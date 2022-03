Nastúpil ako náhradník, v zime netrénoval. Za dvanásť minút dosiahol hetrik

MICHAL NA OSTROVE. Hrdinom stretnutia medzi Malými Dvorníkmi a Michalom na Ostrove v VI. lige ObFZ Dunajská Streda sa stal hráč hostí Marian Csémy. Nastúpil po prestávke ako striedajúci hráč a napokon troma gólmi bol hlavným strojcom víťazstva hostí 4:1. Prvý gól zlomil súpera „Pred prvým gólom som loptu trafil veľmi dobre, skóroval som z asi 18 metrov. To súpera zlomilo, museli viac otvoriť hru. To sme využili, naše ľavé krídlo dvakrát dobre zacentroval a ja som musel iba doklepnúť loptu do siete,“ opísal svoj hetrik Marian Csémy.

Na ihrisko prišiel v 46. minúte, v 51. minúte dal prvý gól, ďalšie presné zásahy pridal v 61. a v 63. minúte. Medzitým v 53. minúte skóroval aj jeho spoluhráč Máté Gálfy a tak Michal na Ostrove v priebehu dvanástich minút rozhodol stretnutie. Domáci už iba korigovali výsledok.

38-ročný Csémy pritom už v zime netrénoval, lebo plánuje na dlhšiu dobu vycestovať do Anglicka, aby sa zdokonalil v angličtine. „Nepripravoval som sa s mužstvom, no tréner a starosta sa dozvedeli, že ešte som doma a poprosili ma, či by som im nepomohol. Vyšlo to veľmi dobre,“ poznamenal autor hetriku.

S trénerom skončil aj on Marian Csémy je odchovancom Dunajskej Stredy, bol členom kádra, keď v sezóne 2007/2008 DAC vyhral tretiu ligu. Klub potom fúziou so Sencom získal prvoligovú licenciu a trénerom mužstva sa stal Milan Djuričič. Chorvátsky kouč však neostal na Žitnom ostrove dlho, po nezhodách s vtedajším vedením klubu skončil po štyroch zápasoch. „Nebolo jasné, či odišiel sám alebo ho vyhodili, no jedno je isté, po jeho odchode vyhodili z kádra aj mňa,“ spomínal na trpké obdobie Marian Csémy.

Mal vtedy 25 rokov. Hoci dostal nejaké ponuky z druhej ligy, situáciu vyhodnotil tak, že sa mu viac oplatí nájsť si civilnú robotu a popri práci hrať v nižších súťažiach. „Bral som to tak, že keď som sa dosiaľ nepresadil v nejakom top klube, tak už to nebudem siliť,“ uvažoval. „Ak by som bol teraz mladý, bolo by to iné, DAC funguje úplne inak, my sme o takýchto podmienkach ani nesnívali,“ dodal Csémy.

Marian Csémy s loptou. (Autor: Štefan Álló)