belgickom bola Veľká Británia a o ďalších šesť Francúzi.