    Prešov sa vrátil do nižšej súťaže tesnou výhrou. V derby mu pomohla červená karta súpera

    Momentka zo zápasu Humenné - Prešov.
    Momentka zo zápasu Humenné - Prešov. (Autor: X/Ján Matis)
    TASR|25. júl 2026 o 18:31 (aktualizované 25. júl 2026 o 20:36)
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    Prešov rozhodol až v poslednej minúte riadnej hracej doby.

    Futbalisti FC Tatran Prešov sa po roku v najvyššej slovenskej súťaži vrátili do druhej ligy.

    V úvodnom kole jej nového ročníka zvíťazili v sobotnom východoslovenskom súboji na ihrisku FK Humenné 2:1, keď v 90. minúte rozhodol o triumfe hostí striedajúci Landing Sagna.

    Tatran tak zužitkoval početnú prevahu, v 58. minúte videl červenú kartu ešte za bezgólového stavu hráč Humenného Nikolas Bajus.

    Do sezóny vstúpil víťazne aj Liptovský Mikuláš, ktorý v Bytči uštedril domácemu nováčikovi debakel 5:0.

    Ďalší nováčik Slovan Galanta v domácom prostredí remizoval 1:1 s minulosezónnym účastníkom baráže zo Zvolena.

    Považská Bystrica na domácom trávniku po troch góloch v rozmedzí 9 minút v prvom polčase zdolala bratislavský Inter 3:1 a Lehota pod Vtáčnikom si po 6-gólovej prestrelke rozdelila body s Pohroním (3:3).

    MONACObet liga - 1. kolo

    FK Humenné - FC Tatran Prešov 1:2 (0:0)

    Góly: 76. Straka - 68. Suchý, 90. Sagna. Rozhodcovia: Dzivjak - Hrebeňár, Gallik, ČK: 58. Bajus (Humenné, po 2. ŽK), ŽK: Vasiľ, Vyšnevsky - Župa, Knurovský

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava 3:1 (3:0)

    Góly: 32. Mynář, 38. Božik, 41. Javorček - 77. Čelko (vlastný). Rozhodcovia: Čiernik - Kuba, Cisko, ŽK: Mašlej, Čelko - Straka, Kušnír, 1155 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    MFK Bytča - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:5 (0:2)

    Góly: 8. Chlepko, 13. Okonji, 81. Daneji, 87. Laura (z 11 m), 89. Macejko. Rozhodcovia: Malárik - Štrbo, Košecký, ČK: 78. Falcao (Bytča, po 2. ŽK), ŽK: Haruna, Falcao (obaja Bytča), 620 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    FC Slovan Galanta - MFK Zvolen 1:1 (0:1)

    Góly: 68. Macák - 28. Gono. Rozhodcovia: Smolák - Straka, Poruban, ŽK: Balog, Patrnčiak (obaja Galanta), 585 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie 3:3 (1:1)

    Góly: 24. Hodúr, 56. Sibanda, 90. Dmitrovič (z 11 m) - 44. a 62. Kuzma, 85. Michlík. Rozhodcovia: Očenáš - Bereš, Hrobárik, ŽK: Kambi, Jatta, Okunola - Kuťka, Ivan, Port, Jobe, Abdo, 950 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tabuľka II. ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    2
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    4
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    5
    FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    6
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    7
    FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    8
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    15
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    16
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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