Kanonier z východu sa tretíkrát vrátil do toho istého klubu. Gólovo sa presadil v každom zápase

Vladimír Pyda.
Vladimír Pyda. (Autor: Archív VP)
Peter Cingel|21. apr 2026 o 08:00
V kabíne ma ako nového hráča určite nevítali, hovorí.

Lipany sú mesto v Prešovskom kraji s viac ako 6 500 obyvateľmi. Futbal sa tu hrá od roku 1925, súťažne od roku 1929 pod názvom ŠK Lipany. Názov klubu sa v priebehu rokov menil (ŠK Sokol, ŠK Slávia, TJ Odeva, TJ OZKN, FK Odeva Dukla) rovnako ako súťaže, v ktorých Šarišania pôsobili.

Najvyššie sa dostali v sezónach 2005/06, 2016/17 a 2018/19, keď hrali druhú najvyššiu slovenskú súťaž.

V roku 2024 postúpili do semifinále Slovenského pohára. V Lipanoch začínali s futbalom aj ligoví hráči Štefan Jacko, Ľubomír Jacko, Stanislav Varga, Lukáš Janič, Adam Zreľák a ďalší.

V súčasnosti pôsobí ŠK Odeva Lipany v 3. lige Východ a patrí do hornej časti tabuľky, kde sa momentálne nachádza na štvrtom mieste. Na postup to v tejto sezóne pravdepodobne nebude, no mužstvo sa nemusí obávať ani záchranárskych starostí.

Vladimír Pyda (30) je známy ako spoľahlivý strelec. S futbalom začínal doma v Čirči, no čoskoro zamieril do Lipian.

Talentovaného hráča si všimol tréner Rastislav Kica, ktorý v tom čase viedol prvoligový dorast v Bardejove, a Pyda sa presunul na Horný Šariš.

Keď Kica prevzal druholigové A-mužstvo Partizána Bardejov, do prvého tímu sa dostal aj Vladimír Pyda spolu s ďalším odchovancom Lipian a dnešným lídrom Odevy Máriom Jackom.

Po vypadnutí Bardejova z ligy zamieril do Šarišských Michalian, následne sa vrátil do Lipian. Neskôr pomohol Tatranu Prešov k návratu do druhej ligy a opäť si zahral aj v Bardejove.

Keďže skĺbiť zamestnanie s futbalom nie je jednoduché, istý čas nastupoval aj za Čirč, s ktorým postúpil do piatej ligy.

TJ Družstevník Čirč dnes túto súťaž vedie a má reálne postupové ambície. Na jar sa však bude musieť zaobísť bez svojho kanoniera.

Tridsaťročný útočník sa totiž už po tretí raz vracia do treťoligových Lipian a jeho návrat je zatiaľ mimoriadne úspešný – skóroval v každom zápase, v ktorom doteraz nastúpil.

Dôvod návratu je podľa jeho slov prozaický a známy mnohým futbalistom na východe Slovenska:

„O mojom prechode do Lipian rozhodlo, že som ostal pracovať doma na Slovensku. Chcem byť bližšie k rodine a vidieť vyrastať syna, preto som zvažoval zmenu klubu. Viete, ako to je na Slovensku, človek sa musí obracať, ak chce zarobiť,“ vysvetľuje Pyda.

So svojím pôsobením v drese Odevy je spokojný. „Za tú krátku dobu, čo som sa stihol ohriať v klube, si myslím, že je to tu stabilizované. Nachádzame sa na štvrtom mieste, takže situáciu hodnotím určite pozitívne.“

V klube sa necíti ako nováčik, keďže prostredie dobre pozná z predchádzajúcich pôsobení.

„V kabíne ma ako nového hráča určite nevítali. Už som tu pôsobil a s chlapcami sa veľmi dobre poznám. Privítanie bolo s úsmevom a vedel som, s kým si podávam ruky,“ opisuje svoj návrat.

Spokojnosť vyjadruje aj so svojimi výkonmi na ihrisku: „S mojím pôsobením som spokojný. Nastúpil som vo všetkých zápasoch od môjho príchodu a vo všetkých sme získali tri body. Predchádzajúce obdobie hodnotiť nechcem, keďže som v klube ešte nebol.“

Vladimír Pyda chce fanúšikom prinášať radosť aj naďalej.

„Ako každý klub, aj Lipany chcú hrať čo najkvalitnejší futbal a pohybovať sa v hornej časti tabuľky. Mojím osobným cieľom je pomôcť mužstvu a pobiť sa o čo najvyššie priečky.“

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
20
16
4
0
54:16
52
V
V
V
R
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
20
15
4
1
52:16
49
V
V
V
R
R
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
20
12
3
5
42:29
39
V
V
P
R
P
4
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
20
10
2
8
36:37
32
P
V
V
V
P
5
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
20
9
2
9
37:35
29
P
V
P
P
V
6
FK PopradFK PopradFK Poprad
20
8
2
10
27:29
26
R
P
V
V
V
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
20
7
5
8
37:35
26
V
V
R
P
P
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
20
7
4
9
35:32
25
V
P
P
P
V
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
7
4
9
34:33
25
P
P
V
R
V
10
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
20
6
5
9
26:50
23
V
V
R
R
V
11
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
20
5
6
9
20:29
21
R
P
P
R
P
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
20
4
8
8
20:33
20
P
P
V
R
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
20
3
7
10
20:33
16
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
20
2
2
16
22:55
8
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

