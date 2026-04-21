Kanonier z východu sa tretíkrát vrátil do toho istého klubu. Gólovo sa presadil v každom zápase

Lipany sú mesto v Prešovskom kraji s viac ako 6 500 obyvateľmi. Futbal sa tu hrá od roku 1925, súťažne od roku 1929 pod názvom ŠK Lipany. Názov klubu sa v priebehu rokov menil (ŠK Sokol, ŠK Slávia, TJ Odeva, TJ OZKN, FK Odeva Dukla) rovnako ako súťaže, v ktorých Šarišania pôsobili.
Najvyššie sa dostali v sezónach 2005/06, 2016/17 a 2018/19, keď hrali druhú najvyššiu slovenskú súťaž.
V roku 2024 postúpili do semifinále Slovenského pohára. V Lipanoch začínali s futbalom aj ligoví hráči Štefan Jacko, Ľubomír Jacko, Stanislav Varga, Lukáš Janič, Adam Zreľák a ďalší.
V súčasnosti pôsobí ŠK Odeva Lipany v 3. lige Východ a patrí do hornej časti tabuľky, kde sa momentálne nachádza na štvrtom mieste. Na postup to v tejto sezóne pravdepodobne nebude, no mužstvo sa nemusí obávať ani záchranárskych starostí.
Vladimír Pyda (30) je známy ako spoľahlivý strelec. S futbalom začínal doma v Čirči, no čoskoro zamieril do Lipian.
Talentovaného hráča si všimol tréner Rastislav Kica, ktorý v tom čase viedol prvoligový dorast v Bardejove, a Pyda sa presunul na Horný Šariš.
Keď Kica prevzal druholigové A-mužstvo Partizána Bardejov, do prvého tímu sa dostal aj Vladimír Pyda spolu s ďalším odchovancom Lipian a dnešným lídrom Odevy Máriom Jackom.
Po vypadnutí Bardejova z ligy zamieril do Šarišských Michalian, následne sa vrátil do Lipian. Neskôr pomohol Tatranu Prešov k návratu do druhej ligy a opäť si zahral aj v Bardejove.
Keďže skĺbiť zamestnanie s futbalom nie je jednoduché, istý čas nastupoval aj za Čirč, s ktorým postúpil do piatej ligy.
TJ Družstevník Čirč dnes túto súťaž vedie a má reálne postupové ambície. Na jar sa však bude musieť zaobísť bez svojho kanoniera.
Tridsaťročný útočník sa totiž už po tretí raz vracia do treťoligových Lipian a jeho návrat je zatiaľ mimoriadne úspešný – skóroval v každom zápase, v ktorom doteraz nastúpil.
Dôvod návratu je podľa jeho slov prozaický a známy mnohým futbalistom na východe Slovenska:
„O mojom prechode do Lipian rozhodlo, že som ostal pracovať doma na Slovensku. Chcem byť bližšie k rodine a vidieť vyrastať syna, preto som zvažoval zmenu klubu. Viete, ako to je na Slovensku, človek sa musí obracať, ak chce zarobiť,“ vysvetľuje Pyda.
So svojím pôsobením v drese Odevy je spokojný. „Za tú krátku dobu, čo som sa stihol ohriať v klube, si myslím, že je to tu stabilizované. Nachádzame sa na štvrtom mieste, takže situáciu hodnotím určite pozitívne.“
V klube sa necíti ako nováčik, keďže prostredie dobre pozná z predchádzajúcich pôsobení.
„V kabíne ma ako nového hráča určite nevítali. Už som tu pôsobil a s chlapcami sa veľmi dobre poznám. Privítanie bolo s úsmevom a vedel som, s kým si podávam ruky,“ opisuje svoj návrat.
Spokojnosť vyjadruje aj so svojimi výkonmi na ihrisku: „S mojím pôsobením som spokojný. Nastúpil som vo všetkých zápasoch od môjho príchodu a vo všetkých sme získali tri body. Predchádzajúce obdobie hodnotiť nechcem, keďže som v klube ešte nebol.“
Vladimír Pyda chce fanúšikom prinášať radosť aj naďalej.
„Ako každý klub, aj Lipany chcú hrať čo najkvalitnejší futbal a pohybovať sa v hornej časti tabuľky. Mojím osobným cieľom je pomôcť mužstvu a pobiť sa o čo najvyššie priečky.“