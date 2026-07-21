Nočné dopingové kontroly na Tour pokračujú. Pred časovkou zobudili aj tím favorita

Kritizované nočné dopingové kontroly na Tour de France pokračovali aj po pondelkovom voľnom dni.
Pred dnešnou časovkou jednotlivcov vzbudili komisári okrem iného jazdcov stajne Red Bull-Bora hansgrohe vrátane veľkého favorita 16. etapy Belgičana Remca Evenepoela, ktorý na druhom mieste priebežného poradia stráca päť minút na slovinského lídra Tadeje Pogačara.
"Aj my sme mali dnes v noci návštevu. Niektorí jazdci už spali a museli na kontrolu, "povedal manažér tímu Ralph Denk v rozhovore pre televíznu stanicu ZDF.
Hoci pripustil, že podobný postup komplikuje jazdcom regeneráciu, vyjadril pre nočné kontroly pochopenie.
"V cyklistike máme za sebou temnú minulosť, preto je dobré, že sa testy vykonávajú. Predpisy nočné testy umožňujú. Zabezpečuje to, že náš šport zostane čistý a bude dôveryhodný. Toto k tomu jednoducho patrí, "konštatoval.
Cez víkend boli cieľom nočných kontrol obhajca titulu Pogačar a jeho hlavný vyzývateľ Jonas Vingegaard.
Dánsky dvojnásobný šampión Tour mal následne v nedeľu pád a so zlomeninou kľúčnych kostí musel zo pretekov odstúpiť.
Postup komisárov potom vyvolal silnú kritiku a mnoho jazdcov ho označilo za neľudský. Asociácia profesionálnych cyklistov vyzvala na reformu kontrol.
Medzinárodná testovacia agentúra (ITA), ktorá je za kontroly zodpovedná, svoj postup obhajovala a zastavenie našla aj u niektorých bývalých jazdcov.
"Testovanie o dve hodiny ráno je jedným z veľmi účinných spôsobov ako zabrániť mikrodávkovaniu peptidov (EPO, hGH) a testosterónu," povedal.
Napísal na sociálnych sieťach Jonathan Vaughters, súčasný šéf stajne Cannondale-EF a bývalý tímový kolega nechvalne presláveného Lance Armstronga, ktorý sa k užívaniu zakázaných látok počas kariéry v minulosti priznal.
"Keby nás UCI testovala o druhej ráno? Všetci by sme boli v treste a ušetrili by sme športu 25 rokov drámu, "dodal k temnej dopingovej minulosti cyklistiky.