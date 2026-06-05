Finále žien na Roland Garros. Športový program na dnes (6. jún)

Kvalifikantka Maja Chwalinska po postupe do finále Roland Garros 2026.
Kvalifikantka Maja Chwalinska po postupe do finále Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 6. júna. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 6. júna

Futbal

  • 0:15 Paraguaj - Nikaragua, prípravný zápas
  • 1:00 Portoriko - Saudská Arábia, prípravný zápas
  • 1:30 Kanada - Írsko, prípravný zápas
  • 2:00 Haiti - Peru, prípravný zápas
  • 15:00 Belgicko - Tunisko, prípravný zápas
  • 18:00 Arménsko - Kazachstan, prípravný zápas
  • 19:00 Gibraltár - Kajmanské ostrovy, prípravný zápas
  • 19:45 Portugalsko - Čile, prípravný zápas
  • 19:45 Rumunsko - Wales, prípravný zápas
  • 20:00 Albánsko - Luxembursko, prípravný zápas
  • 20:30 USA - Nemecko, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:00 Austrália - Švajčiarsko, prípravný zápas
  • 21:00 Panama - Bosna a Hercegovina, prípravný zápas
  • 22:00 Anglicko - Nový Zéland, prípravný zápas
  • 22:00 Bolívia - Škótsko, prípravný zápas
  • 22:00 Kapverdy - Bermudy, prípravný zápas
  • 22:00 Katar - Salvádor, prípravný zápas

Tenis

  • 11:00 M. Granollers/H. Zeballos - H. Heliovaara/H. Patten, finále štvorhry mužov Roland Garros 2026
  • 15:00 Maja Chwalinska - Mirra Andreeva, finále dvojhry žien Roland Garros 2026

Basketbal

  • 2:30 San Antonio Spurs - New York Knicks, finále NBA

Cestná cyklistika

Atletika

  • 15:55 MSR v chôdzi na 10 km, Záhorácka dvadsiatka (Borský Mikuláš)

Motorizmus

  • 18:00 kvalifikácia, VC Monaka

Vodný slalom

  • 10:36 kvalifikácia C1 muži, Svetový pohár v Prahe
  • 11:46 kvalifikácia C1 ženy, Svetový pohár v Prahe
  • 13:51 finále C1 muži, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 14:30 finále C1 ženy, Svetový pohár v Prahe

Hádzaná

  • 15:00 Handball Metz - CSM Bukurešť, semifinále Final Four LM žien
  • 18:00 Brest Bretagne - ETO Györ, semifinále Final Four LM žien

Volejbal

TV program: sobota, 6. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Kvalifikantka Maja Chwalinska po postupe do finále Roland Garros 2026.
    Kvalifikantka Maja Chwalinska po postupe do finále Roland Garros 2026.
    Finále žien na Roland Garros. Športový program na dnes (6. jún)
    dnes 00:00
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