Dva neuznané góly a penalta iba do brvna. Trnavu vykúpil až striedajúci žolík Azango

Niké liga - 4. kolo
Trnava - Michalovce 2:0 (0:0)
Góly: 88. Azango, 90.+6 Kudlička, ŽK: Sabo - Volanakis, Mashike, Dzocenidze, Pauschek, Zubairu. ČK: 82. Volanakis (Michalovce) po druhej ŽK
Rozhodovali: Dzivjak – Štofik, Košecký
Diváci: 4922
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič – Laušič, Begala (86. Azango) – Chorcheli (55. Mehmeti), Trello (71. Moiscrapišvili), Kudlička – Polťák (71. Bukovský)
Michalovce: Jakubech – Park, Dzocenidze, Volanakis – Lemiško, Cottrell, Korba (46. Taylor Hart, 84. Mihhailov), Zubairu (90+. Cervantes), Pauschek – Mashike (64. Danek), Brosnan (64. Pilling)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Niké ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2:0.
Trnavčania majú na konte 10 bodov, druhý bratislavský Slovan má o bod menej, avšak zápas k dobru.
Veci na ihrisku sa začali diať po zmene strán. Hneď z prvej akcie druhého polčasu hlavičkoval do siete po Koštrnovom centri Polťák, radosť z gólu mu však pre tesný ofsajd prechádzajúci akcii zobral videorozhodca.
Krátko na to vyšla „andelom“ ďalšia akcia, na jej konci bol opäť zásah Polťáka, no pre predošlý milimetrový ofsajd Kudličku ani tento gól neplatil.
V záverečnej desaťminútovke bolo na ihrisku poriadne divoko. Najprv pri rohovom kope stiahol Pauschek Koštrnu a rozhodca Dzivjak nariadil penaltu. Sabo však trafil len do brvna.
Volanakis následne za reči videl druhú žltú kartu a išiel predčasne pod sprchy.
Spartak sa zakusol do súpera ešte viac a v 88. minúte po centri Mehmetiho skóroval kurióznou hlavičkou temenom Azango, ktorý bol na ihrisku len dve minúty.
V nadstavenom čase vtrhol do otvorenej obrany Michaloviec Laušič, prihral do gólovej šance Kudličkovi a ten z hranice šestnástky stanovil na konečných 2:0.
VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz
VIDEO: Tréner Michaloviec A. Šoltis
Hlas po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Tridsať minút sme mali veľmi dobrých, boli sme nebezpeční, mali sme náznaky šancí. Tlak Trnavy sa potom začal stupňovať, prepadávali sme, strácali sme lopty. V druhom polčase nápor domácich rástol, aj príchodom striedajúcich hráčov. Mementom je, že rozhodca viedol zápas inak, ako by som si predstavoval. Bolo tam veľa sporných momentov. Aj penalta, kde sa Pauschek a Koštrna držali spoločne. Červená karta asi bola oprávnená, Volanakis povedal niečo rozhodcovi, čo nemal. Po zmene strán sme neboli nebezpeční smerom dopredu, mali sme aj šťastie, že súper dal dvakrát gól z ofsajdu. Z brejkov sme mali vyťažiť viac, máme s tým problém, ofenzívu budeme musieť riešiť. Dostali sme gól hlavou, ktorý strelil pri našom vysokom stopérovi najmenší hráč na ihrisku.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Bol to dobrý zápas. V prvom polčase sme mali trochu problémy pri práci s loptou, boli tam nepresnosti, ale treba aj povedať, že Michalovce majú dobrý tím a kvalitne sa na nás pripravili. Spravili sme cez polčas zopár taktických zmien, od začiatku druhého dejstva sme ukázali, že sme lepší. Mali sme veľa šancí, bohužiaľ, dva Polťákové góly boli zrušené. Za druhý zlepšený polčas sme si zaslúžili vyhrať. Musím pochváliť aj chlapcov z lavičky, ktorí odviedli dobrú prácu. Pre nás je dôležité, že sme udržali čisté konto vzadu a vyhrali sme.“