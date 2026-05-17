Veľká Británia kládla favoritovi výrazný odpor. Američania ho zlomili až v závere zápasu

MS v hokeji 2026 - skupina A
Veľká Británia - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 29. Halbert (Waller, Perlini) – 14. Cotter (Olivier, Sasson), 38. Howard, 43. Olivier (Lafferty, Cotter), 44. Carlile (Cotter, Olivier), 57. Howard (Moore, Novak)
Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson, Nyqvist (obaja Švéd.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6456
Veľká Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion – Dowd, C. Neilson, Kirk – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Harewood, Davies, Shudra – Lyne
USA: Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, Moore, Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, Nelson, Hagens – Lafferty
Hokejisti USA vyhrali aj v ďalšom zápase majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V zápase skupiny A si poradili s Veľkou Britániou po výsledku 5:1.
Obhajca titulu sa proti outsiderovi dlho trápil, jeho odpor zlomil až v úvode tretej tretiny.
Isaac Howard prispel k výhre dvoma presnými zásahmi, Paul Cotter a Mathieu Olivier pridali zhodne gól a dve asistencie.
Američania, ktorí vo svojom úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Švajčiarmi 1:3, odohrajú svoj tretí zápas na MS v pondelok, keď o 16.20 h vyzvú v šlágri skupiny Fínov.
Briti sa o deň neskôr o 20.20 budú snažiť vybojovať prvé body na šampionáte proti Maďarsku.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Američania sa v 14. minúte ujali vedenia zásluhou Cottera, no v prvej tretine nedominovali tak, ako sa predpokladalo.
Outsider sa favoritovi v rýchlosti vyrovnal, sľubné šance nevyužili C. Neilson či Kirk.
II. tretina:
O vyrovnanie sa postaral v polovici stretnutia v jedinej britskej presilovke Halbert, ktorý nahodením od modrej čiary prekonal Cooleyho.
USA opätovne poslal do vedenia Howard, ktorý v 38. minúte potrestal zlú rozohrávku súpera.
III. tretina:
Až v tretej časti sa Američania rozbehli a gólmi Oliviera a Carlilea odskočili Britom. Tí v závere fyzicky odišli, triumf USA spečatil svojím druhým gólom Howard.
Hlasy po zápase
Brett Perlini, útočník Veľkej Británie: „Dlhý čas sme sa držali v zápase. V závere sme odišli, ale myslím si, že je na čom stavať. Proti Maďarsku to bude pre nás akoby súboj o zlato. Koncentrujeme sa naň, musíme sa dať dovtedy dokopy a dať do toho zápasu všetko.“
Mason Lohrei, obranca USA: „Každý tím chce proti nám podať maximum, najmä v úvode. Všetci súperi sa vedia na duel s nami namotivovať. Myslím si, že je dobre, ako sme prečkali búrku a držali sme sa našej hry.“
