Finále žien na Roland Garros. Športový program na dnes (6. jún)

Športový program na sobotu, 6. júna
Futbal
- 0:15 Paraguaj - Nikaragua, prípravný zápas
- 1:00 Portoriko - Saudská Arábia, prípravný zápas
- 1:30 Kanada - Írsko, prípravný zápas
- 2:00 Haiti - Peru, prípravný zápas
- 15:00 Belgicko - Tunisko, prípravný zápas
- 18:00 Arménsko - Kazachstan, prípravný zápas
- 19:00 Gibraltár - Kajmanské ostrovy, prípravný zápas
- 19:45 Portugalsko - Čile, prípravný zápas
- 19:45 Rumunsko - Wales, prípravný zápas
- 20:00 Albánsko - Luxembursko, prípravný zápas
- 20:30 USA - Nemecko, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Austrália - Švajčiarsko, prípravný zápas
- 21:00 Panama - Bosna a Hercegovina, prípravný zápas
- 22:00 Anglicko - Nový Zéland, prípravný zápas
- 22:00 Bolívia - Škótsko, prípravný zápas
- 22:00 Kapverdy - Bermudy, prípravný zápas
- 22:00 Katar - Salvádor, prípravný zápas
Tenis
- 11:00 M. Granollers/H. Zeballos - H. Heliovaara/H. Patten, finále štvorhry mužov Roland Garros 2026
- 15:00 Maja Chwalinska - Mirra Andreeva, finále dvojhry žien Roland Garros 2026
Basketbal
- 2:30 San Antonio Spurs - New York Knicks, finále NBA
Cestná cyklistika
- 10:45 8. etapa: Rivoli - Sestriere (101 km) - Giro d´Italia žien
Atletika
- 15:55 MSR v chôdzi na 10 km, Záhorácka dvadsiatka (Borský Mikuláš)
Motorizmus
- 18:00 kvalifikácia, VC Monaka
Vodný slalom
- 10:36 kvalifikácia C1 muži, Svetový pohár v Prahe
- 11:46 kvalifikácia C1 ženy, Svetový pohár v Prahe
- 13:51 finále C1 muži, Svetový pohár v Prahe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:30 finále C1 ženy, Svetový pohár v Prahe
Hádzaná
- 15:00 Handball Metz - CSM Bukurešť, semifinále Final Four LM žien
- 18:00 Brest Bretagne - ETO Györ, semifinále Final Four LM žien
Volejbal
- 15:00 Estónsko – Albánsko, Európska liga mužov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:35 Island - Slovensko, Európska liga žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: sobota, 6. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.