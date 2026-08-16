Dva neuznané góly a penalta iba do brvna. Trnavu vykúpil až striedajúci žolík Azango

Hráč Trnavy Philip Azango sa teší z gólu do siete Michaloviec.
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Hráč Trnavy Philip Azango sa teší z gólu do siete Michaloviec. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 19:01
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Philip Azango sa presadil už po dvoch minútach na ihrisku.

Niké liga - 4. kolo

Trnava - Michalovce 2:0 (0:0)

Góly: 88. Azango, 90.+6 Kudlička, ŽK: Sabo - Volanakis, Mashike, Dzocenidze, Pauschek, Zubairu. ČK: 82. Volanakis (Michalovce) po druhej ŽK

Rozhodovali: Dzivjak – Štofik, Košecký

Diváci: 4922

Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič – Laušič, Begala (86. Azango) – Chorcheli (55. Mehmeti), Trello (71. Moiscrapišvili), Kudlička – Polťák (71. Bukovský)

Michalovce: Jakubech – Park, Dzocenidze, Volanakis – Lemiško, Cottrell, Korba (46. Taylor Hart, 84. Mihhailov), Zubairu (90+. Cervantes), Pauschek – Mashike (64. Danek), Brosnan (64. Pilling)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Niké ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2:0.

Trnavčania majú na konte 10 bodov, druhý bratislavský Slovan má o bod menej, avšak zápas k dobru.

Veci na ihrisku sa začali diať po zmene strán. Hneď z prvej akcie druhého polčasu hlavičkoval do siete po Koštrnovom centri Polťák, radosť z gólu mu však pre tesný ofsajd prechádzajúci akcii zobral videorozhodca.

Krátko na to vyšla „andelom“ ďalšia akcia, na jej konci bol opäť zásah Polťáka, no pre predošlý milimetrový ofsajd Kudličku ani tento gól neplatil.

V záverečnej desaťminútovke bolo na ihrisku poriadne divoko. Najprv pri rohovom kope stiahol Pauschek Koštrnu a rozhodca Dzivjak nariadil penaltu. Sabo však trafil len do brvna.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce (Niké liga, 4. kolo)
Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Michaloviec Tae-rang Park počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke základná jedenástka Michaloviec počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke brankár Michaloviec Adam Jakubech počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke tréner Michaloviec Anton Šoltis počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
11 fotografií
Na snímke vpravo hráč Trnavy Marin Laušič a hráč Michaloviec Ben Cotrell počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vľavo hráč Trnavy David Polťák a hráč Michaloviec Tae-rang Park počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy David Polťák a hráč Michaloviec Polydefkis Volanakis počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke hráč Trnavy Timotej Kudlička sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke hráč Trnavy Philip Azango sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a kapitán Michaloviec Lukáš Pauschek počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Filip Trello a hráč Michaloviec Tornike Dzotsenidze počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.

Volanakis následne za reči videl druhú žltú kartu a išiel predčasne pod sprchy.

Spartak sa zakusol do súpera ešte viac a v 88. minúte po centri Mehmetiho skóroval kurióznou hlavičkou temenom Azango, ktorý bol na ihrisku len dve minúty.

V nadstavenom čase vtrhol do otvorenej obrany Michaloviec Laušič, prihral do gólovej šance Kudličkovi a ten z hranice šestnástky stanovil na konečných 2:0.

VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz 

VIDEO: Tréner Michaloviec A. Šoltis


Hlas po zápase

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Tridsať minút sme mali veľmi dobrých, boli sme nebezpeční, mali sme náznaky šancí. Tlak Trnavy sa potom začal stupňovať, prepadávali sme, strácali sme lopty. V druhom polčase nápor domácich rástol, aj príchodom striedajúcich hráčov. Mementom je, že rozhodca viedol zápas inak, ako by som si predstavoval. Bolo tam veľa sporných momentov. Aj penalta, kde sa Pauschek a Koštrna držali spoločne. Červená karta asi bola oprávnená, Volanakis povedal niečo rozhodcovi, čo nemal. Po zmene strán sme neboli nebezpeční smerom dopredu, mali sme aj šťastie, že súper dal dvakrát gól z ofsajdu. Z brejkov sme mali vyťažiť viac, máme s tým problém, ofenzívu budeme musieť riešiť. Dostali sme gól hlavou, ktorý strelil pri našom vysokom stopérovi najmenší hráč na ihrisku.“

Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Bol to dobrý zápas. V prvom polčase sme mali trochu problémy pri práci s loptou, boli tam nepresnosti, ale treba aj povedať, že Michalovce majú dobrý tím a kvalitne sa na nás pripravili. Spravili sme cez polčas zopár taktických zmien, od začiatku druhého dejstva sme ukázali, že sme lepší. Mali sme veľa šancí, bohužiaľ, dva Polťákové góly boli zrušené. Za druhý zlepšený polčas sme si zaslúžili vyhrať. Musím pochváliť aj chlapcov z lavičky, ktorí odviedli dobrú prácu. Pre nás je dôležité, že sme udržali čisté konto vzadu a vyhrali sme.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
3
1
0
8:2
10
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
0
1
3
1:6
1
P
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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