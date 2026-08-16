ONLINE: KFC Komárno - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
16.08.2026 o 19:00
4. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Štrbo, Straka..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola Niké ligy medzi Komárnom a Dunajskou Stredou.
KFC Komárno
Komárno ohlásilo vypredané. Tím po domácej strate bodov s Trnavou získal v Michalovciach bod po remíze 1:1. Účet v komárňanskom drese si otvoril slovenský útočník Ján Bernát. Dnes to bude šiesty vzájomný zápas. KFC ešte len čaká na skalp DAC.
DAC 1904 Dunajská Streda
Hostia už si nemusia lámať hlavu nad účinkovaním v pohárovej Európe. Konferenčnú ligu opustili, keď najskôr dostali debakel 6:0 na ihrisku holandského Twente Enschede. V domácej odvete to už bol iný futbal, ale už nepodarilo skresať veľké manko. MOL aréna videla nerozhodný výsledok 3:3. Zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa sa teda môžu sústrediť už len na naháňanie najvyšších priečok v súťaži.
KFC Komárno
Komárno ohlásilo vypredané. Tím po domácej strate bodov s Trnavou získal v Michalovciach bod po remíze 1:1. Účet v komárňanskom drese si otvoril slovenský útočník Ján Bernát. Dnes to bude šiesty vzájomný zápas. KFC ešte len čaká na skalp DAC.
DAC 1904 Dunajská Streda
Hostia už si nemusia lámať hlavu nad účinkovaním v pohárovej Európe. Konferenčnú ligu opustili, keď najskôr dostali debakel 6:0 na ihrisku holandského Twente Enschede. V domácej odvete to už bol iný futbal, ale už nepodarilo skresať veľké manko. MOL aréna videla nerozhodný výsledok 3:3. Zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa sa teda môžu sústrediť už len na naháňanie najvyšších priečok v súťaži.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body