Gól roka 2024, číslo 5: Nomináciu v top 10 nečakal. Zavolajte ma do Michaloviec, odkázal

PETROVCE NAD LABORCOM. Nielen v Niké lige, ale aj na dedinských trávnikoch padajú krásne góly.

Jeden taký strelil v šiestej lige Matej Krajňák z TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom. V stretnutí proti FK Tatran Úpor poslal loptu do siete nožničkami.

„Trénujem to, preto som šťastný, že to konečne vyšlo. Bol to jeden z najkrajších gólov v mojej kariére,“ pre Sportnet povedal krátko po dosiahnutí gólu Matej Krajňák z TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom.