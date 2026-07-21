Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit

Tour de France 2026
Výsledky - 16. etapa, časovka (Evian les Bains - Thonon les Bains, 26,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
32:19 min
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
+ 28 s
3.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 1:04 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 1:16 min
5.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 1:21 min
6.
Mattia Cattaneo
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 1:42 min
7.
Thymen Arensman
Netcompany INEOS
+ 1:47 min
8.
Bruno Armirail
Visma Lease a Bike
+ 1:55 min
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 2:00 min
10.
Joshua Tarling
Netcompany INEOS
+ 2:02 min
Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull Bora-hansgrohe sa stal víťazom utorkovej 16. etapy Tour de France 2026, ktorou bola individuálna časovka na 26,1 km so štartom v Évian les Bains a cieľom v Thonon les Bains.
- 16. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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V cieli mal náskok 28,4 sekundy pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom z UAE Team Emirates, ktorý si pohodlne udržal vedúcu priečku v celkovom hodnotení. Tretí skončil Dán Mattias Skjelmose z Lidlu-Trek s mankom 1,04 s.
Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného favorita na triumf v etape. Úradujúci olympijský šampión i majster sveta v časovke v ideálnom slnečnom počasí na ťažkej trati neurobil žiadnu chybu a zapísal si druhé prvenstvo na tohtoročnej Tour.
VIDEO: Zábery zo 16. etapy na Tour de France 2026
Nadviazal na úspech v nedeľnej 15. etape. Pogačar predviedol kvalitnú jazdu a ako jediný sa dokázal držať časovo na dohľad Evenepoela.
Po polovici trate mal manko 14 sekúnd, Skjelmose zaostával už o 55. Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipowitz z tímu Red Bull Bora-hansgrohe, piaty muž po nedeli spadol a odstúpil z pretekov.
Priebeh 16. etapy na Tour de France 2026
Časovka mala náročný profil. Hneď v úvode pripravili organizátori stúpanie na Cote de Larringes, ktoré malo 9,7 km a priemerný sklon 4,3 percenta a bolo zároveň vrchárskou prémiou druhej kategórie.
Cyklisti sa vďaka nemu dostali z výšky 390 metrov nad morom na štarte na 799. Následne prišlo na radu klesanie a záverečných 9 km bolo po rovine s miernym klesaním. Cieľ bol vo výške 392 m.n.m.
Na štvrtej priečke finišoval Paul Seixas z Decathlonu (+1,16), 19-ročný francúzsky talent potvrdil ambíciu získať biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, no ten si udržal Isaac del Toro (SAE), ktorý za ním zaostal iba o päť sekúnd a patrila mu 5. priečka.
Mexičanovi naďalej patrí aj 3. priečka v celkovom poradí. Zlý deň mal Španiel Juan Ayuso, obsadil až 15. miesto so stratou 2,22 s.
Celkové poradia po 16. etape
Žltý dres:
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Zelený dres:
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Bodkovaný dres:
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Biely dres:
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Tímová klasifikácia:
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