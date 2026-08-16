Slovan si takýto gólový úvod nepamätá. Na čele ligy je však jeho najväčší rival

Futbalisti Spartaka Trnava sú po štyroch kolách na čele tabuľky Niké ligy. V ich štvrtom ligovom zápase sezóny zdolali Michalovce 2:0, keď o svojom triumfe rozhodli až v závere.
V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Polydefkisa Volanakisa presadil Philip Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Timotej Kudlička.
Na druhom mieste je Slovan Bratislava, ktorý ešte v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže neinkasoval.
Vo štvrtom kole zvíťazil na Tehelnom poli nad Ružomberkom jednoznačne 5:0 a na prvú priečku stráca len bod aj napriek tomu, že majú o jeden odohratý zápas menej.
Rovnako deväť bodov ako „belasí“ má na konte aj Podbrezová, ktorá si poradila v televíznom zápase s Trenčínom 2:1.
O triumfe „železiarov“ rozhodol Radek Šiler, ktorý sa tretím gólom v ročníku dostal na delenú druhú priečku v poradí strelcov.
Delí sa o ňu s ďalšími troma hráčmi, ktorí vo štvrtom kole skórovali. Philip Onyedika a Aleksa Maraš sa o to postarali vo vzájomnom stretnutí Skalice s Košicami, z ktorej vyšli úspešnejšie „žlto-modrí“.
Zverenci Petra Černáka viedli po polčase už 4:0, a aj keď sa Skaličania dvakrát presadili, na bodový zisk sa už nezmohli.
Premiérovo od dvojgólového zápisu v prvom kole sa do listiny strelcov zapísal Daniel Homet Ruiz.
Dvadsaťsedemročný Španiel skóroval v sedemgólovej prestrelke dvoch tímov, ktoré vstupovali do duelu s novými trénermi. Lepšie z toho vzišiel Vladimír Veselý, ktorého Žilina vyhrala na pôde Banskej Bystrice 4:3.
Na čele tabuľky strelcov je so štyrmi gólmi Ammar Ramadan, ktorý sa tam prebojoval dvoma presnými zásahmi pri presvedčivom víťazstve Dunajskej Stredy v Komárne 3:0.
Niké liga - 4. kolo
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 5:0 (1:0)
Góly: 9. Kozlovský, 63. Maroš, 70. Macuoka, 86. Kianga, 88. Barseghjan
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Banská Bystrica – MŠK Žilina 3:4 (0:2)
Góly: 80. a 90+6 Szánthó (prvý z 11 m), 84. Polievka – 11. Bari, 22. F. Kóša, 48. Homet, 81. M. Faško
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MFK Skalica - FC Košice 2:4 (0:4)
Góly: 4. Madleňák, 19. Maraš, 22. Palumets, 35. Riška (vlastný) - 52. Onyedika (z 11 m), 59. Nonikašvili
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Podbrezová - AS Trenčín 2:1 (1:0)
Góly: 11. Chrien, 72. Šiler - 55. González
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Spartak Trnava – Michalovce 2:0 (0:0)
Góly: 88. Azango, 90.+6 Kudlička
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Komárno - Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 9. a 72. Ramadan, 65. Gagua
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