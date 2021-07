ONLINE: Tour de France 2021 - 19. etapa, dnes LIVE

Čas na občerstvení i pro únik. Většina závodníků si vzala láhev s vodou a dopřála si menšího odpočinku. Vzhledem k devíti a půl minutovému náskoku na peloton si to mohla dovolit.

Včera spadl, dnes také. Lídr týmu Bora – hansgrohe Wilco Kelderman si ovšem s nepříjemnostmi nedělá hlavu a i on v pelotonu vesele komunikuje s jedním ze soupeřů.

Mark Cavendish dnes nevyhraje, to mu ovšem zřejmě nevadí, protože v hlavním balíku vesele konverzuje s Lukou Mezgecem. I on dnes pojal etapu volnějším způsobem.

Nejvíce účastí v úniku mají týmy Trek – Segafredo a Cofidis, tyto stáje poslaly své závodníky do úniku shodně čtrnáctkrát. Třetí místo v této statistice zaujímá druhodivizní tým B&B Hotels p/b KTM s dvanácti účastmi.

Ani spolupráce v úniku není ideální, ale přesto náskok narůstá, a to poměrně velkým tempem. Otázkou zůstává, kdy začnou další útoky, aby se únik protřídil.

Tempo v hlavním poli pořádně opadlo. Ztráta narostla na čtyři a půl minuty, což hraje ve prospěch početného úniku, tomu se nadále zvyšuje šance na úspěšné dotažení až do závěrečných metrů.

Na čelo pelotonu si vyjela stáj Israel Start-Up Nation, která ovšem nenastolila příliš vysoké tempo, to zatím ostatním týmům viditelně nevadí.

Ztráta pelotonu pomalu, ale jistě stoupá. Momentálně má hodnotu minuty a půl, což však není něco, co by nešlo ve zbývajícím průběhu stáhnout.

Stále platí, že tým Deceuninck – Quick Step se drží v zadních pozicích. Jeden z jeho členů, Julian Alaphilippe, se před etapou nechal slyšet, že většinu sil vloží do poslední 21. etapy, dnes se rozhodnou podle průběhu.

Dobrou práci dnes odvedl na čele hlavního pole i Petr Vakoč. A to hlavně v úvodu, kdy se zasloužil o stažení náskoku úniku zhruba o minutu. V posledních minutých český reprezentant spíše odpočívá.

Hlavní balík zpomalil a skoro to vypadá, jako kdyby nechtěl dojet úplné čelo závodu. Manko na druhou skupinu narostl na půl minutu, na čelo závodu pak ztrácí minutu a čtvrt.

Ideálně to nevypadá pro Marka Canedishe, který zůstává součástí pelotonu, ale nevypadá úplně čerstvě. Každopádně nemusí smutnit, protože v prvních dvou skupinách není žádný ze sprinterů.

Politt, Teunissen, Stuyven, Theuns, Ballerini, Garcia, Valverde, Laporte, Dillier, Valgren, Van Avermaet, Gesbert, Casper Pedersen, Van Moer, Fraile, Gruzdev, Izagirre, Walscheid, Turgi. To jsou závodníci, kteří se dokázali odpoutat od pelotonu.

A to není vše! z přední poloviny pelotonu se odpoutala kolem deseti závodníků, kteří rychle dostihli Politta s Theunsem a nyní spolupracují spolu.

Ale snahy přichází znovu a znovu, a to především od týmu Trek – Segafredo, v jeho řadách se chystá do úniku Stuyven a Pedersen.

Skupina pronásledovatelů se nevytvořila, peloton ji během pár sekund pohltil zpátky do svých řad. Dobrou práci odvedl především Kwiatkowski.

Devět bodů vybojoval Michael Matthews, jemuž spurt skvěle rozjel Luka Mezgec. Následoval Colbrelli, který se nakonec po dvou pádech dokázal vrátit do pelotonu. Cavendish vybojoval šest bodů za desáté místo.

Do úniku se dnes zapojil i Georg Zimmermann, jenž je výborným vrchařem. Rozhodl se ale zkusit štěstí i v rovinaté etapě.

161 km