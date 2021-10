Strela zo stredového kruhu ako vykúpenie. Útočník oslavoval bez dresu

Kapitán OFK Vojčice bol práve v stredovom kruhu na vlastnej polovici a všimol si, že brankár hostí stojí vyššie. Perfektným oblúkom ho preloboval, lopta spadla na zem, chvíľku sa zdalo, že preskočí bránu – no od brvna sa odrazila práve do siete.

Na videozázname vidno aj to, že ho oslávil vyzlečením dresu. „Inšpiroval ma Igor Žofčák, on tiež skóroval tento víkend za Michalovce, a dal si dole dres. Chcel som ho napodobniť,“ dodal so smiechom.

„V prestávke sme si vraveli, že ak budeme takto pokračovať, súper by nás nemal s ničím prekvapiť. No v druhom polčase sme akoby odišli, prestali sme si veriť, stále útočil len súper. Moja strela v závere prišla ako vykúpenie,“ priblížil dianie na ihrisku.

Podľa zásady, že faulovaný hráč by jedenástku nemal kopať, pokutový kop prenechal spoluhráčovi Tomášovi Cilimu. On ho však nepremenil.

Sarika to vždy ťahalo do útoku. „Vždy som bol ofenzívne ladený, nikdy som nebol brániaci typ. Najlepšie sa cítim ako útočník alebo ofenzívny záložník. Baví ma prihrať na gól, alebo dávať góly,“ uviedol.

Páči sa mu nový formát Slovnaft Cupu a s ním je spojený aj jeho futbalový sen. Vojčice v tomto ročníku vyradili Budkovce, ale stroskotali na ďalšej prekážke, FK Čaňa.

„Bol to dobrý zápas, za Čaňu hrá napríklad Róbert Cicman, kto tiež zažil veľký futbal v Košiciach. Túžil som po postupe, v nasledujúcom kole by nás už čakalo druholigové Humenné. Bol by pre mňa splnený sen, ak by sme sa v pohári mohli stretnúť aspoň s nejakým druholigovým súperom,“ uzavrel Samuel Sarik.