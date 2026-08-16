Najlepší hráč sveta opúšťa Manchester City. Rodri po siedmych sezónach mieri do Španielska

Manchester City a FC Barcelona sa podľa zdrojov agentúr AP aj AFP dohodli na prestupe španielskeho stredopoliara Rodriho do metropoly Katalánska.
Tridsaťročný víťaz ocenenia Zlatá lopta za rok 2024 posilní „blaugranas“ za sumu prevyšujúcu 75 miliónov eur.
AFP informovala, že podľa jej zdroja oboznámeného s rokovaniami sa prestupová suma vyšplhá na 75 miliónov eur.
AP uviedla, že ich zdroj pod podmienkou zachovania anonymity označil dohodu za skompletizovanú vo výške 76,5 milióna eur.
„V najbližších dňoch bude vydané vyhlásenie a prestup sa stane oficiálnym,“ uviedol zdroj z prostredia klubu z Barcelony.
Osemnásobný anglický šampión odmietol dve ponuky Kataláncov, napokon však transakciu nezabrzdil a prikývol na Rodriho odchod.
Rodri má so City zmluvu ešte na rok, no v uplynulých mesiacoch sa často spájal s prestupom. Najskôr sa hovorilo o presune do Realu Madrid, napokon však má byť jeho novou klubovou adresou úhlavný rival z Barcelony.
Bývalý hráč Villarrealu a Atletica Madrid nastúpil v minulej sezóne za City vo všetkých súťažiach na 33 zápasov a strelil dva góly. V roku 2024 získal okrem Zlatej lopty aj jediný titul ManCity v Lige majstrov.
Väčšinu ďalšej sezóny bol zranený, a práve to považujú odborníci za jeden z hlavných dôvodov, prečo City neobhájilo anglický titul.
Na MS 2026 získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja ako prvý hráč bez gólu a asistencie.
Rodri získal s ManCity štyri tituly v Premier League a za klub odohral 298 súťažných stretnutí s bilanciou 28 gólov a 32 asistencií.