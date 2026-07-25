Prešov sa vrátil do nižšej súťaže tesnou výhrou. V derby mu pomohla červená karta súpera

Futbalisti FC Tatran Prešov sa po roku v najvyššej slovenskej súťaži vrátili do druhej ligy.
V úvodnom kole jej nového ročníka zvíťazili v sobotnom východoslovenskom súboji na ihrisku FK Humenné 2:1, keď v 90. minúte rozhodol o triumfe hostí striedajúci Landing Sagna.
Tatran tak zužitkoval početnú prevahu, v 58. minúte videl červenú kartu ešte za bezgólového stavu hráč Humenného Nikolas Bajus.
Do sezóny vstúpil víťazne aj Liptovský Mikuláš, ktorý v Bytči uštedril domácemu nováčikovi debakel 5:0.
Ďalší nováčik Slovan Galanta v domácom prostredí remizoval 1:1 s minulosezónnym účastníkom baráže zo Zvolena.
Považská Bystrica na domácom trávniku po troch góloch v rozmedzí 9 minút v prvom polčase zdolala bratislavský Inter 3:1 a Lehota pod Vtáčnikom si po 6-gólovej prestrelke rozdelila body s Pohroním (3:3).
MONACObet liga - 1. kolo
FK Humenné - FC Tatran Prešov 1:2 (0:0)
Góly: 76. Straka - 68. Suchý, 90. Sagna. Rozhodcovia: Dzivjak - Hrebeňár, Gallik, ČK: 58. Bajus (Humenné, po 2. ŽK), ŽK: Vasiľ, Vyšnevsky - Župa, Knurovský
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MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava 3:1 (3:0)
Góly: 32. Mynář, 38. Božik, 41. Javorček - 77. Čelko (vlastný). Rozhodcovia: Čiernik - Kuba, Cisko, ŽK: Mašlej, Čelko - Straka, Kušnír, 1155 divákov
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MFK Bytča - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:5 (0:2)
Góly: 8. Chlepko, 13. Okonji, 81. Daneji, 87. Laura (z 11 m), 89. Macejko. Rozhodcovia: Malárik - Štrbo, Košecký, ČK: 78. Falcao (Bytča, po 2. ŽK), ŽK: Haruna, Falcao (obaja Bytča), 620 divákov
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FC Slovan Galanta - MFK Zvolen 1:1 (0:1)
Góly: 68. Macák - 28. Gono. Rozhodcovia: Smolák - Straka, Poruban, ŽK: Balog, Patrnčiak (obaja Galanta), 585 divákov
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FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie 3:3 (1:1)
Góly: 24. Hodúr, 56. Sibanda, 90. Dmitrovič (z 11 m) - 44. a 62. Kuzma, 85. Michlík. Rozhodcovia: Očenáš - Bereš, Hrobárik, ŽK: Kambi, Jatta, Okunola - Kuťka, Ivan, Port, Jobe, Abdo, 950 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>