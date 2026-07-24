Úžasná stíhacia jazda Pogačara. Na slávnom stúpaní zničil súperov a prvýkrát oslavuje

Tour de France 2026
Výsledky 19. etapy (Gap - Alpe d'Huez, 127,9 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
3:17:57 hod
2.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 6 s
3.
Richard Carapaz
EF Education EasyPost
+ 9 s
4.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
+ 1:14 min
5.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
+ 2:07 min
6.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 2:29 min
7.
Isaac del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 2:41 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 2:45 min
9.
Paul Seixas
Decathlom CMA CGM Team
+ 2:45 min
10.
Harold Tejada
XDS Astana Team
+ 3:22 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates Team sa stal víťazom 19. etapy 113. ročníka Tour de France.
- 19. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026
Pogačar nastúpil s viac ako dvojminútovou stratou pod najslávnejším kopcom Alpe d'Huez, ktorý meral 13,7 kilometra. Pre Slovinca to bolo prvé víťazstvo na ikonickom stúpaní v kariére.
Zaútočil na začiatku záverečného stúpania a triumfoval o 6 sekúnd pred domácim Lennym Martinezom z Bahrain-Victorious.
Priebežný líder celkového poradia sa stal vôbec prvým Slovincom s etapovým triumfom na Alpe d'Huez a od piateho celkového prvenstva na Tour ho delia už len dve etapy.
Slovinec začínal stúpanie s viac ako trojminútovým mankom na silnú skupinu vrchárov vpredu, no poradilo sa mu dostihnúť ich a triumfovať.
Druhý v celkovom poradí Remco Evenepoel skončil šiesty, avšak s mankom 2:29 min. na Pogačara.
Ten má na čele už viac ako 7-minútový náskok. Tretí Richard Carapaz získal body do vrchárskej súťaže a je na čele o bod pred piatkovým víťazom, Valentin Paret-Peintre stráca 7 b.
Priebeh 19. etapy na Tour de France 2026
Na pretekárov čakala síce kratšia 128-kilometrová etapa, no prakticky od začiatku až do konca museli zápasiť so stúpaniami.
Po štarte nasledoval kopec Col Bayard (dĺžka 4,7 km, priemerne 7,2 %) a profil stúpania druhej kategórie bol ako stvorený pre okamžitý únik. Ten sa aj vytvoril a do čelnej skupiny sa prebojovalo až 42 cyklistov.
Bol medzi nimi aj Adam Yates z UAE Emirates-XRG, ktorý už vyzeral výrazne lepšie ako v uplynulých dvoch dňoch, kedy ho trápili žalúdočné problémy.
Prekĺzli tam aj siedmy v celkovom poradí Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) a Brit Ben Healy z EF Education, ktorý bol v úniku už šiestykrát na tohtoročnej Tour.
Po 25 km prišla na rad aj druhá vrchárska prémia. Po tom, čo domáci Paret Peintre (Soudal Quick-Step) bodoval naplno na tej úvodnej, kopcom prešiel ako prvý aj na stúpaní prvej kategórie Col du Noyer (7,2 km, 8.5 %).
V oboch prípadoch bol za ním víťaz štvrtkovej etapy Carapaz. Paret Peintre sa tak po zisku 15 bodov dostal na čelo virtuálneho poradia bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára, Carapaz sa posunul na druhé miesto o štyri body pred Pogačara.
VIDEO: Záverečné kilometre 19. etapy na Tour de France 2026
Pelotón potom dovolil vedúcej skupine vytvoriť si náskok približne na úrovni 3:30 min. Vpredu ťahali najmä pretekári EF Education-EasyPost, ktorí chceli po štvrtku pridať ďalší etapový triumf.
Náskok balíka na čele aj naďalej narastal a okrem EF Education sa o to postarala aj Visma, 60 km pred koncom mala vedúca skupina na pelotón už takmer 4 minúty.
Úspech niektorého z pretekárov vpredu závisel od toho, čo im dovolia UAE Emirates (Pogačar) a Red Bull (Evenepoel) a či budú chcieť ísť na etapové víťazstvo.
Nasledovala rýchlostná prémia, kde chcel už tradične uspieť Dán Mads Pedersen z Lidl Trek. Žiadny z pretekárov príliš nenamietal a 25 bodov sa mu podarilo získať bez väčších problémov.
Pedersen mal ešte pred štvrtkovou etapou 7-bodové manko na Jaspera Philipsena, no po piatku v horách je Pedersen na čele o 57 bodov.
Z úniku začalo po prémii odpadávať čoraz viac jazdcov. Pretekári začali stúpať na Col d'Ornon (5,4 km, 6,4%) a tentokrát tam už nebol držiteľ bodkovaného dresu Paret-Peintre. Päť bodov si preto zobral Carapaz a skresal manko na 5 b.
Mimo hry boli Yates, Gee-West, Vacek (obaja Lidl-Trek), z Vismy Piganzoli a prekvapivo aj Pedersen. Pogačar bol v 14-člennej skupine, ktorá strácala 20 km pred koncom približne 3:50 min.
Takmer 14 kilometrové stúpanie na ikonický Alpe d'Huez napokon začala vedúca skupina s náskokom 3:30 min.
Rýchlo po úvodných zákrutách sa odpútala skupina kvalitných vrchárov s Carapazom, Martinezom, Seppom Kussom (Visma) a Thymenom Arensmanom (INEOS), ten napokon neudržal tempo.
Pogačar vedel, že musí zaútočiť čo najskôr a snažil sa mu pomôcť Yates. Slovinec potom zostal sám a trojicu na čele sa mu darilo postupne dobiehať.
Zameral sa na najstrmší úsek stúpania a na dvoch kilometroch stiahol najvýraznejšiu porciu zo straty. Carapaz nastúpil tri km pred cieľom, no nemal dostatok síl a 1700 metrov pred finišom už pri ňom bol okrem Martineza aj Pogačar.
Slovinec ukázal, že je momentálne kráľom svetovej cyklistiky a v závere odolal. Pripísal si osemnásty triumf v sezóne, na tohtoročnej Tour už piaty a bolo to celkovo jeho 26. prvenstvo na „Starej dáme“.
Pogačar zároveň prekonal rekord Taliana Marca Pantaniho zo stúpania na Alpe d'Huez. Vrcholom dokázal prejsť podľa predbežných výpočtov za 35:27 min. Predošlé maximum z roku 1995 vylepšil o viac ako minútu.
„Skvelé víťazstvo. Atmosféra na kopci bola šialená a som vďačný celému tímu, dnešný triumf venujem práve jemu. Vpredu sa išlo veľmi dobrým tempom. Na stúpaní som to skúsil a šiel som úplne naplno.
Bojoval som proti silným vrchárom, ktorí to možno trochu pretaktizovali a aj to mi pomohlo,“ vyjadril sa Slovinec v prvom televíznom rozhovore.
V sobotu absolvujú pretekári najnáročnejšiu etapu edície. Čaká ich štart v Le Bourg-d'Oisans a po 170,9 km ich čaká finiš opäť na Alpe d'Huez, tentokrát z druhej strany.
Celkové poradia po 19. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
67:53:00 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 7:11 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 10:06 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 13:00 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 13:09 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 15:58 min
8.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 21:15 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 21:30 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 23:21 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
502 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
185 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
140 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
132 b
10.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
131 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
91 b
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
90 b
3.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
84 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
42 b
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
37 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
34 b
7.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
34 b
8.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
26 b
9.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
22 b
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
20 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
68:02:42 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 24 s
3.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 3:18 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 6:16 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 46:15 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:16:49 h
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:41:51 h
8.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGM
+ 1:55:35 h
9.
Raúl García
Movistar
+ 2:09:19 h
10.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 2:12:52 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
203:46:27 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 19:33 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 1:06:53 h
4.
Decathlon CMA CGM
+ 1:45:33 h
5.
Visma Lease a Bike
+ 1:49:23 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 3:09:45 h