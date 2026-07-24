ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou, ktorá má horský profil.
Dnešná etapa patrí medzi najočakávanejšie celých pretekov. Na 128-kilometrovej trati z mesta Gap čaká pelotón jedna z najikonickejších horských skúšok v cyklistike - Alpe d’Huez.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Tour de France 2026
24.07.2026 o 14:15
19. etapa: Gap – Alpe-d'Huez
Prebiehajúci
Prenos
100km
Nyní na závodníky čeká 15 kilometrů ve sjezdu.
102km
Francouz za to vzal 300 metrů před prémií a dokázal na svém zadním kole udržet Ekvádorce a připisuje si 10 bodů. Rozdíl mezi těmito dvěma jezdci je 10 bodů. Nutno dodat, že dnes v cíli je k dispozici 20 bodů.
103km
Za pár set metrů proběhne další souboj Carapaze a Paret-Peintra.
104km
Trek střídá EF Education, kteří jedou tempo pro Carapaza.
105km
Dva kilometry na vrchol Col du Noyer. Čelní velká skupina má náskok dvě a půl minuty na balík.
106km
Z pelotonu odpadají závodníci jako Van Der Poel, Wellens či Campenaerts.
106km
Složení čelní skupiny:
UAE Emirates RXG: Yates
Visma-Lease a Bike: Armirail, Jorgensen, Kuss, Piganzoli
Red Bull-Bora-Hansgrohe: Cattaneo
Lidl-Trek: Gee-West, Pedersen, Simmons, Vacek
EF Education-EasyPost: Carapaz, Baudin, Healy, Quinn
Decathlon CMA CGM: Benoot, Riccitello
XDS Astana: Tejada
Bahrain Victorious: Martinez, Tiberi
Netcompany Ineos: Arensman, Foss, Tarling
Soudal Quick-Step: V. Paret-Peintre
Jayco AlUla: O’Connor, Engelhardt, Matthews
Uno-X Mobility: T. Johannessen, A. Johannessen
NSN: Bennet
Movistar: Castrillo, Garcia Pierna, Romo, Rubio
Cofidis: Izagirre
Pinarello Q36.5: Howson
Groupama-FDJ: Braz Afonso, Martin-Guyonnet, Pacher
Tudor: Hirschi, Storer, Voisard
Caja Rural-Seguros RGA: Berwick
UAE Emirates RXG: Yates
Visma-Lease a Bike: Armirail, Jorgensen, Kuss, Piganzoli
Red Bull-Bora-Hansgrohe: Cattaneo
Lidl-Trek: Gee-West, Pedersen, Simmons, Vacek
EF Education-EasyPost: Carapaz, Baudin, Healy, Quinn
Decathlon CMA CGM: Benoot, Riccitello
XDS Astana: Tejada
Bahrain Victorious: Martinez, Tiberi
Netcompany Ineos: Arensman, Foss, Tarling
Soudal Quick-Step: V. Paret-Peintre
Jayco AlUla: O’Connor, Engelhardt, Matthews
Uno-X Mobility: T. Johannessen, A. Johannessen
NSN: Bennet
Movistar: Castrillo, Garcia Pierna, Romo, Rubio
Cofidis: Izagirre
Pinarello Q36.5: Howson
Groupama-FDJ: Braz Afonso, Martin-Guyonnet, Pacher
Tudor: Hirschi, Storer, Voisard
Caja Rural-Seguros RGA: Berwick
107km
Tempo týmu Lidl Trek je opravdu vysoké a náskok na peloton roste ke dvěma minutám.
108km
Lidl – Trek je na čele úniku ve čtyřech lidech a diktují tempo.
109km
Derek Gee jede tempo pro Madse Pedersena, který nutně potřebuje přejet tenhle kopec a pak si dojet pro vítězství na sprinterské prémii.
109km
Začíná stoupání na Col du Noyer. Naposledy tudy Tour jela v roce 2024 a jako první přes vrchol projel Carapaz, který je i dnes v úniku.
110km
Peloton táhne Nils Politt a za ním je naskládaný vláček Bory.
112km
Únik se blíží na úpatí stoupání Col du Noyer. Náskok na peloton mají minutu a půl.
113km
Pokud se Pedersen dostane v čelní skupině na Col du Noyer, tak je velice pravděpodobné, že dojede na čele i na sprinterkou prémii, kde by mohl rozhodnout bodovací soutěž, jelikož Philipsen je až za pelotonem.
114km
Mathias Vacek je v čelní skupině.
116km
V čelní skupině je čtveřice jezdců Vismy.
119km
V celkovém pořadí je v čelní skupině nejvýše postavený Lenny Martinez (sedmé místo se ztrátou +12:50).
120km
V pelotonu se jede o něco pomaleji a Tim Wellens se dotahuje zpět.
121km
Náskok čelní skupiny na peloton je 45 sekund.
122km
Francouz díky tomuto vítězství přeskakuje Tadeje Pogačara a jde do průběžného vedení v boji o puntíkatý dres.
122km
Paret Peintre přesprintoval na pásce Carapaze a bere na Col Bayard 5 bodů. Ekvádorec bere body 3.
123km
Na čele je nakonec 42 jezdců včetně Pedersena, Yatese, Carapaze či Paret-Peintra.
124km
V týmu UAE je patrné, že není vše v pořádku. Z pelotonu vypadl Tim Wellens i Florian Vermeersch.
124km
Peloton se v jedné třetině roztrhl a na čele je kolem 40 závodníků, kteří mají na peloton kolem dvaceti sekund.
125km
Naopak z pelotonu vypadává velké množství sprinterů a jejich rozjížděčů.
125km
Vedoucí čtveřice byla dojeta.
125km
K čelní čtveřici se blíží velká část pelotonu.
126km
Desetivteřinový náskok má Gee, Tobias Johannessen, Healy a Quinn.
126km
Lehký náskok si vypracovává právě tato dvojice společně s Johannessenem a Derekem Gee.
126km
Na čele pelotonu je dvojice EF Education a k nim ještě jezdec Trek.
127km
Hned v úvodu odpadá Olav Kooij.
127km
Ihned od začátku začínají jezdci stoupat na Col Bayard.
START
Devatenáctá etapa byla právě odstartována!
V Gapu naměříme příjemných 24 stupňů.
Úvodní neutrální část etapy má přes pět kilometrů.
Závodníci se už hromadí na startu neutrálního startu.
Pořadí Tour de France po 18. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates-XRG 64:35:13 hodiny
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-BORA-hansgrohe +4:32
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +6:51
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +7:11
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +9:22
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek +10:14
7. Lenny Martinez (FRA) Bahrain-Victorious +12:50
8. Tom Pidcock (GBR) Pinarello–Q36,5 Pro Cycling Team +12:58
9. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +14:04
10. Richard Carapaz (ECU) EF Education-Easypost +21:00
...
48. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +2:27:59
109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +4:00:07
142. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +4:42:10
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates-XRG 64:35:13 hodiny
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-BORA-hansgrohe +4:32
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +6:51
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +7:11
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +9:22
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek +10:14
7. Lenny Martinez (FRA) Bahrain-Victorious +12:50
8. Tom Pidcock (GBR) Pinarello–Q36,5 Pro Cycling Team +12:58
9. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +14:04
10. Richard Carapaz (ECU) EF Education-Easypost +21:00
...
48. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +2:27:59
109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +4:00:07
142. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +4:42:10
Neutrální start etapy je plánován na 14:00. Samotný start bude ve 14:15.
V dnešní etapě budou muset jezdci najet "pouhých" 128 kilometrů, ale na nich je čekají hned čtyři horské prémie a především dojezd na Alpe-d'Huez známý svými serpentinami.
Od prvních metrů etapy začne peloton stoupat na Col Bayard, který je hodnocen jako prémie druhé kategorie (4,7km, 7,2%). Následuje krátký sjezd o 300 výškových metrů dolů a začne výjezd na prémii první kategorie Col du Noyer (7,2km, 8,5%). Po této prémii následuje zvlněný sedmdesátikilometrový přejezd pod Col d´Ornon (5,4km, 6,4%). Po sjezdu z této prémie druhé kategorie začne stoupání na Alpe-d'Huez. Tohle legendární stoupání je hodnoceno jako prémie mimořádné kategorie (13,8km, 8,1%).
Od prvních metrů etapy začne peloton stoupat na Col Bayard, který je hodnocen jako prémie druhé kategorie (4,7km, 7,2%). Následuje krátký sjezd o 300 výškových metrů dolů a začne výjezd na prémii první kategorie Col du Noyer (7,2km, 8,5%). Po této prémii následuje zvlněný sedmdesátikilometrový přejezd pod Col d´Ornon (5,4km, 6,4%). Po sjezdu z této prémie druhé kategorie začne stoupání na Alpe-d'Huez. Tohle legendární stoupání je hodnoceno jako prémie mimořádné kategorie (13,8km, 8,1%).
Hezké páteční odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Tour de France jde do závěrečného víkendu, kde se vše rozhodne. Dnes i zítra čekají na závodníky náročné horské etapy, které se pojedou v Alpách a obě budou končit v horském středisku Alpe-d'Huez.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:15.