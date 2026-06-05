Rozlúčka Petra Pekaríka s kariérou, finále Roland Garros či F1 v Monaku (TV tipy na víkend)

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká druhý prípravný zápas, tentokrát proti Čiernej Hore. V prvom zápase proti Malte, pod vedením trénera Vladimíra Weissa st., zvíťazila 2:1.
Duel, kde sa s reprezentačnou kariérou rozlúči pravý obranca Peter Pekarík, bude hostiť Košická futbalová aréna.
V NHL sa začali finálové zápasy o Stanley Cup medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes. Prvý zápas vyhrali hráči Vegas 5:4.
Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa pretekári predstavia v Prahe.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga. V nedeľu sa atléti predstavia na podujatí vo švédskom Štokholme.
Po prestávke sa vracia formula 1, jazdci sa od piatka do nedele predstavia na mestskom okruhu v Monaku.
Tenisti a tenistky hrajú druhý Grandslam sezóny, Roland Garros. Vypadlo už mnoho favoritov na čele s oboma svetovými jednotkami Sinnerom a Sabalenkovou. Počas víkendu sa dozvieme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (5. jún)
Sobota (6. jún)
Nedeľa (7. jún)
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