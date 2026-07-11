    11.07.2026 13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Tim Merlier
    Soudal Quick-Step
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    Kde sa tam vzal? divil sa expert. Z druhotriedneho jazdca je na Tour záruka úspechu

    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026.
    Fotogaléria (92)
    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|11. júl 2026 o 20:35
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    Tim Merlier predviedol na Tour de France úžasný šprint.

    Šprintérskym dojazdom cyklistických Grand Tour dominuje v tomto roku tím Soudal Quick-Step. Po troch úspechoch Paula Magniera na Giro d'Italia potvrdzuje na Tour de France svoju rýchlosť Tim Merlier. 

    Belgičan dosiahol druhé víťazstvo v priebehu dvoch dní, pričom v sobotu triumfoval spôsobom, aký sa často medzi profesionálmi nevidí. 

    V kľúčových chvíľach nemal dobrú pozíciu. Napriek tomu nespanikáril, našiel si cestu a ohromným výkonom prefrčal cez deviatich súperov.

    "Kde sa tam vzal? Pred sebou mal obrovskú stratu, ktorú musel doháňať... Jeho rýchlostná prevaha je neuveriteľná," hovoril komentátor Štěpán Straka. 

    Ako Ferrari na diaľnici

    Priebeh etapy z Périgueux do Bergeracu patril medzi nudnejšie a aj samotní pretekári hľadali spôsob, ako si spestriť čas strávený v sedle.

    Francúz Kévin Vauquelin podpichoval Remca Evenepoela a Maxima Van Gilsa, keďže púť Belgicka sa na MS vo futbale skončila po prehre so Španielskom.

    Fotogaléria z 8. etapy na Tour de France 2026
    Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026
    Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026
    Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.
    92 fotografií
    The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers. - The top photos of the day by AP photojournalistsItaly's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Mexico's Isaac Del Toro and Slovenia's Tadej Pogacar lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.UAE Team Emirates XRG and Team Visma ride during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Italy's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A team crew helps cool down riders during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Britains' Joshua Tarling rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Denmark's Mads Pedersen and Belgium's Victor Campenaerts breakaway from the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Belgium's Jenthe Biermans rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A spectator waits in a field to watch the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.Spectators cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and France's Julian Alaphilippe, ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, left, are shielded from the sun ahead of the start of the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, talks with France's Julian Alaphilippe, as they ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past spectators during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers. - The top photos of the day by AP photojournalistsItaly's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Mexico's Isaac Del Toro and Slovenia's Tadej Pogacar lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.UAE Team Emirates XRG and Team Visma ride during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Italy's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A team crew helps cool down riders during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Britains' Joshua Tarling rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Denmark's Mads Pedersen and Belgium's Victor Campenaerts breakaway from the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Belgium's Jenthe Biermans rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.Spectators cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past a spectator during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past spectators during the eighth stage of the Tour de France cycling race over of 180.4 kilometers (112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)KK47 Périgueux - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra a Francúz Julian Alaphilippe počas 8. etapy (180,4 km) cyklistických pretekov Tour de France z Périgueuxu do mesta Bergerac v sobotu 11. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and France's Julian Alaphilippe, ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - ôsma - TdFKK46 Périgueux - Slovinský cyklista Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas 8. etapy (180,4 km) cyklistických pretekov Tour de France z Périgueuxu do mesta Bergerac v sobotu 11. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - ôsmaThe pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, talks with France's Julian Alaphilippe, as they ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026Tim Merlier sa stal víťazom ôsmej etapy Tour de France 2026

    Kazašský šampión Nicolas Vinokurov zase skúšal svoje basketbalové schopnosti, no zostal sklamaný, keď netrafil bidón do siete jedného z fanúšikov.  

    Okrem toho vyrazila do úniku trojica cyklistov, ktorej šance na úspech boli minimálne. Belgičan Liam Slock však predviedol skvelý výkon a pelotón musel poriadne zabrať, aby ho 1,4 km pred cieľom dostihol. 

    Aj preto bol záver trochu chaotický a nie všetky tímy, vrátane Soudalu Quick-Step, stihli pripraviť svojim šprintérskym lídrom ideálnu pozíciu. 

    "Naozaj som to nemal pod kontrolou a musel som neustále bojovať o svoju pozíciu. Na chvíľu som si pomyslel, že je koniec," povedal Merlier.

    Po prejazde poslednou zákrutou mal Belgičan obrovskú stratu, a tak nemal na čo čakať. Približne 350 metrov pred páskou začal naplno šprintovať s cieľom vybojovať ako-tak uspokojivý výsledok. 

    Merlier sa raketovým tempom rútil dopredu. Išiel ako Ferrari na diaľnici, zatiaľ čo jeho súperi pripomínali staršie autá rozbiehajúce sa do kopca.

    VIDEO: Záver 8. etapy Tour de France 2026

    Merlier potiahol aj ďalších

    Bývalý európsky šampión dosiahol už 74. víťazstvo, no ktovie, či niekedy šprintoval dlhšie. Priznal sa, že v posledných 50 metroch už ani nedokázal šliapať do pedálov. 

    O tom, aké náročné to pre neho bolo, svedčia fotografie z cieľa, keď vyčerpaný sedel či ležal na schodoch a oddychoval po mimoriadnom výkone. 

    "Je to najpôsobivejší šprint v jeho kariére. Philipsen to mal perfektne rozbehnuté, ale Merlier ho porazil zo zdanlivo stratenej pozície. 

    Je to fenomén. Z cyklokrosového jazdca druhej triedy je najrýchlejší muž Tour de France, čo by predpovedal málokto. Merlier sa stal zárukou úspechu," uviedol novinár Guy Van Den Langenbergh.

    Zaujímavosťou je, že kvalitné umiestnenia dosiahli aj dvaja jazdci, ktorí boli 400 metrov pred cieľom rovnako ďaleko od čela ako Merlier, no následne ťažili z jeho rýchlosti a zavesili sa za neho. 

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    Biniam Girmay si druhým miestom výrazne polepšil v súťaži o zelený dres a cennú piatu priečku zaznamenal aj český šprintér Pavel Bittner. 

    Víťaz piatej etapy Olav Kooij či niekdajší víťaz "bodovačky" Jasper Philipsen skončili len tretí a štvrtý, hoci štartovali z pole position. 

    Červená výstraha

    Dve výhry Merliera znamenajú dramatizáciu v bodovacej súťaži. Náskok Madsa Pedersena sa scvrkol na 15 bodov a hranicu 200 bodov pokoril aj Girmay.

    Pred prvým z dvoch voľných dní čaká cyklistov ešte jedna etapa, ktorá však bude oproti pôvodnému programu o 30 km kratšia. Dôvodom je počasie. 

    Meteorologické úrady vyhlásili červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav, a tak trasa z Malemortu do Ussela bude merať 155,5 km. 

    "Každý, kto ide v týchto dňoch von, vám povie, že telo sa skôr unavuje. Aj v takýto ľahký rovinatý deň musíme byť opatrní, neustále sa ochladzovať, hydratovať a myslieť na výživu," hovorí Tadej Pogačar.

    Tadej Pogačar (vľavo) a Julian Alaphilippe počas 8. etapy Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar (vľavo) a Julian Alaphilippe počas 8. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Slovinský cyklista má na čele celkového poradia naďalej takmer trojminútový náskok na Jonasa Vingegaarda, no v tíme UAE Emirates dobre vedia, že Tour de France bude ešte dlhá a stať sa môže čokoľvek.

    "Hnevá ma, keď ľudia hovoria, že Tadej to už má vyhrané. Nie, nie, nie. Je pred nami ešte dlhá cesta a dobre si pamätáme na ťažké momenty. Máme však svoj plán," hovorí generálny manažér Joxean Fernández Matxín.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026.
    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026.
    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 8. etapy pretekov Tour de France 2026.
    Kde sa tam vzal? divil sa expert. Z druhotriedneho jazdca je na Tour záruka úspechu
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