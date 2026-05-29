ONLINE: 19. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 151 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 mali dnes na programe devätnástu etapu, ktorá štartuje v meste Feltre a po 151 kilometroch bude finišovať v horskej obci Alleghe.
Devätnásta etapa, situovaná v talianskych dolomitoch, bude pre cyklistov výzvou. Čaká ich jedno stúpanie prvej kategórie, štyri druhej kategórie a zdolajú aj najvyšší bod Gira 2026.
29.05.2026 o 12:45
19. etapa: Feltre – Alleghe
Pořadí mladých jezdců po 18. etapě (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 70:49:44
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +2:17
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:23
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +13:43
5. Igor Arrieta (ESP) UAE Emirates – XRG +25:46
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:12:21
Pořadí bodovací soutěže po 18. etapě (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
2. Jhonatan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 158
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
4. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 82
5. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 79
---
94. Jan Hirt (CZE) NSN 2
Pořadí vrchařské soutěže po 18. etapě (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 214 bodů
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 133
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 96
4. Einar Rubio (COL) Movistar 88
5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 84
---
56. Jan Hirt (CZE) NSN 1
Pořadí Gira po 18. etapě (růžový trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 70:44:04
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:03
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +4:27
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
5. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +5:40
6. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +7:09
7. Michael Storer (AUS) Tudor +7:14
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +7:57
9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +8:34
10. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +9:20
---
16. Jan Hirt (CZE) NSN +17:46
136. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +4:10:55
140. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:18:01
143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:22:09
Výsledky 18. etapy
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 3:46:50
2. Edoardo Zambanini (ITA) Bahrain – Victorious
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl – Trek
4. Francesco Busatto (ITA) Alpecin – Premier Tech
5. Corbin Strong (AUS) NSN Cycling
6. Guillermo Silva (URU) XDS Astana
7. Madis Mikhels (EST) EF Education – EasyPost
8. Filippo Magli (ITA) Bardiani CSF 7 Saber
9. Sakarias Koller Løland (NOR) Uno-X Mobility
10. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets
---
45. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team vš. stejný čas
84. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:00
89. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets stejný čas
Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! Závodníku na Giru v pátek čeká hlavní dolomitská horská etapa, která se skládávýhradně jen ze stoupání a sjezdů. Po pozvolnějším úvodu vystoupají závodníci na posledních 100 km kolem 5000 výškových metrů. Bez možnosti odpočinku absolvují tato stoupání: Passo Duran (maximální sklon 14 %), Coi (19 %), Forcella Staulanza (10 %), Passo Giau (Cima Coppi, 14%) a Passo Falzarego (10 %). Do kopce se pojede také posledních 5 km do cíle na Piani di Pezzè.
Cílové stoupání má průměrný sklon 10 %, přičemž maximum v prostřední pasáži činí až 15 %. Pojede se po úzkých klikatých horských silničkách se serpentýnami a napojovacími zatáčkami. Poslední kilometr stoupá v 11% sklonu. Cílová rovinka je dlouhá 300 metrů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:45.