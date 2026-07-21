    21.07.2026 13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
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    individuálna časovka
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    Majster sveta, Európy aj olympijský šampión v časovke. Belgičan útočí na ďalší etapový triumf

    Belgický cyklista Remco Evenepoel (vľavo) oslavuje v cieli pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese.
    Belgický cyklista Remco Evenepoel (vľavo) oslavuje v cieli pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|21. júl 2026 o 07:06
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    Belgická hviezda vyhrala v nedeľu etapu a dnes ide do svojej najsilnejšej disciplíny.

    Belgický cyklista Remco Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavrín za sebou a pokúsi sa znížiť svoje manko na vedúceho slovinského suveréna Tadeje Pogačara.

    Pred dnešnou časovkou jednotlivcov zaostáva za obhajcom titulu na druhom mieste priebežného poradia o rovných päť minút.

    Po nedeľňajšom víťazstve na Plateau de Solaison bude Evenepoel po pondelňajšom voľne jasným favoritom aj dnes vo svojej silnej disciplíne, v ktorej je úradujúcim majstrom sveta, Európy aj olympijským šampiónom.

    Trasa dlhá 26,1 kilometra povedie pozdĺž Ženevského jazera z Évian-les-Bains do Thonon-les-Bains.

    Trať by však mohla vyhovovať aj Pogačarovi, pretože zahŕňa stúpanie druhej kategórie na Côte de Larringes.

    Priebežne tretí Mexičan Isaac del Toro stráca na svojho tímového kolegu Pogačara ďalších 58 sekúnd. Najlepší z Čechov, časovkársky majster republiky Mathias Vacek figuruje na 50. mieste s odstupom 2:14:35 hodiny.

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