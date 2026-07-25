Posledná etapa na Tour de France či Veľká cena Maďarska. Športový program na dnes (26. júl)

Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 26. júla. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 26. júla

Futbal

  • 17:00 MŠK Žilina - FC Košice, 1. kolo Niké ligy
  • 17:00 MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 1. kolo Niké ligy
  • 19:00 MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava, 1. kolo Niké ligy

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce, 1. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 MŠK Žilina B - FC Petržalka, 1. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 SK Slavia Praha – 1. FC Slovácko, 1. kolo českej ligy
  • 17:30 FK Jablonec – SK Sigma Olomouc, 1. kolo českej ligy
  • 20:00 FC Hradec Králové – FK Pardubice, 1. kolo českej ligy

  • 16:30 Karlsruher SC - Inter Miláno prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:00 Sevilla FC - UD Ceuta, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Cyklistika

Tenis

  • Turnaj WTA v Prahe (ČR)
  • Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
  • Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
  • Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)

Motorizmus

  • 15:00 VC Maďarska

Basketbal

Volejbal

  • 10:00 zápas o 3. miesto, Liga národov žien
  • 14:00 finále, Liga národov žien

Strelectvo

  • 7:00 ľubovoľná malokalibrovka 3x20 muži - finále, SP (Chang-čou/Čína)
  • 9:30 vzduchová pištoľ muži - finále, SP (Chang-čou/Čína)

Šerm

  • 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku
TV program: nedeľa, 26. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Ostatné športy

    Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
    Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
    Posledná etapa na Tour de France či Veľká cena Maďarska. Športový program na dnes (26. júl)
    dnes 00:00
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