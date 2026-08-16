Slovan si takýto gólový úvod nepamätá. Na čele ligy je však jeho najväčší rival

Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Ružomberku.
Fotogaléria (25)
Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Ružomberku. (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2026 o 21:31
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Pozrite si sumár 4. kola Niké ligy.

Futbalisti Spartaka Trnava sú po štyroch kolách na čele tabuľky Niké ligy. V ich štvrtom ligovom zápase sezóny zdolali Michalovce 2:0, keď o svojom triumfe rozhodli až v závere.

V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Polydefkisa Volanakisa presadil Philip Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Timotej Kudlička.

Na druhom mieste je Slovan Bratislava, ktorý ešte v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže neinkasoval.

Vo štvrtom kole zvíťazil na Tehelnom poli nad Ružomberkom jednoznačne 5:0 a na prvú priečku stráca len bod aj napriek tomu, že majú o jeden odohratý zápas menej.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok (Niké liga, 4. kolo)
Na snímke vľavo Samuel Kozlovský (Slovan) strieľa gól počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke uprostred vľavo Samuel Kozlovský (Slovan) sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke tréner MFK Ružomberok Jaroslav Köstl počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
Na snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.
14 fotografií
Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke tréner MFK Ružomberok Jaroslav Köstl počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke zľava brankár Aleksandar Popovič (Slovan) a Jan Hladík (Ružomberok) počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke brankár Aleksandar Popovič (Slovan) počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke uprostred hráč Manasse Kianga (Slovan) strieľa gól na 4:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke druhý sprava Matsuoka Daiki (Slovan) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Alexej Maroš (Slovan) dáva gól na 2:0 počas zápasu 4. kola futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 15. augusta 2026 v Bratislave.

Rovnako deväť bodov ako „belasí“ má na konte aj Podbrezová, ktorá si poradila v televíznom zápase s Trenčínom 2:1.

O triumfe „železiarov“ rozhodol Radek Šiler, ktorý sa tretím gólom v ročníku dostal na delenú druhú priečku v poradí strelcov.

Delí sa o ňu s ďalšími troma hráčmi, ktorí vo štvrtom kole skórovali. Philip Onyedika a Aleksa Maraš sa o to postarali vo vzájomnom stretnutí Skalice s Košicami, z ktorej vyšli úspešnejšie „žlto-modrí“.

Zverenci Petra Černáka viedli po polčase už 4:0, a aj keď sa Skaličania dvakrát presadili, na bodový zisk sa už nezmohli.

Premiérovo od dvojgólového zápisu v prvom kole sa do listiny strelcov zapísal Daniel Homet Ruiz.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce (Niké liga, 4. kolo)
Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Michaloviec Tae-rang Park počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke základná jedenástka Michaloviec počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke brankár Michaloviec Adam Jakubech počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
Na snímke tréner Michaloviec Anton Šoltis počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.
11 fotografií
Na snímke vpravo hráč Trnavy Marin Laušič a hráč Michaloviec Ben Cotrell počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vľavo hráč Trnavy David Polťák a hráč Michaloviec Tae-rang Park počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy David Polťák a hráč Michaloviec Polydefkis Volanakis počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke hráč Trnavy Timotej Kudlička sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke hráč Trnavy Philip Azango sa teší z gólu počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a kapitán Michaloviec Lukáš Pauschek počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Filip Trello a hráč Michaloviec Tornike Dzotsenidze počas zápasu 4. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v nedeľu 16. augusta 2026 v Trnave.

Dvadsaťsedemročný Španiel skóroval v sedemgólovej prestrelke dvoch tímov, ktoré vstupovali do duelu s novými trénermi. Lepšie z toho vzišiel Vladimír Veselý, ktorého Žilina vyhrala na pôde Banskej Bystrice 4:3.

Na čele tabuľky strelcov je so štyrmi gólmi Ammar Ramadan, ktorý sa tam prebojoval dvoma presnými zásahmi pri presvedčivom víťazstve Dunajskej Stredy v Komárne 3:0.

Niké liga - 4. kolo

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 5:0 (1:0)

Góly: 9. Kozlovský, 63. Maroš, 70. Macuoka, 86. Kianga, 88. Barseghjan

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica – MŠK Žilina 3:4 (0:2)

Góly: 80. a 90+6 Szánthó (prvý z 11 m), 84. Polievka – 11. Bari, 22. F. Kóša, 48. Homet, 81. M. Faško

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - FC Košice 2:4 (0:4)

Góly: 4. Madleňák, 19. Maraš, 22. Palumets, 35. Riška (vlastný) - 52. Onyedika (z 11 m), 59. Nonikašvili

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Podbrezová - AS Trenčín 2:1 (1:0)

Góly: 11. Chrien, 72. Šiler - 55. González

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Spartak Trnava – Michalovce 2:0 (0:0)

Góly: 88. Azango, 90.+6 Kudlička

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Komárno - Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 9. a 72. Ramadan, 65. Gagua

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
3
1
0
8:2
10
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
2
1
0
6:1
7
V
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
2
2
3:7
2
P
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
0
1
3
1:6
1
P
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Ružomberku.
    Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Ružomberku.
    Slovan si takýto gólový úvod nepamätá. Na čele ligy je však jeho najväčší rival
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