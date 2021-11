Po strkaní prišiel knokaut ako v boxe. Šláger na desať minút prerušili

BEŠA, HORNÉ SEMEROVCE. Bol to šláger kola. Prvý hostil druhého. V stretnutí 15. kola VII. ligy ObFZ Levice medzi TJ Klas Beša a TJ Družstevník Horné Semerovce však boli diváci svedkami aj momentov, ktoré nepatria na futbalové ihrisko. Zápas prerušili na desať minút a hráča hostí, ktorý dostal päsťou do tváre, odviezla záchranka.

Korektný zápas, až na päť minút Bol to priamy súboj o jesenného majstra. Líder z Beše mal trojbodový náskok pred Hornými Semerovcami, ktoré však odohrali o zápas menej.

„Bol to bojovný zápas, no bez zákerných faulov. V prvom polčase nič nenasvedčovalo tomu, že by mohli vzplanúť vášne,“ uviedol predseda klubu z Horných Semeroviec Alexander Menyhért.

Jeho slová potvrdil aj fanúšik Beše Kristián Václav. „Okrem inkriminovanej päťminútovky to bol korektný zápas, vďaka domácim a hosťujúcim fanúšikom aj vo vynikajúcej atmosfére. Prvýkrát v histórii boli na Beši svetlice, čierno-biele aj červeno-biele,“ opísal dianie na ihrisku. Zápas napokon vyhrali domáci 3:2.

Hráč domácich Roman Šárfözi (v čierno-bielom drese), ktorý bol neskôr vylúčený. (Autor: Ján Jančo)

Dve červené karty V druhom polčase sa však na ihrisku odohrali scény, ktoré nemajú s futbalom nič spoločné. Po strkanici hráčov nasledoval úder päsťou do tváre. „Začalo sa to obyčajným faulom na hosťujúceho hráča, bol to zákrok na žltú kartu. Hráči tam začali skákať do seba, možno tam padlo nejaké nevhodné slovo. Hosťujúci hráč chytil súpera pod krk, na čo sa tam objavil ďalší domáci hráč, a päsťou udrel súpera do tváre. Museli sme privolať záchranku, lebo chvíľu bol aj v bezvedomí,“ uviedol pre Sportnet rozhodca stretnutia Peter Ťuťurís.

Zápas prerušili približne na desať minút. Napokon dostal červenú kartu Jozef Lupták z mužstva hostí za „škrtenie súpera v prerušenej hre nadmernou silou“, ako aj domáci Roman Šárfözi za „udretie súpera päsťou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre“. Jozefa Luptáka odviezla sanitka do nemocnice. Podľa Alexandra Menyhérta mal prasknutú čelovú kosť a otras mozgu.

Momentka zo zápasu Beša - Horné Semerovce. (Autor: Ján Jančo)