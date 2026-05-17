    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina A
    1 - 5
    0:1, 1:1, 0:3
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    PrehľadOnline prenosVideoFotogalériaSumár

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026

    Americký hokejista Justin Faulk strieľa počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA.
    Fotogaléria (9)
    Americký hokejista Justin Faulk strieľa počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|17. máj 2026 o 15:10
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Veľká Británia - USA skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti USA potvrdili v zápase skupiny A proti Veľkej Británii úlohu favorita a zvíťazili na MS vo Švajčiarsku presvedčivo 5:1.

    Skóre stretnutia otvoril Paul Cotter, ktorý pohotovo dorazil puk do siete po dôraznej hre pred bránkou.

    Britom sa v druhej tretine podarilo vyrovnať na 1:1, keď využil presilovú hru presnou strelou Nathanael Halbert.

    Američania však opäť prevzali kontrolu nad zápasom po góle Howarda, ktorý potrestal chybu v britskej rozohrávke, a následne zvýšili náskok zásluhou Oliviera.

    Ofenzívnu dominanciu potvrdil svojím druhým gólom v zápase Howard a presným zásahom sa pridal aj Carlile, ktorému asistoval trojbodový Cotter.

    Napriek niekoľkým obetavým zákrokom britského brankára Bownsa si výber USA postrážil víťazstvo a nepripustil žiadnu drámu.

    Fotogaléria zo zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vpravo Matt Coronato a Mark Richardson počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    Fotka zo zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    Vľavo Američan Justin Faulk a Bradley Jenion počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu v nedeľu 17. mája 2026.
    USA's Justin Faulk shoots the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    9 fotografií
    USA's Max Sasson, right, fights for the puck with Britain's Bayley Harewood, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk, left, stumbles after getting checked by USA's Ryan Leonard, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Isaac Howard, right, scores his team's second goal past Britain's goaltender Ben Bowns, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left, USA's Mason Lohrei, Oliver Moore and Isaac Howard celebrate their team's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Danny Nelson in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and the United States, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:18
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026