ONLINE: 16. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú šestnástou etapou.
Cyklisti dnes absolvujú 16. etapu Tour de France 2026 z Évian-les-Bains do Thonon-les-Bains na zvlnenej trati dlhej 26,1 kilometra.
Tretí a záverečný blok podujatia odštartuje individuálna časovka, ktorá preverí jazdcov.
Kde dnes sledovať Tour de France 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 16. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Tour de France 2026
21.07.2026 o 13:00
16. etapa: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (ind. časovka)
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 15. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 55:41:31
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +5:58
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +6:23
5. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:48
6. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +7:28
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +9:38
8. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +10:28
9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:19
10. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +19:26
...
50. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:14:35
124. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +3:50:48
143. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:08:02
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 55:41:31
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +5:58
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +6:23
5. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:48
6. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +7:28
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +9:38
8. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +10:28
9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:19
10. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +19:26
...
50. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:14:35
124. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +3:50:48
143. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:08:02
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 55:47:29
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +25
3. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +1:30
4. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +4:30
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +18:44
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:08:37
31. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:02:04
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 55:47:29
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +25
3. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +1:30
4. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +4:30
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +18:44
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:08:37
31. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:02:04
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 417
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 386
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 210
...
27. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
32. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
37. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 37
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 417
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 386
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 210
...
27. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
32. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
37. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 37
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 67
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 45
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 39
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 34
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 31
...
28. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 67
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 45
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 39
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 34
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 31
...
28. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 167:15:39
2. UAE Emirates – XRG +3:19
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +47:39
4. Visma | Lease a Bike +1:23:40
5. Decathlon CMA CGM +1:36:54
1. Lidl – Trek 167:15:39
2. UAE Emirates – XRG +3:19
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +47:39
4. Visma | Lease a Bike +1:23:40
5. Decathlon CMA CGM +1:36:54
Na trať by se mělo postavit 166 jezdců, kromě Vingegaarda mezi nimi není ani vítěz tří letošních sprinterských etap Tim Merlier, který v neděli také nedokončil.
Startuje se v obráceném pořadí podle celkového hodnocení Tour de France a odstupy mezi jednotlivými jezdci budou protaženy na minutu a půl. Nejlepší patnáctka pak bude startovat v dvouminutových intervalech. Závod zahájí držitel „červené lucerny“ Kamil Gradek přesně ve 13:00, start Tadeje Pogačara je plánován na 17:15. Očekává se čas okolo 35 minut, pokud samozřejmě nějak neovlivní časovku počasí.
Ještě si povězme startovní časy českých cyklistů – Pavel Bittner 13:34:30, Jakub Otruba 14:03:00 a Mathias Vacek 15:54:00.
Startuje se v obráceném pořadí podle celkového hodnocení Tour de France a odstupy mezi jednotlivými jezdci budou protaženy na minutu a půl. Nejlepší patnáctka pak bude startovat v dvouminutových intervalech. Závod zahájí držitel „červené lucerny“ Kamil Gradek přesně ve 13:00, start Tadeje Pogačara je plánován na 17:15. Očekává se čas okolo 35 minut, pokud samozřejmě nějak neovlivní časovku počasí.
Ještě si povězme startovní časy českých cyklistů – Pavel Bittner 13:34:30, Jakub Otruba 14:03:00 a Mathias Vacek 15:54:00.
Na březích Ženevského jezera 26,1 km dlouhá trať časovky začíná i končí, ale mezi Évianem a Thononem jezdci absolvují poměrně náročný přejezd Larringeského kopce, kam od startu vystoupají 9,6 km s průměrným sklonem 4,2%. Tam je umístěn druhý ze tří mezičasů a zároveň vrchařská prémie 2. kategorie.
Ve druhé třetině trati budou zase sjíždět dolů a následuje závěrečných 9 km po rovině, nejprve údolím řeky Dranse a poté ulicemi Thononu s několika ostrými obraty a zatáčkami.
Ve druhé třetině trati budou zase sjíždět dolů a následuje závěrečných 9 km po rovině, nejprve údolím řeky Dranse a poté ulicemi Thononu s několika ostrými obraty a zatáčkami.
Po volném dni, kdy cyklisté vstřebávali odstoupení druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda kvůli zlomenině klíční kosti po pádu v závěru 15. etapy, začíná poslední závodní týden letošní Tour de France časovkou jednotlivců. Největším favoritem bude určitě vítěz nedělního dojezdu na Plateau de Solaison a nově i druhý závodník celkového pořadí Remco Evenepoel, který v minulosti již dvě časovky na Tour ovládl. Kromě jasného vedoucího muže a obhájce prvenství Tadeje Pogačara na vítězství pomýšlí snad už jen časovkářský specialista Filippo Ganna, překvapit může nejmladší jezdec v pelotonu Paul Seixas, Florian Lipowitz, Juan Ayuso či další specialisté na časovku jako jsou Joshua Tarling, Brandon McNulty, Lucas Plapp, ale i Isaac del Toro, protože profil letošní etapy je přece jen poměrně neobvyklý.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.