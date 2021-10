Exportný gól zo štvrtej ligy. Najkrajší v mojej kariére, tešil sa strelec

„Skúsil som a vyšlo to. So spoluhráčmi sme sa z toho veľmi tešili,“ vravel autor krásneho gólu David Vaško. „Najkrajší v mojej kariére,“ dodal.

„Mysleli sme si, že nás tento moment nakopne a získame body. Škoda, nevyšlo to, no ideme ďalej. Teším sa, že sa fanúšikom gól páčil. Zastavili ma a vraveli mi, že bol pekný,“ uviedol Vaško.

Stále len 20-ročný talentovaný futbalista prešiel celou akadémiou FC Nitra. Dnes síce hrá v štvrtej lige, no stále má smelé ambície.

„Rád by som si zahral ešte vyššie. Chcel by som to dotiahnuť aspoň do druhej ligy. Akadémia v Nitre mi dala veľa skúseností, z čoho by som rád v budúcnosti ťažil,“ uzavrel ambiciózny David Vaško.