Posledná etapa na Tour de France či Veľká cena Maďarska. Športový program na dnes (26. júl)

Športový program na nedeľu, 26. júla
Futbal
- 17:00 MŠK Žilina - FC Košice, 1. kolo Niké ligy
- 17:00 MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 1. kolo Niké ligy
- 19:00 MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava, 1. kolo Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce, 1. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - FC Petržalka, 1. kolo MONACObet ligy
- 15:00 SK Slavia Praha – 1. FC Slovácko, 1. kolo českej ligy
- 17:30 FK Jablonec – SK Sigma Olomouc, 1. kolo českej ligy
- 20:00 FC Hradec Králové – FK Pardubice, 1. kolo českej ligy
- 16:30 Karlsruher SC - Inter Miláno prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Sevilla FC - UD Ceuta, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 16:25 21. etapa: Thoiry – Paríž Champs-Élysées (133,0 km), Tour de France 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (ČR)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)
Motorizmus
- 15:00 VC Maďarska
Basketbal
- 13:00 Slovensko - Dánsko, ME hráčov do 18 rokov/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Srbsko - Turecko, ME hráčov do 18 rokov
Volejbal
- 10:00 zápas o 3. miesto, Liga národov žien
- 14:00 finále, Liga národov žien
Strelectvo
- 7:00 ľubovoľná malokalibrovka 3x20 muži - finále, SP (Chang-čou/Čína)
- 9:30 vzduchová pištoľ muži - finále, SP (Chang-čou/Čína)
Šerm
- 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku
TV program: nedeľa, 26. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.