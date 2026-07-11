VIDEO: Merlier znovu ukázal najrýchlejšie nohy. Triumfoval po mohutnom finiši

Tour de France 2026
Výsledky - 8. etapa (Périgueux – Bergerac, 180,4 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
3:52:50 h
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
+ 0 s
3.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
Belgičan Tim Merlier po piatkovom triumfu zvíťazil aj v 8. etape 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France.
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Jazdec tímu Soudal Quick-Step bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Biniamom Girmayom zo stajne NSN Cycling Team a tretím Olavom Kooijom z Decathlon CMA CGM Team.
Na čele celkového poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar zo stajne SAE Emirates-XRG.
VIDEO: Finiš ôsmej etapy Tour de France 2026
Priebeh etapy
Ôsmy deň „Starej dámy“ ponúkol ďalšiu príležitosť pre špurtérov. Do denného úniku sa opäť dostal Jakub Otruba z tímu Caja Rural - Seguros RGA.
K 28-ročnému Čechovi, ktorý debutuje na najslávnejších etapových pretekoch, sa pridali Francúz Thibault Guernalec zo stajne TotalEnergies a Belgičan Liam Slock z Lotto Intermarche.
Na trase z Perigueux do Bergeracu si organizátori pripravili len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie. Na oboch zvíťazil bez väčších problémov Slock.
Dvadsaťpäťročnému vrchárovi sa až tak nedarilo na šprintérskej prémii 58 km pred cieľom, kde ho prešpurtoval Čech Otruba.
V pelotóne odvádzala dobrú tímovú prácu XDS Astana pre Maxa Kantera, no 14 bodov získal na páske Jasper Philipsen. Kanter však získal dva body na držiteľa zeleného dresu Madsa Pedersena, ktorý sa po prejazde prémiou hneval na Nemca.
Pelotón nedával úniku viac ako dve a pol minúty a šprintérske tímy si robili zálusk na druhý etapový vavrín po sebe. Na druhej vrchárskej prémii dňa 40 km pred cieľom sa však čelná skupina roztrhala a deliť sa začal aj pelotón.
Ten sa však zocelil a postupne dobehol Guernaleca i Otrubu a na čele zostal len Slock. Víťaz tohtoročnej Veľkej ceny Gippingenu však išiel skvelé tempo a náskok na pelotón držal niekoľko km nad minútu.
Hlavná skupina si uvedomovala nebezpečenstvo a v záverečných desiatich km sa na čele vystriedalo viacero tímov v snahe dobehnúť Slocka. To sa im podarilo až 1300 m pred cieľovou páskou.
Astana opäť pripravila skvelú pozíciu Kanterovi, no po záverečnej zákrute stratila momentum a do čela sa dostal Alpecin Premier-Tech s Philipsenom. Zo zadných priečok sa však prirútil Merlier, ktorý nedal konkurencii šancu a zdolal na cieľovej páske Girmaya aj Kooija.
V záverečnom špurte sa nedokázal presadiť Pedersen v zelenom drese, ktorého náskok na čele bodovacej súťaže sa tak zmenšil.
Nedeľňajšia deviata etapa povedie pelotón cez 186 km dlhý kopcovitý profil z Malemortu do Usselu.