    26.07.2026 16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
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    rovinatý

    Posledná etapa Tour nebude mať ani 100 kilometrov. Organizátori chcú odľahčiť zdravotníkov

    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Cyklisti počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|25. júl 2026 o 16:34
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    Tímy sa v nedeľu predstavia v pôvodnom mieste štartu v Thoiry.

    Nedeľňajšia záverečná etapa Tour de France bude skrátená zo 133 na 89 kilometrov. Organizátori sa rozhodli uľaviť záchranným zložkám bojujúcim s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré sužujú Francúzsko na viacerých miestach, najmä v departemente Gironde.

    Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili usporiadatelia spoločne s parížskou policajnou prefektúrou.

    Tímy sa v nedeľu predstavia v pôvodnom mieste štartu v Thoiry, potom ale autobusy prevezú cyklistov priamo do Paríža.

    O 17.50 pelotón odštartuje z cieľovej čiary a absolvuje najprv dve kolá na Champs-Élysées, kým sa vydá na okruh cez Montmartre. Dojazd do cieľa sa očakáva okolo 19:45.

    "Záchranné zložky sú plne mobilizované na boj s požiarmi, zatiaľ čo jednotky vnútornej bezpečnosti pracujú na zabezpečení postihnutých oblastí a ochrane obyvateľstva.

    V tejto súvislosti sa minister vnútra rozhodol presunúť niektoré zložky pôvodne určené na zabezpečenie bezpečnosti záverečnej etapy Tour de France, aby posilnil zdroje nasadené v oblastiach postihnutých požiarmi," stojí vo vyhlásení.

    Mimoriadne silné požiare zúriace v juhozápadnom Francúzsku už si v minulých dňoch vyžiadali preventívnu evakuáciu mnohých obcí v okolí Bordeaux. Opatrenie sa dotklo takmer 200.000 ľudí, oheň spálil už viac ako 36.000 hektárov.

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    dnes 16:3410
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