Talian si išiel po zlato, záverečné kolo však zbabral: Neviem, čo sa stalo, mám okno

MS v cyklokrose 2026
Preteky juniorov:
1.
Delano Heeren
Holandsko
40:15 min
2.
Filippo Grigolini
Taliansko
+ 9 s
3.
Giel Lejeune
Belgicko
+ 10 s
15.
Michal Šichta
Slovensko
+ 1:45 min
27.
Milan Húsenica
Slovensko
+ 2:54 min
40.
Jerguš Melicherčík
Slovensko
+ 4:18 min
Preteky juniorov na MS v cyklokrose 2026 vyhral v holandskom Hulste 16-ročný domáci reprezentant Delano Heeren. Ten triumfoval po tom, čo využil veľké zaváhania Filippa Grigoliniho.
Talian, ktorý strávil väčšinu pretekov na čele a ešte po štvrtom okruhu mal k dobru 12 sekúnd, v poslednom piatom kole dvakrát spadol a napokon tesne uhájil aspoň druhé miesto pred Belgičanom Gielom Lejeunem.
"Vôbec neviem, čo sa tam stalo. Mám úplné okno," hovoril v cieli sklamaný Grigolini, ktorému útok na zisk dúhového dresu nevyšiel.
"Je to splnený sen. Mám slzy v očiach a nie som schopný opísať, čo sa tu odohralo. Veril som, že by som mohol skončiť v prvej päťke... Nemôžem uveriť tomu, ako to dopadlo," zhodnotil Heeren.
V pretekoch sa predstavili aj traja slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Michal Šichta, ktorý so stratou 1:45 min finišoval na 15. priečke.
Na 27. pozícii sa umiestnil Milan Húsenica a najlepšiu štyridsiatku zo 61-členného štartového poľa uzavrel Jerguš Melicherčík.