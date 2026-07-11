Kde sa tam vzal? divil sa expert. Z druhotriedneho jazdca je na Tour záruka úspechu

Šprintérskym dojazdom cyklistických Grand Tour dominuje v tomto roku tím Soudal Quick-Step. Po troch úspechoch Paula Magniera na Giro d'Italia potvrdzuje na Tour de France svoju rýchlosť Tim Merlier.
Belgičan dosiahol druhé víťazstvo v priebehu dvoch dní, pričom v sobotu triumfoval spôsobom, aký sa často medzi profesionálmi nevidí.
V kľúčových chvíľach nemal dobrú pozíciu. Napriek tomu nespanikáril, našiel si cestu a ohromným výkonom prefrčal cez deviatich súperov.
"Kde sa tam vzal? Pred sebou mal obrovskú stratu, ktorú musel doháňať... Jeho rýchlostná prevaha je neuveriteľná," hovoril komentátor Štěpán Straka.
Ako Ferrari na diaľnici
Priebeh etapy z Périgueux do Bergeracu patril medzi nudnejšie a aj samotní pretekári hľadali spôsob, ako si spestriť čas strávený v sedle.
Francúz Kévin Vauquelin podpichoval Remca Evenepoela a Maxima Van Gilsa, keďže púť Belgicka sa na MS vo futbale skončila po prehre so Španielskom.
Kazašský šampión Nicolas Vinokurov zase skúšal svoje basketbalové schopnosti, no zostal sklamaný, keď netrafil bidón do siete jedného z fanúšikov.
Okrem toho vyrazila do úniku trojica cyklistov, ktorej šance na úspech boli minimálne. Belgičan Liam Slock však predviedol skvelý výkon a pelotón musel poriadne zabrať, aby ho 1,4 km pred cieľom dostihol.
Aj preto bol záver trochu chaotický a nie všetky tímy, vrátane Soudalu Quick-Step, stihli pripraviť svojim šprintérskym lídrom ideálnu pozíciu.
"Naozaj som to nemal pod kontrolou a musel som neustále bojovať o svoju pozíciu. Na chvíľu som si pomyslel, že je koniec," povedal Merlier.
Po prejazde poslednou zákrutou mal Belgičan obrovskú stratu, a tak nemal na čo čakať. Približne 350 metrov pred páskou začal naplno šprintovať s cieľom vybojovať ako-tak uspokojivý výsledok.
Merlier sa raketovým tempom rútil dopredu. Išiel ako Ferrari na diaľnici, zatiaľ čo jeho súperi pripomínali staršie autá rozbiehajúce sa do kopca.
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Merlier potiahol aj ďalších
Bývalý európsky šampión dosiahol už 74. víťazstvo, no ktovie, či niekedy šprintoval dlhšie. Priznal sa, že v posledných 50 metroch už ani nedokázal šliapať do pedálov.
O tom, aké náročné to pre neho bolo, svedčia fotografie z cieľa, keď vyčerpaný sedel či ležal na schodoch a oddychoval po mimoriadnom výkone.
"Je to najpôsobivejší šprint v jeho kariére. Philipsen to mal perfektne rozbehnuté, ale Merlier ho porazil zo zdanlivo stratenej pozície.
Je to fenomén. Z cyklokrosového jazdca druhej triedy je najrýchlejší muž Tour de France, čo by predpovedal málokto. Merlier sa stal zárukou úspechu," uviedol novinár Guy Van Den Langenbergh.
Zaujímavosťou je, že kvalitné umiestnenia dosiahli aj dvaja jazdci, ktorí boli 400 metrov pred cieľom rovnako ďaleko od čela ako Merlier, no následne ťažili z jeho rýchlosti a zavesili sa za neho.
Biniam Girmay si druhým miestom výrazne polepšil v súťaži o zelený dres a cennú piatu priečku zaznamenal aj český šprintér Pavel Bittner.
Víťaz piatej etapy Olav Kooij či niekdajší víťaz "bodovačky" Jasper Philipsen skončili len tretí a štvrtý, hoci štartovali z pole position.
Červená výstraha
Dve výhry Merliera znamenajú dramatizáciu v bodovacej súťaži. Náskok Madsa Pedersena sa scvrkol na 15 bodov a hranicu 200 bodov pokoril aj Girmay.
Pred prvým z dvoch voľných dní čaká cyklistov ešte jedna etapa, ktorá však bude oproti pôvodnému programu o 30 km kratšia. Dôvodom je počasie.
Meteorologické úrady vyhlásili červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav, a tak trasa z Malemortu do Ussela bude merať 155,5 km.
"Každý, kto ide v týchto dňoch von, vám povie, že telo sa skôr unavuje. Aj v takýto ľahký rovinatý deň musíme byť opatrní, neustále sa ochladzovať, hydratovať a myslieť na výživu," hovorí Tadej Pogačar.
Slovinský cyklista má na čele celkového poradia naďalej takmer trojminútový náskok na Jonasa Vingegaarda, no v tíme UAE Emirates dobre vedia, že Tour de France bude ešte dlhá a stať sa môže čokoľvek.
"Hnevá ma, keď ľudia hovoria, že Tadej to už má vyhrané. Nie, nie, nie. Je pred nami ešte dlhá cesta a dobre si pamätáme na ťažké momenty. Máme však svoj plán," hovorí generálny manažér Joxean Fernández Matxín.