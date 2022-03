Veľa hráčov má strach z rozhovorov, tvrdí propagátorka dedinského futbalu

Keby vás tréner postavil medzi hráčov, ako by ste to podľa vášho názoru zvládli na ihrisku?

Neviem si to celkom predstaviť, nakoľko pohľad na hru z tribúny je iný ako ten z ihriska. Aj napriek tomu, že som fanúšičkou futbalu, stále mi nie sú jasné všetky pravidlá, posty hráčov, práve preto by som zápas asi skôr nezvládla ako zvládla. Raz za čas si síce do lopty kopnem, ale len v rámci zábavy vo voľnom čase.

V ktorom športe by ste dokázali prekonať svojho priateľa?

Nie som vôbec športový typ, no v tínedžérskom veku som sa rekreačne venovala stolnému tenisu, zúčastnila som sa dedinských aj školských súťaží, kde som získala pár medailí a pohárov. Dovolím si povedať, že v tomto by som ho tromfla určite.