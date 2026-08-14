Má 18 a najlepšia je tretíkrát. Lopušanová: Snažím sa robiť čo najlepšie meno ženskému hokeju

NELA LOPUŠANOVÁ sa v 18 rokoch už tretíkrát stala hokejistkou roka na Slovensku. Ako však sama priznala, na tomto oceňovaní by chcela byť čo najčastejšie.
Talentovaná rodáčka zo Žiliny pôsobí v zámorí, ale patrí už aj medzi opory seniorského reprezentačného výberu. Na MS do 18 rokov navyše vyrovnala historický rekord americkej útočníčky Kendall Coyne Schofield v počte gólov (22) a bodov (33).
V najbližšej sezóne zamieri tam, kde hrával aj spoluhráč Juraja Slafkovského, Cole Caufield.
Gratulujeme opäť k oceneniu pre najlepšiu hokejistku. Čo ste prežívali a aké vo vás prevládajú pocity?
Som za to určite veľmi rada a celému slovenskému hokeju ďakujem za hlasy. Veľmi rada som tu dnes bola. Je to veľká pocta, ako každý rok predtým. Budem makať a snažiť sa byť tu čo najčastejšie.
Ako vnímate vašu rolu a postavenie v ženskom hokeji?
Snažím sa robiť čo najlepšie meno ženskému hokeju. Samozrejme, bavím sa tým a s babami sa snažíme zvýrazniť slovenský hokej.
Ak by ste mali rekapitulovať minulú sezónu, ktoré momenty boli výnimočné a najkrajšie?
Myslím si, že s mojím americkým tímom a taktiež na majstrovstvách sveta sme boli veľmi blízko, ale napokon sa to nepodarilo. Aj z takýchto momentov sa však musíme poučiť a nájsť v nich to dobré.
Michal Handzuš hovoril, že všetko trvá nejaký čas. Chcem tomu aj ja dať čas, tvrdo makať a výsledky sa dostavia.
Na majstrovstvách sveta do 18 rokov ste vyrovnali rekord fenomenálnej hokejistky Kendall Coyne Schofield. Aké to bolo a prebehla medzi vami aj nejaká interakcia?
Áno, poslala mi neskôr video a trochu sme sa o tom porozprávali. Je to skvelá hráčka. Som veľmi rada, že sa mi podarilo ten rekord vyrovnať, a budem na sebe makať ešte viac.
Ako bude vyzerať vaša nová sezóna a aké budú vaše ďalšie kroky?
O dva týždne odchádzam na University of Wisconsin, kde som absolvovala aj letnú prípravu. Tím vyzerá super, takže sa na nadchádzajúcu sezónu už len teším. Mala by som tam stráviť minimálne ďalšie štyri roky, z čoho mám veľkú radosť.
Ako sa vlastne zrodil záujem zo strany tejto univerzity?
Vždy som tam chcela ísť, už od malička. Vedela som, že tam hrával Cole Caufield, ktorý teraz hrá v NHL s Jurajom Slafkovským. Vtedy som tam začala sledovať mužský hokej a postupne som prešla aj k ženskému. Keď sme sa spolu rozprávali, už som vedela, že chcem ísť práve tam. Samozrejme, nechala som si otvorené dvierka aj pre ostatné univerzity, ale táto mi napokon sedela najviac. Som za to veľmi vďačná.
Bude potom vaším ďalším cieľom ženská liga PWHL?
Je to v pláne. Ako hovorím, budem sa snažiť poctivo makať a dostať sa v drafte čo najvyššie.
Tri roky už pôsobíte v Amerike. V čom je to pre vás úplne iné ako predtým? Čo vám táto skúsenosť dala?
Určite mi to otvorilo dvere – napríklad aj na túto univerzitu, kam by bolo oveľa ťažšie sa dostať, ak by som zostala doma. Myslím si, že hokej v Amerike bol doteraz veľmi dobrý, no teraz idem hrať do lepšej súťaže. Bude to pre mňa ďalšia skvelá výzva.