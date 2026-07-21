    21.07.2026 13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
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    Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit

    Remco Evenepoel počas časovky.
    Fotogaléria (56)
    Remco Evenepoel počas časovky. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 17:55
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    Tadej Pogačar skončil druhý a naďalej suverénne vedie celkové poradie.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 16. etapa, časovka (Evian les Bains - Thonon les Bains, 26,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    32:19 min

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    + 28 s

    3.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 1:04 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 1:16 min

    5.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 1:21 min

    6.

    ITA

    Mattia Cattaneo

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 1:42 min

    7.

    NLD

    Thymen Arensman

    Netcompany INEOS

    + 1:47 min

    8.

    FRA

    Bruno Armirail

    Visma Lease a Bike

    + 1:55 min

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 2:00 min

    10.

    GBR

    Joshua Tarling

    Netcompany INEOS

    + 2:02 min

    Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull Bora-hansgrohe sa stal víťazom utorkovej 16. etapy Tour de France 2026, ktorou bola individuálna časovka na 26,1 km so štartom v Évian les Bains a cieľom v Thonon les Bains.

    V cieli mal náskok 28,4 sekundy pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom z UAE Team Emirates, ktorý si pohodlne udržal vedúcu priečku v celkovom hodnotení. Tretí skončil Dán Mattias Skjelmose z Lidlu-Trek s mankom 1,04 s.

    Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného favorita na triumf v etape. Úradujúci olympijský šampión i majster sveta v časovke v ideálnom slnečnom počasí na ťažkej trati neurobil žiadnu chybu a zapísal si druhé prvenstvo na tohtoročnej Tour.

    VIDEO: Zábery zo 16. etapy na Tour de France 2026

    Nadviazal na úspech v nedeľnej 15. etape. Pogačar predviedol kvalitnú jazdu a ako jediný sa dokázal držať časovo na dohľad Evenepoela.

    Po polovici trate mal manko 14 sekúnd, Skjelmose zaostával už o 55. Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipowitz z tímu Red Bull Bora-hansgrohe, piaty muž po nedeli spadol a odstúpil z pretekov. 

    Priebeh 16. etapy na Tour de France 2026

    Časovka mala náročný profil. Hneď v úvode pripravili organizátori stúpanie na Cote de Larringes, ktoré malo 9,7 km a priemerný sklon 4,3 percenta a bolo zároveň vrchárskou prémiou druhej kategórie.

    Cyklisti sa vďaka nemu dostali z výšky 390 metrov nad morom na štarte na 799. Následne prišlo na radu klesanie a záverečných 9 km bolo po rovine s miernym klesaním. Cieľ bol vo výške 392 m.n.m.

    Fotogaléria z 16. etapy na Tour de France 2026
    Britský cyklista Joshua Tarling počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.
    Belgium's Remco Evenepoel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Holandský cyklista Franck Van Den Broek počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.
    56 fotografií
    Taliansky cyklista Filippo Ganna počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Jasper Philipsen počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Nemecký cyklista Niklas Markl počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Švajčiarsky cyklista Silvan Dillier počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.France's Benjamin Thomas rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Franck Van Den Broek rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Max Walker rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A woman draws as Belgium's Edward Planckaert rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Filippo Ganna rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A woman draws as Britain's Fred Wright rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Hugo Page rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Brent Van Moer rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Emiel Verstrynge rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Filippo Ganna rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Hugo Page rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)New Zealand's Murray Gate rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Dylan Van Baarle rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Edoardo Affini rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Silvan Dillier rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britains' Joshua Tarling rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Niklas Markl rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Anders Skaarseth rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Javier Romo rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ireland's Ben Healy rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Žena maľuje, zatiaľčo belgický cyklista Edward Planckaert jazdí počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Žena maľuje britského cyklistu Freda Wrighta počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro Rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Florian Lipowitz during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Tom Pidcock during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Tom Pidcock during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Adam Yates rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tim Wellens during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Tobias Johannessen during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sean Quinn of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tiesj Benoot rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Kevin Vauquelin rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Maxim Van Gils rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Quinten Hermans rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Matthew Riccitello of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Valentin Paret Peintre rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Valentin Paret Peintre rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Mauro Schmid rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Na štvrtej priečke finišoval Paul Seixas z Decathlonu (+1,16), 19-ročný francúzsky talent potvrdil ambíciu získať biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, no ten si udržal Isaac del Toro (SAE), ktorý za ním zaostal iba o päť sekúnd a patrila mu 5. priečka.

    Mexičanovi naďalej patrí aj 3. priečka v celkovom poradí. Zlý deň mal Španiel Juan Ayuso, obsadil až 15. miesto so stratou 2,22 s. 

    Celkové poradia po 16. etape

    Žltý dres:

    aktualizujeme

    Zelený dres:

    aktualizujeme

    Bodkovaný dres:

    aktualizujeme

    Biely dres:

    aktualizujeme

    Tímová klasifikácia:

    aktualizujeme

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel počas časovky.
    Remco Evenepoel počas časovky.
    Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit
    dnes 17:55
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    Domov»Tour de France 2026»Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit