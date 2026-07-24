Bol to blázinec, Pogačar odháňal divákov. Alpe d'Huez prinieslo aj 20 stehov na tvári

Futbal má Wembley, iné športy Madison Square Garden, bejzbal Yankee Stadium a my, cyklistickí fanúšikovia, máme Alpe d'Huez.
Tieto trefné slová použila moderátorka Orla Chennaouiová pred začiatkom 19. etapy Tour de France, ktorá vrcholila na ikonickom stúpaní.
- 19. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026
- SUMÁR: 19. etapa na Tour de France 2026
Ak na tomto mieste chcete vidieť prechádzať tých najlepších cyklistov sveta, musíte si svoju pozíciu obsadiť už niekoľko dní vopred.
Podľa niektorých odhadov sa na skoro 14 km zhromaždilo až pol milióna fanúšikov, ktorí vytvorili frenetickú atmosféru. Mnohí tam kempujú, zabávajú sa a pri prejazde cyklistov oduševnene fandia.
"Je to ako bicyklovať cez more ľudí," tvrdil Marco Pantani, ktorý 31 rokov držal rekord v zdolaní tohto legendárneho miesta cyklistiky.
Oddnes má najrýchlejší čas nového majiteľa. Tadej Pogačar predviedol na Alpe d'Huez parádnu stíhaciu jazdu, na vrchol sa vyštveral za 35 minút a 27 sekúnd a dosiahol už 26. etapové víťazstvo na Tour.
Aj expert sa čudoval
Belgická televízia Sporza na svojom webe označila slovinského fenoména za buldozéra, ktorý všetkých umlčal ničivým útokom na Alpe d'Huez.
Hoci už pred etapou mal veľký náskok, existovali isté pochybnosti. Tím UAE Emirates totiž trápia zdravotné problémy a bolo otázne, či neochorie aj Pogačar, respektíve ako bude UAE kontrolovať etapu.
Už po úvodnej horskej prémii sa vytvoril veľmi početný únik, ktorý si v priebehu etapy vytvoril vyše štvorminútový náskok pred pelotónom.
Tadej Pogačar s Isaacom Del Torom mali pri sebe už len Felixa Grosschartnera, v ktorého silách však nebolo súperiť s vedúcou skupinou. Muž v žltom drese však dostal pomerne nečakanú pomoc.
"Nerozumiem, prečo ťahá pelotón tím Red Bull. Vpredu má svojich jazdcov, no takto iba uľahčuje Pogačarovi cestu za víťazstvom," čudoval sa z televíznej motorky expert TNT Sports Adam Blythe.
Aj vďaka tomu prišiel Slovinec pod záverečné stúpanie s mankom len tri a pol minúty, ktoré na 13,8 kilometra postupne dokázal zmazať.
VIDEO: Zostrih 19. etapy Tour de France 2026
Krvavá zrážka s autom
Srdnato mu odolávala trojica kvalitných vrchárov Richard Carapaz, Sepp Kuss a Lenny Martinez, no Pogačar sa bezhlavo rútil za nimi.
Často sa mu diváci vyhýbali na poslednú chvíľu, dokonca ich gestom rukou odháňal preč. "Toto je blázinec," reportovala Sporza.
V prípade Pogačara sa všetko zaobišlo bez pádu a približne 800 metrov pred páskou sa centimeter po centimetri zbavil vzdorujúcich súperov.
"Chcem povedať, že to, čo predviedol Tadej, bolo niečo výnimočné a všetci fanúšikovia môžu byť šťastní, že toho boli svedkami," povedal pre TNT Sports štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome.
"Myslel som si, že Richard môže vyhrať, no možno minul priveľa energie na horských prémiách. Musíte nájsť správny balans v tom, čo robíte.
Predviedol neuveriteľný výkon, no zdolal ho najlepší pretekár," zhodnotil etapu šéf tímu EF Education - EasyPost Jonathan Vaughters.
VIDEO: Einer Rubio po tvrdom páde skončil na Tour de France 2026
O niečo menej šťastia mal Remco Evenepoel, ktorého pri jeho útoku blokovali diváci a tiež doprovodné vozidlá, ktoré sa nemali kam uhnúť.
Bohužiaľ, prejazd Alpe d'Huez sa nezaobišiel bez nehody.
Kolumbijčan Einer Rubio hrozivo narazil do zadného okna brzdiaceho auta UAE Emirates, ktorému pod koleso spadol jeden z fanúšikov. Dôsledkom boli krvavé zranenia a odstúpenie z pretekov.
"Na tvári má asi 20 stehov. Kolumbijského cyklistu previezli do nemocnice v Grenobli, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia," uviedol Movistar na sociálnej sieti X.
Obrana pred tínedžerom
Pogačar pre denník L'Équipe povedal, že to bolo jedno z najťažšie vybojovaných víťazstiev v kariére. Veriť si začal v momente, keď sa cez vysielačku dozvedel, že trojica vpredu nespolupracuje.
Vzhľadom na výrazný rozdiel musel útočiť už na začiatku stúpania, čo bola iná taktika než v predošlých dňoch, keď pomáhal Del Torovi brániť tretie miesto.
Tentokrát ho v tom nechal sám, no Mexičan mal dobrý deň a udržal si biely dres. Svoj náskok pred Paulom Seixasom dokonca máličko zvýšil.
"Dav šalel. Bolo to niečo magické, no zároveň to bol jeden z mojich najťažších dní na bicykli. Som vyčerpaný, no som rád, že sa mi podarilo minimalizovať stratu," povedal 19-ročný Francúz.
VIDEO: Spomienky Petra Velitsa na Alpe d'Huez v čase od 27:00 min
V celkovom poradí stráca na tretieho Del Tora 24 sekúnd, čo bude chcieť v sobotnej kráľovskej etape dohnať. Pogačar však naznačil, že v 20. etape bude mať iné ciele než ďalší etapový triumf.
"Dnes som sa chcel odvďačiť tímovým kolegom, jazdil som pre nich. Nasledujúci deň bude najťažší na tejto Tour. Budeme sa riadiť vlastným plánom.
Postaráme sa o to, aby Isaac získal biely dres a skončil na stupňoch pre víťazov," povedal Slovinec, ktorý zápis Pantaniho prekonal o 83 sekúnd.
Aj dvadsiata etapa končí na Alpe d'Huez, no iba v skrátenej podobe. Cyklistov čakajú tri stúpania HC kategórie, 5400 výškových metrov a tiež súboj o Cenu Henriho Desgrangea na vrchole Col du Galibier.
Celkové poradie po 19. etape
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
67:53:00 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 7:11 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 10:06 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 13:00 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 13:09 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 15:58 min
8.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 21:15 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 21:30 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 23:21 min