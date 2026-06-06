Finále mužov na Roland Garros či formula 1 v Monaku. Športový program na dnes (7. jún)

Športový program na nedeľu, 7. júna
Futbal
- 0:00 Brazília - Egypt, prípravný zápas
- 0:00 Venezuela - Turecko, prípravný zápas
- 2:00 Argentína - Honduras, prípravný zápas
- 2:00 Curacao - Aruba, prípravný zápas
- 15:00 Lichtenštajnsko - Cyprus, prípravný zápas
- 18:30 Dánsko - Ukrajina, prípravný zápas
- 20:00 Kosovo - Andorra, prípravný zápas
- 20:45 Chorvátsko - Slovinsko, prípravný zápas
- 21:00 Grécko - Taliansko, prípravný zápas
- 21:00 Maroko - Nórsko, prípravný zápas
- 22:00 Ekvádor - Guatemala, prípravný zápas
- 19:00 Belgicko - Taliansko, finále ME hráčov do 17 rokov
Hokej
- 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série: 1:1/
Tenis
- 11:00 K. Siniaková/T. Townsend - A. Danilina/A. Krunic, finále štvorhry žien Roland Garros 2026
- 15:00 Flavio Cobolli - Alexander Zverev, finále dvojhry mužov Roland Garros 2026
Cestná cyklistika
- 11:00 1. etapa: Vizille - Saint-Ismier (146,2 km) - Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- 11:30 9. etapa: Saluzzo - Saluzzo (143 km) - Giro d´Italia žien
Atletika
- 16:00 míting Diamantovej ligy (Štokholm, Švédsko) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 15:00 Preteky, Veľká cena Monaka F1
- 14:00 Preteky, Veľká cena Maďarska MotoGP
Vodný slalom
- 9:34 kajak kros individuálna časovka ženy, Svetový pohár v Prahe
- 10:32 kajak kros individuálna časovka muži, Svetový pohár v Prahe
- 13:04 kajak kros vyraďovacia časť, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 15:00 Zápas o 3. miesto, Final Four Ligy majstrov žien
- 18:00 Finále, Final Four Ligy majstrov žien
Volejbal
- 16:00 Slovensko – Albánsko, Európska liga mužov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: nedeľa, 7. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.