    Holanďania vyhrali prvú súťaž na MS. Drámu priniesol súboj o bronz

    Tibor Del Gross
    Tibor Del Gross (Autor: X/Lukáš Ronald Lukács)
    TASR|30. jan 2026 o 15:12
    Dvojica Shirin van Anrooijová a Tibor Del Gross dosiahla čas 47:06 minúty.

    MS v cyklokrose

    výsledky - mix tímy:

    1.

    Holandsko

    47:06 min

    2.

    Taliansko

    + 16 s

    3.

    Belgicko

    + 37 s

    Holandskí reprezentanti sa stali majstrami sveta v súťaži miešaných tímov v cyklokrose v domácom Hulste.

    Dvojica Shirin van Anrooijová a Tibor Del Gross dosiahla čas 47:06 minúty, o 16 sekúnd zaostalo Taliansko a najlepšiu trojku doplnili Belgičania (+37 s).

    Holanďania boli vlani tretí, tento raz vybojovali víťazstvo na suchom, no šmykľavom povrchu. Domáci spočiatku viedli, potom boli za Talianmi, ktorých predstihli v predposlednom piatom kole.

    Tesný bol súboj o bronz, keďže štyri sekundy za Belgickom bola Veľká Británia a o ďalších šesť Francúzi.

