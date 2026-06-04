Slováci v príprave a semifinále Roland Garros. Športový program na dnes (5. jún)

Zľava tréner Slovenska Vladimír Weiss st. a Matúš Bero
Zľava tréner Slovenska Vladimír Weiss st. a Matúš Bero (Autor: TASR)
Sportnet|5. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 5. júna. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 5. júna

Futbal

  • 2:00 Česko - Guatemala, prípravný zápas
  • 4:00 Mexiko - Srbsko, prípravný zápas
  • 18:00 Bielorusko - Sýria, prípravný zápas
  • 18:00 Gruzínsko - Bahrajn, prípravný zápas
  • 18:30 Slovensko - Čierna Hora, prípravný zápas (Košice)
  • 19:00 Moldavsko - Bulharsko, prípravný zápas
  • 19:00 Rusko - Burkina Faso, prípravný zápas
  • 19:00 San Maríno - Bangladéš, prípravný zápas
  • 19:45 Maďarsko - Fínsko, prípravný zápas
  • ﻿20:00 Azerbajdžan - Malta, prípravný zápas

  • 16:00 Slovensko - Fínsko, kvalifikácia MS žien 2027 (B-divízia, 3. skupina)
  • 21:00 Portugalsko - Lotyšsko, kvalifikácia MS žien 2027 (B-divízia, 3. skupina)

Hokej

  • 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, 2. zápas finále play-off NHL

Tenis

Cestná cyklistika

  • 11:40 7. etapa: Sorbolo Mezzani - Salice Terme (165 km) - Giro d´Italia žien

Športové lezenie

  • 12:00 Svetový pohár v Prahe (účasť SR)

Vodný slalom

  • 12:36 kvalifikácia K1 ženy, Svetový pohár v Prahe
  • 13:45 kvalifikácia K1 muži, Svetový pohár v Prahe
  • 16:06 finále K1 ženy, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:45 finále K1 muži, Svetový pohár v Prahe

Volejbal

TV program: piatok, 5. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Zľava tréner Slovenska Vladimír Weiss st. a Matúš Bero
    Zľava tréner Slovenska Vladimír Weiss st. a Matúš Bero
    Slováci v príprave a semifinále Roland Garros. Športový program na dnes (5. jún)
    dnes 00:00
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