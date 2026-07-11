    11.07.2026 13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Tim Merlier
    Soudal Quick-Step
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    VIDEO: Merlier znovu ukázal najrýchlejšie nohy. Triumfoval po mohutnom finiši

    Tim Merlier
    Fotogaléria (84)
    Tim Merlier (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. júl 2026 o 17:28
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    Jazdec Soudalu vyhral druhú etapu v rade.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 8. etapa (Périgueux – Bergerac, 180,4 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    3:52:50 h

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    + 0 s

    3.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    Belgičan Tim Merlier po piatkovom triumfu zvíťazil aj v 8. etape 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Biniamom Girmayom zo stajne NSN Cycling Team a tretím Olavom Kooijom z Decathlon CMA CGM Team.

    Na čele celkového poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar zo stajne SAE Emirates-XRG.

    VIDEO: Finiš ôsmej etapy Tour de France 2026

    Priebeh etapy

    Ôsmy deň „Starej dámy“ ponúkol ďalšiu príležitosť pre špurtérov. Do denného úniku sa opäť dostal Jakub Otruba z tímu Caja Rural - Seguros RGA.

    K 28-ročnému Čechovi, ktorý debutuje na najslávnejších etapových pretekoch, sa pridali Francúz Thibault Guernalec zo stajne TotalEnergies a Belgičan Liam Slock z Lotto Intermarche.

    Na trase z Perigueux do Bergeracu si organizátori pripravili len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie. Na oboch zvíťazil bez väčších problémov Slock.

    Dvadsaťpäťročnému vrchárovi sa až tak nedarilo na šprintérskej prémii 58 km pred cieľom, kde ho prešpurtoval Čech Otruba.

    V pelotóne odvádzala dobrú tímovú prácu XDS Astana pre Maxa Kantera, no 14 bodov získal na páske Jasper Philipsen. Kanter však získal dva body na držiteľa zeleného dresu Madsa Pedersena, ktorý sa po prejazde prémiou hneval na Nemca.

    Fotogaléria z 8. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.
    The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.
    The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers. - The top photos of the day by AP photojournalists
    Italy's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.
    84 fotografií
    Mexico's Isaac Del Toro and Slovenia's Tadej Pogacar lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.UAE Team Emirates XRG and Team Visma ride during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Italy's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A team crew helps cool down riders during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Britains' Joshua Tarling rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Denmark's Mads Pedersen and Belgium's Victor Campenaerts breakaway from the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Belgium's Jenthe Biermans rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A spectator waits in a field to watch the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.Spectators cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and France's Julian Alaphilippe, ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, left, are shielded from the sun ahead of the start of the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, talks with France's Julian Alaphilippe, as they ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past spectators during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers. - The top photos of the day by AP photojournalistsItaly's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Mexico's Isaac Del Toro and Slovenia's Tadej Pogacar lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.UAE Team Emirates XRG and Team Visma ride during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Italy's Antonio Tiberi rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.A team crew helps cool down riders during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Britains' Joshua Tarling rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Denmark's Mads Pedersen and Belgium's Victor Campenaerts breakaway from the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Belgium's Jenthe Biermans rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.People watch as riders race during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.France's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of AmirailFrance's Bruno Armirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) CORRECTION: corrects the second name to Armirail instead of Amirail.Spectators cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past a spectator during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Breakaway riders speed past spectators during the eighth stage of the Tour de France cycling race over of 180.4 kilometers (112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race of over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)KK47 Périgueux - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra a Francúz Julian Alaphilippe počas 8. etapy (180,4 km) cyklistických pretekov Tour de France z Périgueuxu do mesta Bergerac v sobotu 11. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and France's Julian Alaphilippe, ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - ôsma - TdFKK46 Périgueux - Slovinský cyklista Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas 8. etapy (180,4 km) cyklistických pretekov Tour de France z Périgueuxu do mesta Bergerac v sobotu 11. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - ôsmaThe pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (about 112 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, talks with France's Julian Alaphilippe, as they ride in the pack during the eighth stage of the Tour de France cycling race over 180.4 kilometers (111.8 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Slovenia's Tadej Pogacar rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides in the pack during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.The pack rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race over 186 kilometers (115.5 miles) with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) CORRECTION: Corrects the distance in kilometers.

    Pelotón nedával úniku viac ako dve a pol minúty a šprintérske tímy si robili zálusk na druhý etapový vavrín po sebe. Na druhej vrchárskej prémii dňa 40 km pred cieľom sa však čelná skupina roztrhala a deliť sa začal aj pelotón.

    Ten sa však zocelil a postupne dobehol Guernaleca i Otrubu a na čele zostal len Slock. Víťaz tohtoročnej Veľkej ceny Gippingenu však išiel skvelé tempo a náskok na pelotón držal niekoľko km nad minútu.

    Hlavná skupina si uvedomovala nebezpečenstvo a v záverečných desiatich km sa na čele vystriedalo viacero tímov v snahe dobehnúť Slocka. To sa im podarilo až 1300 m pred cieľovou páskou.

    Astana opäť pripravila skvelú pozíciu Kanterovi, no po záverečnej zákrute stratila momentum a do čela sa dostal Alpecin Premier-Tech s Philipsenom. Zo zadných priečok sa však prirútil Merlier, ktorý nedal konkurencii šancu a zdolal na cieľovej páske Girmaya aj Kooija.

    V záverečnom špurte sa nedokázal presadiť Pedersen v zelenom drese, ktorého náskok na čele bodovacej súťaže sa tak zmenšil.

    Nedeľňajšia deviata etapa povedie pelotón cez 186 km dlhý kopcovitý profil z Malemortu do Usselu.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier
    Tim Merlier
    VIDEO: Merlier znovu ukázal najrýchlejšie nohy. Triumfoval po mohutnom finiši
    dnes 17:28
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier
    Tim Merlier
    VIDEO: Merlier znovu ukázal najrýchlejšie nohy. Triumfoval po mohutnom finiši
    dnes 17:28
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    Domov»Tour de France 2026»VIDEO: Merlier znovu ukázal najrýchlejšie nohy. Triumfoval po mohutnom finiši