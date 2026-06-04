Slováci v príprave a semifinále Roland Garros. Športový program na dnes (5. jún)

Športový program na piatok, 5. júna
Futbal
- 2:00 Česko - Guatemala, prípravný zápas
- 4:00 Mexiko - Srbsko, prípravný zápas
- 18:00 Bielorusko - Sýria, prípravný zápas
- 18:00 Gruzínsko - Bahrajn, prípravný zápas
- 18:30 Slovensko - Čierna Hora, prípravný zápas (Košice)
- 19:00 Moldavsko - Bulharsko, prípravný zápas
- 19:00 Rusko - Burkina Faso, prípravný zápas
- 19:00 San Maríno - Bangladéš, prípravný zápas
- 19:45 Maďarsko - Fínsko, prípravný zápas
- 20:00 Azerbajdžan - Malta, prípravný zápas
- 16:00 Slovensko - Fínsko, kvalifikácia MS žien 2027 (B-divízia, 3. skupina)
- 21:00 Portugalsko - Lotyšsko, kvalifikácia MS žien 2027 (B-divízia, 3. skupina)
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, 2. zápas finále play-off NHL
Tenis
- 14:30 Matteto Arnaldi - Flavio Cobolli, semifinále Roland Garros 2026
- 15:00 Jakub Menšík - Alexander Zverev, semifinále Roland Garros 2026
Cestná cyklistika
- 11:40 7. etapa: Sorbolo Mezzani - Salice Terme (165 km) - Giro d´Italia žien
Športové lezenie
- 12:00 Svetový pohár v Prahe (účasť SR)
Vodný slalom
- 12:36 kvalifikácia K1 ženy, Svetový pohár v Prahe
- 13:45 kvalifikácia K1 muži, Svetový pohár v Prahe
- 16:06 finále K1 ženy, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:45 finále K1 muži, Svetový pohár v Prahe
Volejbal
- 17:35 Slovensko - Rakúsko, Európska liga žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Estónsko - Slovensko, Európska liga mužov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: piatok, 5. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.