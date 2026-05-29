    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 151 km)

    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE
    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|29. máj 2026 o 09:45
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 19. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 mali dnes na programe devätnástu etapu, ktorá štartuje v meste Feltre a po 151 kilometroch bude finišovať v horskej obci Alleghe.

    Kde sledovať Giro d'Italia v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Devätnásta etapa, situovaná v talianskych dolomitoch, bude pre cyklistov výzvou. Čaká ich jedno stúpanie prvej kategórie, štyri druhej kategórie a zdolajú aj najvyšší bod Gira 2026.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Giro d’Italia  2025
    29.05.2026 o 12:45
    19. etapa: Feltre – Alleghe
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí mladých jezdců po 18. etapě (bílý trikot)

    1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 70:49:44
    2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +2:17
    3. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:23
    4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +13:43
    5. Igor Arrieta (ESP) UAE Emirates – XRG +25:46
    ---
    44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:12:21
    Pořadí bodovací soutěže po 18. etapě (fialový trikot)

    1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
    2. Jhonatan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 158
    3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
    4. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 82
    5. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 79
    ---
    94. Jan Hirt (CZE) NSN 2
    Pořadí vrchařské soutěže po 18. etapě (modrý trikot)

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 214 bodů
    2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 133
    3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 96
    4. Einar Rubio (COL) Movistar 88
    5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 84
    ---
    56. Jan Hirt (CZE) NSN 1
    Pořadí Gira po 18. etapě (růžový trikot)

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 70:44:04
    2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:03
    3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +4:27
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
    5. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +5:40
    6. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +7:09
    7. Michael Storer (AUS) Tudor +7:14
    8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +7:57
    9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +8:34
    10. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +9:20
    ---
    16. Jan Hirt (CZE) NSN +17:46
    136. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +4:10:55
    140. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:18:01
    143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:22:09
    Výsledky 18. etapy

    1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 3:46:50
    2. Edoardo Zambanini (ITA) Bahrain – Victorious
    3. Jonathan Milan (ITA) Lidl – Trek
    4. Francesco Busatto (ITA) Alpecin – Premier Tech
    5. Corbin Strong (AUS) NSN Cycling
    6. Guillermo Silva (URU) XDS Astana
    7. Madis Mikhels (EST) EF Education – EasyPost
    8. Filippo Magli (ITA) Bardiani CSF 7 Saber
    9. Sakarias Koller Løland (NOR) Uno-X Mobility
    10. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets
    ---
    45. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team vš. stejný čas
    84. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:00
    89. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets stejný čas
    Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! Závodníku na Giru v pátek čeká hlavní dolomitská horská etapa, která se skládávýhradně jen ze stoupání a sjezdů. Po pozvolnějším úvodu vystoupají závodníci na posledních 100 km kolem 5000 výškových metrů. Bez možnosti odpočinku absolvují tato stoupání: Passo Duran (maximální sklon 14 %), Coi (19 %), Forcella Staulanza (10 %), Passo Giau (Cima Coppi, 14%) a Passo Falzarego (10 %). Do kopce se pojede také posledních 5 km do cíle na Piani di Pezzè.

    Cílové stoupání má průměrný sklon 10 %, přičemž maximum v prostřední pasáži činí až 15 %. Pojede se po úzkých klikatých horských silničkách se serpentýnami a napojovacími zatáčkami. Poslední kilometr stoupá v 11% sklonu. Cílová rovinka je dlouhá 300 metrů.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:45.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVEonline
    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVEonline
    ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 151 km)
    dnes 09:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 151 km)