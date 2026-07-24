    24.07.2026 14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
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    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Bol to blázinec, Pogačar odháňal divákov. Alpe d'Huez prinieslo aj 20 stehov na tvári

    Krvavé zranenie Einera Rubia po páde v stúpaní Alpe d'Huez počas Tour de France 2026.
    Fotogaléria (45)
    Krvavé zranenie Einera Rubia po páde v stúpaní Alpe d'Huez počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|24. júl 2026 o 21:20
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    Tadej Pogačar vedie Tour de France 2026 už o sedem minút.

    Futbal má Wembley, iné športy Madison Square Garden, bejzbal Yankee Stadium a my, cyklistickí fanúšikovia, máme Alpe d'Huez. 

    Tieto trefné slová použila moderátorka Orla Chennaouiová pred začiatkom 19. etapy Tour de France, ktorá vrcholila na ikonickom stúpaní.

    Ak na tomto mieste chcete vidieť prechádzať tých najlepších cyklistov sveta, musíte si svoju pozíciu obsadiť už niekoľko dní vopred.

    Podľa niektorých odhadov sa na skoro 14 km zhromaždilo až pol milióna fanúšikov, ktorí vytvorili frenetickú atmosféru. Mnohí tam kempujú, zabávajú sa a pri prejazde cyklistov oduševnene fandia.

    "Je to ako bicyklovať cez more ľudí," tvrdil Marco Pantani, ktorý 31 rokov držal rekord v zdolaní tohto legendárneho miesta cyklistiky. 

    Oddnes má najrýchlejší čas nového majiteľa. Tadej Pogačar predviedol na Alpe d'Huez parádnu stíhaciu jazdu, na vrchol sa vyštveral za 35 minút a 27 sekúnd a dosiahol už 26. etapové víťazstvo na Tour. 

    Fotogaléria z 19. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    45 fotografií
    Norway's Per Strand Hagenes speeds during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives at the start of the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel arrives at the start of the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Einer Rubio receives medical attention during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators wait for the riders in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wave pictures of France's Paul Seixas in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway with Quinn Simmons of the U.S., center, rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Aj expert sa čudoval

    Belgická televízia Sporza na svojom webe označila slovinského fenoména za buldozéra, ktorý všetkých umlčal ničivým útokom na Alpe d'Huez.

    Hoci už pred etapou mal veľký náskok, existovali isté pochybnosti. Tím UAE Emirates totiž trápia zdravotné problémy a bolo otázne, či neochorie aj Pogačar, respektíve ako bude UAE kontrolovať etapu.

    Už po úvodnej horskej prémii sa vytvoril veľmi početný únik, ktorý si v priebehu etapy vytvoril vyše štvorminútový náskok pred pelotónom. 

    Tadej Pogačar s Isaacom Del Torom mali pri sebe už len Felixa Grosschartnera, v ktorého silách však nebolo súperiť s vedúcou skupinou. Muž v žltom drese však dostal pomerne nečakanú pomoc. 

    "Nerozumiem, prečo ťahá pelotón tím Red Bull. Vpredu má svojich jazdcov, no takto iba uľahčuje Pogačarovi cestu za víťazstvom," čudoval sa z televíznej motorky expert TNT Sports Adam Blythe. 

    Aj vďaka tomu prišiel Slovinec pod záverečné stúpanie s mankom len tri a pol minúty, ktoré na 13,8 kilometra postupne dokázal zmazať.

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    Krvavá zrážka s autom

    Srdnato mu odolávala trojica kvalitných vrchárov Richard Carapaz, Sepp Kuss a Lenny Martinez, no Pogačar sa bezhlavo rútil za nimi. 

    Často sa mu diváci vyhýbali na poslednú chvíľu, dokonca ich gestom rukou odháňal preč. "Toto je blázinec," reportovala Sporza. 

    V prípade Pogačara sa všetko zaobišlo bez pádu a približne 800 metrov pred páskou sa centimeter po centimetri zbavil vzdorujúcich súperov.

    "Chcem povedať, že to, čo predviedol Tadej, bolo niečo výnimočné a všetci fanúšikovia môžu byť šťastní, že toho boli svedkami," povedal pre TNT Sports štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome. 

    "Myslel som si, že Richard môže vyhrať, no možno minul priveľa energie na horských prémiách. Musíte nájsť správny balans v tom, čo robíte.

    Predviedol neuveriteľný výkon, no zdolal ho najlepší pretekár," zhodnotil etapu šéf tímu EF Education - EasyPost Jonathan Vaughters. 

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    O niečo menej šťastia mal Remco Evenepoel, ktorého pri jeho útoku blokovali diváci a tiež doprovodné vozidlá, ktoré sa nemali kam uhnúť. 

    Bohužiaľ, prejazd Alpe d'Huez sa nezaobišiel bez nehody.

    Kolumbijčan Einer Rubio hrozivo narazil do zadného okna brzdiaceho auta UAE Emirates, ktorému pod koleso spadol jeden z fanúšikov. Dôsledkom boli krvavé zranenia a odstúpenie z pretekov.

    "Na tvári má asi 20 stehov. Kolumbijského cyklistu previezli do nemocnice v Grenobli, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia," uviedol Movistar na sociálnej sieti X.

    Obrana pred tínedžerom

    Pogačar pre denník L'Équipe povedal, že to bolo jedno z najťažšie vybojovaných víťazstiev v kariére. Veriť si začal v momente, keď sa cez vysielačku dozvedel, že trojica vpredu nespolupracuje. 

    Vzhľadom na výrazný rozdiel musel útočiť už na začiatku stúpania, čo bola iná taktika než v predošlých dňoch, keď pomáhal Del Torovi brániť tretie miesto.

    Tentokrát ho v tom nechal sám, no Mexičan mal dobrý deň a udržal si biely dres. Svoj náskok pred Paulom Seixasom dokonca máličko zvýšil. 

    "Dav šalel. Bolo to niečo magické, no zároveň to bol jeden z mojich najťažších dní na bicykli. Som vyčerpaný, no som rád, že sa mi podarilo minimalizovať stratu," povedal 19-ročný Francúz.

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    V celkovom poradí stráca na tretieho Del Tora 24 sekúnd, čo bude chcieť v sobotnej kráľovskej etape dohnať. Pogačar však naznačil, že v 20. etape bude mať iné ciele než ďalší etapový triumf.

    "Dnes som sa chcel odvďačiť tímovým kolegom, jazdil som pre nich. Nasledujúci deň bude najťažší na tejto Tour. Budeme sa riadiť vlastným plánom.

    Postaráme sa o to, aby Isaac získal biely dres a skončil na stupňoch pre víťazov," povedal Slovinec, ktorý zápis Pantaniho prekonal o 83 sekúnd.

    Aj dvadsiata etapa končí na Alpe d'Huez, no iba v skrátenej podobe. Cyklistov čakajú tri stúpania HC kategórie, 5400 výškových metrov a tiež súboj o Cenu Henriho Desgrangea na vrchole Col du Galibier.

    Celkové poradie po 19. etape

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    67:53:00 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 7:11 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 9:42 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 10:06 min

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 13:00 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 13:09 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 15:58 min

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 21:15 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 21:30 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 23:21 min

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Štart nového ročníka Niké ligy a MONACObet ligy. Športový program na dnes (25. júl)
    dnes 00:00
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Štart nového ročníka Niké ligy a MONACObet ligy. Športový program na dnes (25. júl)
    dnes 00:00
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