    24.07.2026 14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Úžasná stíhacia jazda Pogačara. Na slávnom stúpaní zničil súperov a prvýkrát oslavuje

    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (45)
    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. júl 2026 o 17:33
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    Pogačar strácal viac ako dve minúty, no na kopci ich úplne zmazal.

    Tour de France 2026

    Výsledky 19. etapy (Gap - Alpe d'Huez, 127,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    3:17:57 hod

    2.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 6 s

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education EasyPost

    + 9 s 

    4.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    + 1:14 min

    5.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    + 2:07 min

    6.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 2:29 min

    7.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 2:41 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 2:45 min

    9.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlom CMA CGM Team

    + 2:45 min

    10.

    COL

    Harold Tejada

    XDS Astana Team

    + 3:22 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates Team sa stal víťazom 19. etapy 113. ročníka Tour de France.

    Pogačar nastúpil s viac ako dvojminútovou stratou pod najslávnejším kopcom Alpe d'Huez, ktorý meral 13,7 kilometra. Pre Slovinca to bolo prvé víťazstvo na ikonickom stúpaní v kariére.

    Zaútočil na začiatku záverečného stúpania a triumfoval o 6 sekúnd pred domácim Lennym Martinezom z Bahrain-Victorious.

    Priebežný líder celkového poradia sa stal vôbec prvým Slovincom s etapovým triumfom na Alpe d'Huez a od piateho celkového prvenstva na Tour ho delia už len dve etapy.

    Slovinec začínal stúpanie s viac ako trojminútovým mankom na silnú skupinu vrchárov vpredu, no poradilo sa mu dostihnúť ich a triumfovať.

    Fotogaléria z 19. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    45 fotografií
    Norway's Per Strand Hagenes speeds during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives at the start of the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel arrives at the start of the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Einer Rubio receives medical attention during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators wait for the riders in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wave pictures of France's Paul Seixas in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway climbs Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders in the Alpe d'Huez during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway with Quinn Simmons of the U.S., center, rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the nineteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Gap and finish in Alpe d'Huez, France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Druhý v celkovom poradí Remco Evenepoel skončil šiesty, avšak s mankom 2:29 min. na Pogačara.

    Ten má na čele už viac ako 7-minútový náskok. Tretí Richard Carapaz získal body do vrchárskej súťaže a je na čele o bod pred piatkovým víťazom, Valentin Paret-Peintre stráca 7 b.

    Priebeh 19. etapy na Tour de France 2026

    Na pretekárov čakala síce kratšia 128-kilometrová etapa, no prakticky od začiatku až do konca museli zápasiť so stúpaniami.

    Po štarte nasledoval kopec Col Bayard (dĺžka 4,7 km, priemerne 7,2 %) a profil stúpania druhej kategórie bol ako stvorený pre okamžitý únik. Ten sa aj vytvoril a do čelnej skupiny sa prebojovalo až 42 cyklistov.

    Bol medzi nimi aj Adam Yates z UAE Emirates-XRG, ktorý už vyzeral výrazne lepšie ako v uplynulých dvoch dňoch, kedy ho trápili žalúdočné problémy.

    Prekĺzli tam aj siedmy v celkovom poradí Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) a Brit Ben Healy z EF Education, ktorý bol v úniku už šiestykrát na tohtoročnej Tour.

    Po 25 km prišla na rad aj druhá vrchárska prémia. Po tom, čo domáci Paret Peintre (Soudal Quick-Step) bodoval naplno na tej úvodnej, kopcom prešiel ako prvý aj na stúpaní prvej kategórie Col du Noyer (7,2 km, 8.5 %).

    V oboch prípadoch bol za ním víťaz štvrtkovej etapy Carapaz. Paret Peintre sa tak po zisku 15 bodov dostal na čelo virtuálneho poradia bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára, Carapaz sa posunul na druhé miesto o štyri body pred Pogačara.

    VIDEO: Záverečné kilometre 19. etapy na Tour de France 2026

    Pelotón potom dovolil vedúcej skupine vytvoriť si náskok približne na úrovni 3:30 min. Vpredu ťahali najmä pretekári EF Education-EasyPost, ktorí chceli po štvrtku pridať ďalší etapový triumf.

    Náskok balíka na čele aj naďalej narastal a okrem EF Education sa o to postarala aj Visma, 60 km pred koncom mala vedúca skupina na pelotón už takmer 4 minúty.

    Úspech niektorého z pretekárov vpredu závisel od toho, čo im dovolia UAE Emirates (Pogačar) a Red Bull (Evenepoel) a či budú chcieť ísť na etapové víťazstvo.

    Nasledovala rýchlostná prémia, kde chcel už tradične uspieť Dán Mads Pedersen z Lidl Trek. Žiadny z pretekárov príliš nenamietal a 25 bodov sa mu podarilo získať bez väčších problémov.

    Pedersen mal ešte pred štvrtkovou etapou 7-bodové manko na Jaspera Philipsena, no po piatku v horách je Pedersen na čele o 57 bodov.

    Z úniku začalo po prémii odpadávať čoraz viac jazdcov. Pretekári začali stúpať na Col d'Ornon (5,4 km, 6,4%) a tentokrát tam už nebol držiteľ bodkovaného dresu Paret-Peintre. Päť bodov si preto zobral Carapaz a skresal manko na 5 b.

    Mimo hry boli Yates, Gee-West, Vacek (obaja Lidl-Trek), z Vismy Piganzoli a prekvapivo aj Pedersen. Pogačar bol v 14-člennej skupine, ktorá strácala 20 km pred koncom približne 3:50 min.

    Takmer 14 kilometrové stúpanie na ikonický Alpe d'Huez napokon začala vedúca skupina s náskokom 3:30 min.

    Rýchlo po úvodných zákrutách sa odpútala skupina kvalitných vrchárov s Carapazom, Martinezom, Seppom Kussom (Visma) a Thymenom Arensmanom (INEOS), ten napokon neudržal tempo.

    Pogačar vedel, že musí zaútočiť čo najskôr a snažil sa mu pomôcť Yates. Slovinec potom zostal sám a trojicu na čele sa mu darilo postupne dobiehať.

    Zameral sa na najstrmší úsek stúpania a na dvoch kilometroch stiahol najvýraznejšiu porciu zo straty. Carapaz nastúpil tri km pred cieľom, no nemal dostatok síl a 1700 metrov pred finišom už pri ňom bol okrem Martineza aj Pogačar.

    Slovinec ukázal, že je momentálne kráľom svetovej cyklistiky a v závere odolal. Pripísal si osemnásty triumf v sezóne, na tohtoročnej Tour už piaty a bolo to celkovo jeho 26. prvenstvo na „Starej dáme“.

    Pogačar zároveň prekonal rekord Taliana Marca Pantaniho zo stúpania na Alpe d'Huez. Vrcholom dokázal prejsť podľa predbežných výpočtov za 35:27 min. Predošlé maximum z roku 1995 vylepšil o viac ako minútu.

    „Skvelé víťazstvo. Atmosféra na kopci bola šialená a som vďačný celému tímu, dnešný triumf venujem práve jemu. Vpredu sa išlo veľmi dobrým tempom. Na stúpaní som to skúsil a šiel som úplne naplno.

    Bojoval som proti silným vrchárom, ktorí to možno trochu pretaktizovali a aj to mi pomohlo,“ vyjadril sa Slovinec v prvom televíznom rozhovore.

    V sobotu absolvujú pretekári najnáročnejšiu etapu edície. Čaká ich štart v Le Bourg-d'Oisans a po 170,9 km ich čaká finiš opäť na Alpe d'Huez, tentokrát z druhej strany.

    Celkové poradia po 19. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    67:53:00 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 7:11 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 9:42 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 10:06 min

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 13:00 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 13:09 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 15:58 min

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 21:15 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 21:30 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 23:21 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    502 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    185 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    140 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    132 b

    10.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    131 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    91 b

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    90 b

    3.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    84 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    42 b

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    37 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    34 b

    7.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    34 b

    8.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    26 b

    9.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    22 b

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    20 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    68:02:42 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 24 s

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 3:18 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 6:16 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 46:15 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:16:49 h

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:41:51 h

    8.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGM

    + 1:55:35 h

    9.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 2:09:19 h

    10.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 2:12:52 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    203:46:27 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 19:33 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 1:06:53 h

    4.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:45:33 h

    5.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:49:23 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 3:09:45 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026.
    Úžasná stíhacia jazda Pogačara. Na slávnom stúpaní zničil súperov a prvýkrát oslavuje
    dnes 17:336
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar sa stal víťazom 19. etapy na Tour de France 2026.
    Úžasná stíhacia jazda Pogačara. Na slávnom stúpaní zničil súperov a prvýkrát oslavuje
    dnes 17:336
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    Domov»Tour de France 2026»Úžasná stíhacia jazda Pogačara. Na slávnom stúpaní zničil súperov a prvýkrát oslavuje