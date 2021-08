Hráči boli na dovolenke, ale mužstvo na zápas vycestovalo. Bol z toho debakel

VEĽKÉ BLAHOVO, BRODSKÉ. Futbalisti Veľkého Blahova zdolali v 1. kole novej sezóny súpera z Brodského vysoko 10:0 . Bola to zaujímavá konfrontácia skupiny Juh V. ligy ZsFZ , lebo Brodské bolo doteraz tradičným účastníkom skupiny Západ. Do tej sa však prihlásilo iba päť mužstiev.

Funkcionári TJ Baník Brodské však nad nižšou súťažou neuvažovali. „Chceli sme hrať piatu ligu, aby to bolo na nejakej úrovni,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu Ludvík Barkóci.

V prvom kole sa predsa nevyhli debaklu. „Hráčov som mal na dovolenke, tak nastúpili starší, ktorí už nehrávajú, ale mali ešte platnú registračku. Chceli sme vycestovať, veď ako by to vyzeralo, že súper nás čaká a my neprídeme? Držali sme sa do tridsiatej minúty a potom sa to rozsypalo. Naša reálna sila sa však ukáže až v ďalšom kole, kde už budeme mať k dispozícii celý káder,“ dodal Barkóci.