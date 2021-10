Víťazi sa búrili. Zmena pochová Veľkú pardubickú. Bolo to nutné, tvrdí Váňa

BRATISLAVA. „Keď vysadneš na koňa, na všetko zabudneš a ideš podľa nôt, ktoré máš v hlave. Ale tréner trpí od štartu do cieľa. Nikomu to neprajem. Je to hrozné,“ vraví slávny džokej Josef Váňa.

Má už 68 rokov a na dostihoch, ktoré ho preslávili, sa už do sedla koňa neposadí. Hoci tréningovo jazdí stále, ale manželka Pavla vraj nevidí rada, keď si chce skočiť.

"Prská. Ak by som sa rozhodol ísť znova Veľkú pardubickú, tak ma asi vydedí," smeje sa legendárny džokej a tréner.

