VIDEO: Gratuloval mu aj rozhodca. Strelil krásnu šibenicu a oslávil ju tancom

„Keď vidím bránu, neváham strieľať. Keď to ide vedľa, nevadí, aspoň sa v pokoji vrátim,“ pousmial sa.

„V tejto súťaži sa strelci veľa zastreľujú. Som preto rád, že mi to vyšlo. Niektorí si mysleli, že budú musieť hľadať loptu, no mne sadla dokonale,“ spokojne vravel Klacso.

Hoci je už v pokročilom futbalovom veku, skončiť sa nechystá.

„Pre zlomeninu nohy som rok nehral, preto si to teraz vynahrádzam. Odmalička ma to ťahalo na ihrisko, víkend bez futbalu sa mi neráta. Na vyššiu súťaž si už netrúfam, ale v tejto chcem hrať, čo to pôjde. Hlavne, aby mi slúžilo zdravie,“ prezradil autor krásneho gólu.

Šport patrí k životu

A aký má recept na futbalovú dlhovekosť? „Treba sa stále hýbať. Šport patrí k životu a bez neho človek nemôže fungovať,“ tvrdí.