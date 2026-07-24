    24.07.2026 14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Live
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.
    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|24. júl 2026 o 11:15
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou, ktorá má horský profil.

    Dnešná etapa patrí medzi najočakávanejšie celých pretekov. Na 128-kilometrovej trati z mesta Gap čaká pelotón jedna z najikonickejších horských skúšok v cyklistike - Alpe d’Huez.

    Kde sledovať Tour de France?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Tour de France  2026
    24.07.2026 o 14:15
    19. etapa: Gap – Alpe-d'Huez
    Prebiehajúci
    Prenos
    100km
    Nyní na závodníky čeká 15 kilometrů ve sjezdu.
    102km
    importantFrancouz za to vzal 300 metrů před prémií a dokázal na svém zadním kole udržet Ekvádorce a připisuje si 10 bodů. Rozdíl mezi těmito dvěma jezdci je 10 bodů. Nutno dodat, že dnes v cíli je k dispozici 20 bodů.
    103km
    Za pár set metrů proběhne další souboj Carapaze a Paret-Peintra.
    104km
    Trek střídá EF Education, kteří jedou tempo pro Carapaza.
    105km
    Dva kilometry na vrchol Col du Noyer. Čelní velká skupina má náskok dvě a půl minuty na balík.
    106km
    Z pelotonu odpadají závodníci jako Van Der Poel, Wellens či Campenaerts.
    106km
    Složení čelní skupiny:

    UAE Emirates RXG: Yates
    Visma-Lease a Bike: Armirail, Jorgensen, Kuss, Piganzoli
    Red Bull-Bora-Hansgrohe: Cattaneo
    Lidl-Trek: Gee-West, Pedersen, Simmons, Vacek
    EF Education-EasyPost: Carapaz, Baudin, Healy, Quinn
    Decathlon CMA CGM: Benoot, Riccitello
    XDS Astana: Tejada
    Bahrain Victorious: Martinez, Tiberi
    Netcompany Ineos: Arensman, Foss, Tarling
    Soudal Quick-Step: V. Paret-Peintre
    Jayco AlUla: O’Connor, Engelhardt, Matthews
    Uno-X Mobility: T. Johannessen, A. Johannessen
    NSN: Bennet
    Movistar: Castrillo, Garcia Pierna, Romo, Rubio
    Cofidis: Izagirre
    Pinarello Q36.5: Howson
    Groupama-FDJ: Braz Afonso, Martin-Guyonnet, Pacher
    Tudor: Hirschi, Storer, Voisard
    Caja Rural-Seguros RGA: Berwick
    107km
    Tempo týmu Lidl Trek je opravdu vysoké a náskok na peloton roste ke dvěma minutám.
    108km
    Lidl – Trek je na čele úniku ve čtyřech lidech a diktují tempo.
    109km
    Derek Gee jede tempo pro Madse Pedersena, který nutně potřebuje přejet tenhle kopec a pak si dojet pro vítězství na sprinterské prémii.
    109km
    Začíná stoupání na Col du Noyer. Naposledy tudy Tour jela v roce 2024 a jako první přes vrchol projel Carapaz, který je i dnes v úniku.
    110km
    Peloton táhne Nils Politt a za ním je naskládaný vláček Bory.
    112km
    Únik se blíží na úpatí stoupání Col du Noyer. Náskok na peloton mají minutu a půl.
    113km
    Pokud se Pedersen dostane v čelní skupině na Col du Noyer, tak je velice pravděpodobné, že dojede na čele i na sprinterkou prémii, kde by mohl rozhodnout bodovací soutěž, jelikož Philipsen je až za pelotonem.
    114km
    importantMathias Vacek je v čelní skupině.
    116km
    V čelní skupině je čtveřice jezdců Vismy.
    119km
    V celkovém pořadí je v čelní skupině nejvýše postavený Lenny Martinez (sedmé místo se ztrátou +12:50).
    120km
    V pelotonu se jede o něco pomaleji a Tim Wellens se dotahuje zpět.
    121km
    Náskok čelní skupiny na peloton je 45 sekund.
    122km
    Francouz díky tomuto vítězství přeskakuje Tadeje Pogačara a jde do průběžného vedení v boji o puntíkatý dres.
    122km
    Paret Peintre přesprintoval na pásce Carapaze a bere na Col Bayard 5 bodů. Ekvádorec bere body 3.
    123km
    Na čele je nakonec 42 jezdců včetně Pedersena, Yatese, Carapaze či Paret-Peintra.
    124km
    V týmu UAE je patrné, že není vše v pořádku. Z pelotonu vypadl Tim Wellens i Florian Vermeersch.
    124km
    Peloton se v jedné třetině roztrhl a na čele je kolem 40 závodníků, kteří mají na peloton kolem dvaceti sekund.
    125km
    Naopak z pelotonu vypadává velké množství sprinterů a jejich rozjížděčů.
    125km
    Vedoucí čtveřice byla dojeta.
    125km
    K čelní čtveřici se blíží velká část pelotonu.
    126km
    Desetivteřinový náskok má Gee, Tobias Johannessen, Healy a Quinn.
    126km
    Lehký náskok si vypracovává právě tato dvojice společně s Johannessenem a Derekem Gee.
    126km
    Na čele pelotonu je dvojice EF Education a k nim ještě jezdec Trek.
    127km
    Hned v úvodu odpadá Olav Kooij.
    127km
    Ihned od začátku začínají jezdci stoupat na Col Bayard.
    START
    Devatenáctá etapa byla právě odstartována!
    V Gapu naměříme příjemných 24 stupňů.
    Úvodní neutrální část etapy má přes pět kilometrů.
    Závodníci se už hromadí na startu neutrálního startu.
    Pořadí Tour de France po 18. etapě (žlutý trikot):
    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates-XRG 64:35:13 hodiny
    2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-BORA-hansgrohe +4:32
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +6:51
    4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +7:11
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +9:22
    6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek +10:14
    7. Lenny Martinez (FRA) Bahrain-Victorious +12:50
    8. Tom Pidcock (GBR) Pinarello–Q36,5 Pro Cycling Team +12:58
    9. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +14:04
    10. Richard Carapaz (ECU) EF Education-Easypost +21:00
    ...
    48. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +2:27:59
    109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +4:00:07
    142. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +4:42:10
    Neutrální start etapy je plánován na 14:00. Samotný start bude ve 14:15.
    V dnešní etapě budou muset jezdci najet "pouhých" 128 kilometrů, ale na nich je čekají hned čtyři horské prémie a především dojezd na Alpe-d'Huez známý svými serpentinami.

    Od prvních metrů etapy začne peloton stoupat na Col Bayard, který je hodnocen jako prémie druhé kategorie (4,7km, 7,2%). Následuje krátký sjezd o 300 výškových metrů dolů a začne výjezd na prémii první kategorie Col du Noyer (7,2km, 8,5%). Po této prémii následuje zvlněný sedmdesátikilometrový přejezd pod Col d´Ornon (5,4km, 6,4%). Po sjezdu z této prémie druhé kategorie začne stoupání na Alpe-d'Huez. Tohle legendární stoupání je hodnoceno jako prémie mimořádné kategorie (13,8km, 8,1%).
    Hezké páteční odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Tour de France jde do závěrečného víkendu, kde se vše rozhodne. Dnes i zítra čekají na závodníky náročné horské etapy, které se pojedou v Alpách a obě budou končit v horském středisku Alpe-d'Huez.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:15.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    Live
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:15
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    19. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:15
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