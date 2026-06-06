Finále mužov na Roland Garros či formula 1 v Monaku. Športový program na dnes (7. jún)

Nemecký tenista Alexander Zverev po postupe do finále na Roland Garros 2026.
Nemecký tenista Alexander Zverev po postupe do finále na Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 7. júna. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 7. júna

Futbal

  • 0:00 Brazília - Egypt, prípravný zápas
  • 0:00 Venezuela - Turecko, prípravný zápas
  • 2:00 Argentína - Honduras, prípravný zápas
  • 2:00 Curacao - Aruba, prípravný zápas
  • 15:00 Lichtenštajnsko - Cyprus, prípravný zápas
  • 18:30 Dánsko - Ukrajina, prípravný zápas
  • 20:00 Kosovo - Andorra, prípravný zápas
  • 20:45 Chorvátsko - Slovinsko, prípravný zápas
  • 21:00 Grécko - Taliansko, prípravný zápas
  • 21:00 Maroko - Nórsko, prípravný zápas
  • 22:00 Ekvádor - Guatemala, prípravný zápas

  • 19:00 Belgicko - Taliansko, finále ME hráčov do 17 rokov

Hokej

  • 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série: 1:1/

Tenis

  • 11:00 K. Siniaková/T. Townsend - A. Danilina/A. Krunic, finále štvorhry žien Roland Garros 2026
  • 15:00 Flavio Cobolli - Alexander Zverev, finále dvojhry mužov Roland Garros 2026

Cestná cyklistika

  • 11:00 1. etapa: Vizille - Saint-Ismier (146,2 km) - Tour Auvergne-Rhône-Alpes
  • 11:30 9. etapa: Saluzzo - Saluzzo (143 km) - Giro d´Italia žien

Atletika

Motorizmus

  • 15:00 Preteky, Veľká cena Monaka F1

  • 14:00 Preteky, Veľká cena Maďarska MotoGP

Vodný slalom

  • 9:34 kajak kros individuálna časovka ženy, Svetový pohár v Prahe
  • 10:32 kajak kros individuálna časovka muži, Svetový pohár v Prahe
  • 13:04 kajak kros vyraďovacia časť, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 15:00 Zápas o 3. miesto, Final Four Ligy majstrov žien
  • 18:00 Finále, Final Four Ligy majstrov žien

Volejbal

TV program: nedeľa, 7. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Nemecký tenista Alexander Zverev po postupe do finále na Roland Garros 2026.
    Nemecký tenista Alexander Zverev po postupe do finále na Roland Garros 2026.
    Finále mužov na Roland Garros či formula 1 v Monaku. Športový program na dnes (7. jún)
    dnes 00:00
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