VIDEO: Gól roka z dedinských trávnikov? Je to moja parketa, teší sa strelec

„Ak by som povedal, že som tak vystreliť nechcel, klamal by som. Každý, kto ma pozná, no obzvlášť moji spoluhráči, vie, že strela z diaľky je moja parketa,“ tešil sa Miloš Keblúšek z TJ Kolárovice.

„Bola to zvláštna situácia, nakoľko sa ku mne dostala odrazená lopta. Nebol som pokrytý, využil som to a okamžite som zakončil. Najprv to vyzeralo, že lopta letí do stredu brány. Zmenila však smer a zatočila sa doprava,“ opísal gólovú situáciu.