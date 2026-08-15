Slávny klub má veľké problémy. Preradili ho do šiestej ligy, hrozí mu súdna likvidácia

Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux, niekdajší šesťnásobný majster krajiny, sa dostal o ďalší krok bližšie k možnému zániku.
Francúzsky národný olympijský a športový výbor (CNOSF) najnovšie zamietol jeho odvolanie proti vylúčeniu z celoštátnych súťaží. Rozhodnutie oznámili klubu v piatok, potvrdil jeho viceprezident Arnaud De Carli.
Bordeaux tak nebude môcť v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť vo štvrtej najvyššej súťaži, ako pôvodne dúfalo, a namiesto toho ho preradili až do šiestej ligy. Nad klubom zároveň visí hrozba súdnej likvidácie.
Girondins má teraz 15-dňovú lehotu na podanie ďalšieho odvolania, štvrtá najvyššia súťaž sa však začne už o týždeň 22. augusta.
Klub potrestali za to, že nedokázal zabezpečiť približne desať miliónov eur potrebných na pokrytie finančného roka 2025/2026, financovanie sezóny 2026/2027 a splácanie dlhov. Informovala o tom agentúra AFP.
Bordeaux patrilo v minulosti medzi popredné francúzske kluby. V jeho drese pôsobil v rokoch 1992 až 1996 napríklad aj Zinedine Zidane, súčasný tréner francúzskej reprezentácie.