Herec alebo úspešný podnikateľ? Slafkovský prezradil, čo by robil, keby nehral hokej

Montreal Canadiens fanúšikom priniesol ďalšiu epizódu populárnej série „The CHat“, v ktorej sa tentoraz pred kamery posadili dve postavy ofenzívy – Juraj Slafkovský a Kirby Dach.
Hoci na ľade spolu nehrávajú, tento formát ukázal, že si výborne rozumejú aj mimo neho.
V uvoľnenom rozhovore prebrali všetko od hokejových výmen až po to, prečo by v prípade núdze nikdy nevolali Kaidenovi Guhlemu, spoluhráčovi z obrany.
Hneď v úvode dostali otázku, ako by to vyzeralo, keby si na jeden zápas vymenili pozície. Keďže obaja disponujú robustnými postavami, zhodli sa, že by v tom nebol veľký rozdiel.
„Sme v podstate rovnakí,“ poznamenal Slafkovský, na čo Dach vtipne kontroval výpočtom rozdielov: jeden je ľavák, druhý pravák, jeden center a druhý krídlo.
Slafkovský s úsmevom priznal, že by to bolo takmer to isté, len by si musel zvyknúť na viac vhadzovaní.
VIDEO: Kirby Dach a Juraj Slafkovský v relácii The CHat
Alternatívne kariéry: Milionár vs. Kovboj
Jednou z najzaujímavejších častí rozhovoru boli úvahy o tom, čím by sa živili, keby nehrali hokej.
Dach vidí v slovenskom útočníkovi veľký mediálny potenciál. „Mohol by si byť herec alebo televízna osobnosť. Si dobrý pred kamerami,“ zložil Dach poklonu svojmu spoluhráčovi.
Slafkovský má však o svojej budúcnosti jasnejšiu, priam podnikateľskú predstavu: „Myslím, že by som bol niečo ako milionár, ktorý sa vypracoval sám."
Dachove sny sú o niečo viac späté s prírodou, hoci poriadne prekvapili aj Slafkovského.
„Rád by som bol kovbojom alebo farmárom na ranči,“ priznal Dach s tým, že za to môže sledovanie seriálu Yellowstone. Jedným dychom však dodal, že by to pravdepodobne vzdal hneď pri prvej náročnejšej práci.
Tichý študent Slafkovský?
Prekvapenie prišlo aj pri téme strednej školy. Zatiaľ čo Dach predpokladal, že Juraj bol v triede hlučným typom, Slafkovský ho vyviedol z omylu.
„Na strednej som bol celkom tichý a bol som dobrý študent,“ vyhlásil Slovák, čomu Dach odmietal uveriť a reagoval len šokovaným „Wau!“. Slafkovský následne debatu o škole radšej rýchlo ukončil.
Hráči odhalili aj to, čo sa o sebe v poslednom čase dozvedeli. Slafkovský musel uznať Dachove kvality vo fantasy futbale, hoci si pôvodne myslel, že víťazstvo má vo vrecku.
„Je v tom oveľa lepší, než mu ľudia pripisujú,“ uznal Juraj. Okrem toho prezradil, že sa teší, kedy Dach dovezie do Montrealu svoju Corvettu, o ktorej sa v kabíne zjavne veľa hovorí.
Komu (ne)volať v núdzi?
Záver rozhovoru patril téme dôvery. Obaja sa zhodli, že by jeden druhého uviedli ako núdzový kontakt a veria, že by si telefón zdvihli. Keď však prišla reč na zvyšok tímu, terčom vtipov sa stal obranca Kaiden Guhle.
„Rozhodne by som si nevybral Guhleho. Ten nikdy nedvíha telefón,“ smial sa Dach, s čím Slafkovský okamžite súhlasil.
Podľa ich slov by boli lepšou voľbou Arber Xhekaj alebo Cole Caufield, no Guhle zostáva v tomto smere na čiernej listine.