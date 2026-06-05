Šachová senzácia. Ukrajinská tínedžerka šokovala Európu a na šampionáte získala zlato

Anastasija Hnatyšynová
Anastasija Hnatyšynová (Autor: Women's Chess Coverage)
TASR|5. jún 2026 o 22:59
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Pred turnajom jej patrilo až 233. miesto vo svetovom rebríčku.

Iba 15-ročná ukrajinská šachistka Anastasija Hnatyšynová získala titul majsterky Európy. Na šampionáte v gruzínskom Batumi získala v 11 kolách deväť bodov za osem víťazstiev, dve remízy a iba jednu prehru.

V záverečnom kole jej k titulu stačila aj remíza s Poľkou Klaudiou Kulonovou.

Hnatyšynovej patrilo pred ME 233. miesto vo svetovom rebríčku, po senzačnom triumfe sa vyšvihla na 17. priečku.

Triumfovala s náskokom pol bodu pred Španielkou Sabrinou Vegovou Gutierrezovou, 8,5 bodu nazbierala aj bronzová Rakúšanka Olga Badelková a štvrtá Bulharka Nurgyul Salimovová. Slovensko nemalo na šampionáte zastúpenie.

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    Anastasija Hnatyšynová
    Anastasija Hnatyšynová
    Šachová senzácia. Ukrajinská tínedžerka šokovala Európu a na šampionáte získala zlato
    dnes 22:59
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