Gestom v cieli zavrel ústa kritikom. Po parádnom sóle vyhral Mohorič

LIBOURNE. Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrain Victorious sa stal víťazom 19. etapy Tour de France . Rodák z mesta Kranj sa dostal do úniku a približne 25 kilometrov pred cieľom predviedol rozhodujúci nástup.

Gesto Mohoriča v cieli

"Je to super, nemôžem tomu uveriť. Dnes som tam nechal naozaj všetko. Chceli sme byť v úniku, podarilo sa mi tam dostať, ale nevedeli sme, či Alpecin-Fenix a Deceuninck - Quick-Step pôjdu po špurte a budú chcieť stiahnuť manko.

V úniku som sa to snažil zorganizovať, aby sme išli stále rýchlo. Bolo nás tam šesť, no potom sa to celé zmenilo a dostihli nás ďalší pretekári. Nemal som tam žiadnych kolegov, takže som musel bojovať sám.

Niekoľkokrát som bol na limite, hlavne keď útočil Nils Politt. Keď som sa dostal opäť na čelo, tak som si povedal, že toto je tá chvíľa a musím zaútočiť. Nakoniec to vyšlo," povedal Mohorič v televíznom rozhovore.