    Talian si išiel po zlato, záverečné kolo však zbabral: Neviem, čo sa stalo, mám okno

    Taliansky reprezentant Filippo Grigolini počas MS v cyklokrose 2026.
    Taliansky reprezentant Filippo Grigolini počas MS v cyklokrose 2026. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|1. feb 2026 o 13:27
    Najlepší výsledok spomedzi Slovákov dosiahol Michal Šichta.

    MS v cyklokrose 2026

    Preteky juniorov:

    1.

    Delano Heeren

    Holandsko

    40:15 min

    2.

    Filippo Grigolini

    Taliansko

    + 9 s

    3.

    Giel Lejeune

    Belgicko

    + 10 s

    15.

    Michal Šichta

    Slovensko

    + 1:45 min

    27.

    Milan Húsenica

    Slovensko

    + 2:54 min

    40.

    Jerguš Melicherčík

    Slovensko

    + 4:18 min

    Preteky juniorov na MS v cyklokrose 2026 vyhral v holandskom Hulste 16-ročný domáci reprezentant Delano Heeren. Ten triumfoval po tom, čo využil veľké zaváhania Filippa Grigoliniho.

    Talian, ktorý strávil väčšinu pretekov na čele a ešte po štvrtom okruhu mal k dobru 12 sekúnd, v poslednom piatom kole dvakrát spadol a napokon tesne uhájil aspoň druhé miesto pred Belgičanom Gielom Lejeunem.

    "Vôbec neviem, čo sa tam stalo. Mám úplné okno," hovoril v cieli sklamaný Grigolini, ktorému útok na zisk dúhového dresu nevyšiel. 

    "Je to splnený sen. Mám slzy v očiach a nie som schopný opísať, čo sa tu odohralo. Veril som, že by som mohol skončiť v prvej päťke... Nemôžem uveriť tomu, ako to dopadlo," zhodnotil Heeren.

    V pretekoch sa predstavili aj traja slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Michal Šichta, ktorý so stratou 1:45 min finišoval na 15. priečke.

    Na 27. pozícii sa umiestnil Milan Húsenica a najlepšiu štyridsiatku zo 61-členného štartového poľa uzavrel Jerguš Melicherčík.

    Chladoňová opäť útočila na titul majsterky sveta, viedla ešte aj v poslednom kole
    dnes 13:55|3
