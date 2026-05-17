VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - USA na MS v hokeji 2026

Hokejisti USA potvrdili v zápase skupiny A proti Veľkej Británii úlohu favorita a zvíťazili na MS vo Švajčiarsku presvedčivo 5:1.
Skóre stretnutia otvoril Paul Cotter, ktorý pohotovo dorazil puk do siete po dôraznej hre pred bránkou.
Britom sa v druhej tretine podarilo vyrovnať na 1:1, keď využil presilovú hru presnou strelou Nathanael Halbert.
Američania však opäť prevzali kontrolu nad zápasom po góle Howarda, ktorý potrestal chybu v britskej rozohrávke, a následne zvýšili náskok zásluhou Oliviera.
Ofenzívnu dominanciu potvrdil svojím druhým gólom v zápase Howard a presným zásahom sa pridal aj Carlile, ktorému asistoval trojbodový Cotter.
Napriek niekoľkým obetavým zákrokom britského brankára Bownsa si výber USA postrážil víťazstvo a nepripustil žiadnu drámu.
