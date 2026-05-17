    17.05.2026, Skupina A
    1 - 5
    0:1, 1:1, 0:3
    Veľká Británia kládla favoritovi výrazný odpor. Američania ho zlomili až v závere zápasu

    USA dnes zdolali Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Veľká Británia - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

    Góly: 29. Halbert (Waller, Perlini) – 14. Cotter (Olivier, Sasson), 38. Howard, 43. Olivier (Lafferty, Cotter), 44. Carlile (Cotter, Olivier), 57. Howard (Moore, Novak)

    Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson, Nyqvist (obaja Švéd.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6456

    Veľká Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion – Dowd, C. Neilson, Kirk – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Harewood, Davies, Shudra – Lyne

    USA: Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, Moore, Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, Nelson, Hagens – Lafferty

    Hokejisti USA vyhrali aj v ďalšom zápase majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V zápase skupiny A si poradili s Veľkou Britániou po výsledku 5:1.

    Obhajca titulu sa proti outsiderovi dlho trápil, jeho odpor zlomil až v úvode tretej tretiny.

    Isaac Howard prispel k výhre dvoma presnými zásahmi, Paul Cotter a Mathieu Olivier pridali zhodne gól a dve asistencie.

    Američania, ktorí vo svojom úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Švajčiarmi 1:3, odohrajú svoj tretí zápas na MS v pondelok, keď o 16.20 h vyzvú v šlágri skupiny Fínov.

    Briti sa o deň neskôr o 20.20 budú snažiť vybojovať prvé body na šampionáte proti Maďarsku.

    Fotogaléria zo zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vpravo Matt Coronato a Mark Richardson počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    Fotka zo zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    Vľavo Američan Justin Faulk a Bradley Jenion počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    USA's Justin Faulk shoots the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    USA's Justin Faulk shoots the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Max Sasson, right, fights for the puck with Britain's Bayley Harewood, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk, left, stumbles after getting checked by USA's Ryan Leonard, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Isaac Howard, right, scores his team's second goal past Britain's goaltender Ben Bowns, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left, USA's Mason Lohrei, Oliver Moore and Isaac Howard celebrate their team's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Danny Nelson in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Američania sa v 14. minúte ujali vedenia zásluhou Cottera, no v prvej tretine nedominovali tak, ako sa predpokladalo.

    Outsider sa favoritovi v rýchlosti vyrovnal, sľubné šance nevyužili C. Neilson či Kirk.

    II. tretina:

    O vyrovnanie sa postaral v polovici stretnutia v jedinej britskej presilovke Halbert, ktorý nahodením od modrej čiary prekonal Cooleyho.

    USA opätovne poslal do vedenia Howard, ktorý v 38. minúte potrestal zlú rozohrávku súpera.

    III. tretina:

    Až v tretej časti sa Američania rozbehli a gólmi Oliviera a Carlilea odskočili Britom. Tí v závere fyzicky odišli, triumf USA spečatil svojím druhým gólom Howard.

    Hlasy po zápase

    Brett Perlini, útočník Veľkej Británie: „Dlhý čas sme sa držali v zápase. V závere sme odišli, ale myslím si, že je na čom stavať. Proti Maďarsku to bude pre nás akoby súboj o zlato. Koncentrujeme sa naň, musíme sa dať dovtedy dokopy a dať do toho zápasu všetko.“

    Mason Lohrei, obranca USA: „Každý tím chce proti nám podať maximum, najmä v úvode. Všetci súperi sa vedia na duel s nami namotivovať. Myslím si, že je dobre, ako sme prečkali búrku a držali sme sa našej hry.“

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:18
    Domov»MS v hokeji 2026»Veľká Británia kládla favoritovi výrazný odpor. Američania ho zlomili až v závere zápasu