Posledná etapa Tour nebude mať ani 100 kilometrov. Organizátori chcú odľahčiť zdravotníkov

Nedeľňajšia záverečná etapa Tour de France bude skrátená zo 133 na 89 kilometrov. Organizátori sa rozhodli uľaviť záchranným zložkám bojujúcim s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré sužujú Francúzsko na viacerých miestach, najmä v departemente Gironde.
Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili usporiadatelia spoločne s parížskou policajnou prefektúrou.
Tímy sa v nedeľu predstavia v pôvodnom mieste štartu v Thoiry, potom ale autobusy prevezú cyklistov priamo do Paríža.
O 17.50 pelotón odštartuje z cieľovej čiary a absolvuje najprv dve kolá na Champs-Élysées, kým sa vydá na okruh cez Montmartre. Dojazd do cieľa sa očakáva okolo 19:45.
"Záchranné zložky sú plne mobilizované na boj s požiarmi, zatiaľ čo jednotky vnútornej bezpečnosti pracujú na zabezpečení postihnutých oblastí a ochrane obyvateľstva.
V tejto súvislosti sa minister vnútra rozhodol presunúť niektoré zložky pôvodne určené na zabezpečenie bezpečnosti záverečnej etapy Tour de France, aby posilnil zdroje nasadené v oblastiach postihnutých požiarmi," stojí vo vyhlásení.
Mimoriadne silné požiare zúriace v juhozápadnom Francúzsku už si v minulých dňoch vyžiadali preventívnu evakuáciu mnohých obcí v okolí Bordeaux. Opatrenie sa dotklo takmer 200.000 ľudí, oheň spálil už viac ako 36.000 hektárov.