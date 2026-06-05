Rozlúčka Petra Pekaríka s kariérou, finále Roland Garros či F1 v Monaku (TV tipy na víkend)

Slovenský obranca Peter Pekarík.
Slovenský obranca Peter Pekarík. (Autor: SITA/AP)
Sportnet|5. jún 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká druhý prípravný zápas, tentokrát proti Čiernej Hore. V prvom zápase proti Malte, pod vedením trénera Vladimíra Weissa st., zvíťazila 2:1.

Duel, kde sa s reprezentačnou kariérou rozlúči pravý obranca Peter Pekarík, bude hostiť Košická futbalová aréna.

V NHL sa začali finálové zápasy o Stanley Cup medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes. Prvý zápas vyhrali hráči Vegas 5:4.

Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa pretekári predstavia v Prahe.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga. V nedeľu sa atléti predstavia na podujatí vo švédskom Štokholme.

Po prestávke sa vracia formula 1, jazdci sa od piatka do nedele predstavia na mestskom okruhu v Monaku.

Tenisti a tenistky hrajú druhý Grandslam sezóny, Roland Garros. Vypadlo už mnoho favoritov na čele s oboma svetovými jednotkami Sinnerom a Sabalenkovou. Počas víkendu sa dozvieme mená šampiónov.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (5. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (6. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (7. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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